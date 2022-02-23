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Открытия медицины, которые изменили мир

Открытия медицины, которые изменили мир (11 фото)

Автор:
23 февраля 2022 18:06
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врачи   интересное   исследования   история   медицина   наука   факты   
1831
11
Сложно сейчас поверить, однако еще сто лет назад люди с диабетом не жили и больше года. Аппендицит мог убить любого, а роды частенько приводили к заражению крови.
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Метки: врачи   интересное   исследования   история   медицина   наука   факты   
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20  комментариев
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5k
Leo Sun 2 часа назад
"По своей сути препараты химиотерапии - это яд, который раньше использовали как химическое оружие".

Это как было ядом, так и осталось. Люди, которым диагностируют рак, от этого яда и умирают, начав химиотерапию. Именно поэтому онкологи предпочитают не лечиться.
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1k
Старичок Полчаса назад
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13k
Bill 52 минуты назад
Вообще-то, ДНК изменяется в течении жизни.
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32k
Минчанин Час назад
"Онкология до сих является одной из самых больших загадок в медицине, не дающей никаких точных прогнозов"
В смысле - загадка? Этиология (происхождение) и "патогенез" (зарождение и течение заболевания) онкологических щаболеваний уже хорошо изучен. Особых загадок тут нет.
И прогнозы также достаточно точны, благодаря наработанной статистике.
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16k
sssss3 2 часа назад
=============Конец этому кошмару положил американский врач Уильям Мортон. В 1946 году он провел удаление челюстной опухоли спящему пациенту.===================
На сто лет ошибка.........
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11
Николай Романов 2 часа назад
лоботомия
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