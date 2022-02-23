Открытия медицины, которые изменили мир

Самый страшный враг периода Средневековья - антисанитария. Она убивала сотни тысяч людей. Хирурги делали операции одними и теми же инструментами многим пациентам и даже руки не мыли. Смерть пациентов очень часто была не от патологии, а от банального заражения крови. Венгерский хирург Игнац Земмельвейс был первым, кто поменял ситуацию в 19 веке. Он стал требовать мытья рук не просто водой, а дезинфицирующем растворе хлорной извести, перед тем, как начать работу с пациентом. Такой подход снизил смертность рожениц почти в десять (!) раз.

И дальше случилось что-то небывалое: коллеги Земмельвейса не просто не оценили его идею, а еще и поместили врача в психиатрическую клинику, где он жил до конца своих дней.

Несколько позже врач Джозеф Листер реабилитировал репутацию Игнаца, доказав важность стерилизации хирургических инструментов и обработки ран. Это спасло миллионы жизней и тогда все поверили несчастному Земмельвейсу, который буквально отдал свою жизнь (ведь психиатрическая клиника того времени - это тоже был не санаторий) на благо медицины.