Открытия медицины, которые изменили мир

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Сложно сейчас поверить, однако еще сто лет назад люди с диабетом не жили и больше года. Аппендицит мог убить любого, а роды частенько приводили к заражению крови.
Это не считая ампутаций " на живую", эпидемий чумы или холеры, приводящих к вымиранию целых городов не только. Сейчас медицина шагнула вперед и уже трое человек в мире полностью вылечили от ВИЧ. Давайте вспомним самые важные открытия, благодаря которым болеть стало не так больно и страшно.
Химиотерапия
Онкология до сих является одной из самых больших загадок в медицине, не дающей никаких точных прогнозов. Сколько мы знаем возникновения рака у людей, ведущих абсолютно здоровый образ жизни, сколько безнадежных больных внезапно уходило в ремиссию... И химиотерапия стала эффективным подспорьем, ведь раньше рак не поддавался никакому лечению.
Началось все с того, что польский медик Сидни Фарбер попытался применить химиотерапию в лечении острой лейкемии у детей. Положительная статистика была зафиксирована и препарат запатентовали. По своей сути препараты химиотерапии - это яд, который раньше использовали как химическое оружие. Но случайно обнаруженная способность уничтожения ими злокачественных клеток рака теперь спасает тысячи и тысячи жизней.
Началось все с того, что польский медик Сидни Фарбер попытался применить химиотерапию в лечении острой лейкемии у детей. Положительная статистика была зафиксирована и препарат запатентовали. По своей сути препараты химиотерапии - это яд, который раньше использовали как химическое оружие. Но случайно обнаруженная способность уничтожения ими злокачественных клеток рака теперь спасает тысячи и тысячи жизней.
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Антибиотики
История известная, но не упомянуть о ней было бы преступлением.
Это случилось в 1928 году. Шотландский медик и отличный ученый Александр Флеминг не любил прибираться. И вот именно эта "безалаберность" и помогла ему сделать одно из величайших открытий: он забыл, что оставил в своей лаборатории емкость со стафилококком. Когда он вспомнил об этом, то обнаружил, что в чашке начали свою жизнь плесневые грибы, которые уничтожили патогенные бактерии. За это научное достижение он чуть позже получил Нобелевскую премию, ведь открытый им антибиотик стали применять при лечении пневмонии, малярии, туберкулеза и множества других заболеваний, которые раньше гарантировали смерть.
Это случилось в 1928 году. Шотландский медик и отличный ученый Александр Флеминг не любил прибираться. И вот именно эта "безалаберность" и помогла ему сделать одно из величайших открытий: он забыл, что оставил в своей лаборатории емкость со стафилококком. Когда он вспомнил об этом, то обнаружил, что в чашке начали свою жизнь плесневые грибы, которые уничтожили патогенные бактерии. За это научное достижение он чуть позже получил Нобелевскую премию, ведь открытый им антибиотик стали применять при лечении пневмонии, малярии, туберкулеза и множества других заболеваний, которые раньше гарантировали смерть.
Рентген
В 19 веке это выглядело как самая настоящая магия. Ведь врачам до этого нередко приходилось ломать неверно сросшиеся кости пациента. Никто не видел, что происходит внутри, ориентировались на ощупь. Физик Вильгельм Рентген открыл излучение абсолютно случайно, проводя опыты в тмином кабинете и увидев. что лучи могут проникать через самые разные предметы, включая человеческое тело. Стало возможным увидеть тело человека насквозь! Это был мощный толчок в областях травматологии, онкологии, пульмонологии.
Антисептики
Самый страшный враг периода Средневековья - антисанитария. Она убивала сотни тысяч людей. Хирурги делали операции одними и теми же инструментами многим пациентам и даже руки не мыли. Смерть пациентов очень часто была не от патологии, а от банального заражения крови. Венгерский хирург Игнац Земмельвейс был первым, кто поменял ситуацию в 19 веке. Он стал требовать мытья рук не просто водой, а дезинфицирующем растворе хлорной извести, перед тем, как начать работу с пациентом. Такой подход снизил смертность рожениц почти в десять (!) раз.
И дальше случилось что-то небывалое: коллеги Земмельвейса не просто не оценили его идею, а еще и поместили врача в психиатрическую клинику, где он жил до конца своих дней.
Несколько позже врач Джозеф Листер реабилитировал репутацию Игнаца, доказав важность стерилизации хирургических инструментов и обработки ран. Это спасло миллионы жизней и тогда все поверили несчастному Земмельвейсу, который буквально отдал свою жизнь (ведь психиатрическая клиника того времени - это тоже был не санаторий) на благо медицины.
И дальше случилось что-то небывалое: коллеги Земмельвейса не просто не оценили его идею, а еще и поместили врача в психиатрическую клинику, где он жил до конца своих дней.
Несколько позже врач Джозеф Листер реабилитировал репутацию Игнаца, доказав важность стерилизации хирургических инструментов и обработки ран. Это спасло миллионы жизней и тогда все поверили несчастному Земмельвейсу, который буквально отдал свою жизнь (ведь психиатрическая клиника того времени - это тоже был не санаторий) на благо медицины.
Генетические тесты
Это одно из самых грандиозных открытий нашего времени. Сегодня ДНК-тестирование используется в медицине, чтобы выявить генетические особенности организма и его предрасположенность к разным заболеваниям и патологиям. Открытия в этой области достаточно большие: в 1984 году генетик Алек Джеффриз установил, что ДНК каждого человека уникально и не может меняться в течение жизни. Ну а к концу века геном человека уже полностью расшифровали.
Изначально генетические тестирования активно использовали в криминалистике для раскрытия преступления. К примеру, в 1987 году в Великобритании анализ ДНК впервые был использован для доказательства виновности в убийстве. В 1988 году ДНК-тесты стали использовать советские криминалисты.
А в медицине ДНК-тесты стала использовать впервые американская компания Myriad Genetics в начале двухтысячных. Они при помощи этих тестов выявляли предрасположенность к раку.
Ну а сегодня ДНК-тесты активно используют для составления генеалогического древа, для установления отцовства или других родственных связей, для выявления работы метаболизма, анализа характеристик кожи в косметологии, для изучения гормональной системы (чтобы подобрать адекватную гормональную терапию в эндокринологии) и многих других медицинских сферах. И это дает возможность заранее спрогнозировать риски патологий и минимизировать его.
Изначально генетические тестирования активно использовали в криминалистике для раскрытия преступления. К примеру, в 1987 году в Великобритании анализ ДНК впервые был использован для доказательства виновности в убийстве. В 1988 году ДНК-тесты стали использовать советские криминалисты.
А в медицине ДНК-тесты стала использовать впервые американская компания Myriad Genetics в начале двухтысячных. Они при помощи этих тестов выявляли предрасположенность к раку.
Ну а сегодня ДНК-тесты активно используют для составления генеалогического древа, для установления отцовства или других родственных связей, для выявления работы метаболизма, анализа характеристик кожи в косметологии, для изучения гормональной системы (чтобы подобрать адекватную гормональную терапию в эндокринологии) и многих других медицинских сферах. И это дает возможность заранее спрогнозировать риски патологий и минимизировать его.
Инсулин
На сегодняшний день сахарный диабет занимает одну из лидирующих позиций в мире по числу заболевших и это колоссальная проблема. А еще чуть больше ста лет назад ни о какой полноценной жизни с сахарным диабетом и речи быть не могло. Препарат открыли только в начале 20 века, когда Фредерик Бантинг извлек инсулин из поджелудочной железы животных. Ну а после чего его стали использовать против сахарного диабета у людей. Бантинг получил за свое открытие Нобелевскую премию, а ему тогда было всего 32 года. Открытие стало мощнейшим прорывом в области эндокринологии и до сих пор инсулин - это то, что дает возможность людям с сахарным диабетом возможность жить полноценную жизнь и достаточно долго. Подробнее об открытии инсулина и первом пациенте, получившем его, вы можете читать тут
Вакцина против оспы
В Средневековье тиф, чума и оспа выкашивали целые города. Такая ситуация сохранялась до 19 века, ведь идея заразить человека небольшой порцией инфекции была придумана еще в Китае в 10 веке.
Но способ периодически давал сбои и приводил к смерти. Адекватное применение метода было разработано только в конце 19 века, когда деревенский доктор Эдвард Дженнер заметил, что доярки, заразившиеся оспой от животных, потом не заражаются человеческой оспой в период эпидемий. Кому не понравилась эта идея? Ну конечно же церкви, чье влияние на людей тогда было очень велико.
Однако, люди стали втайне делать прививки: в первые же год после ее изобретения поставили себе вакцину больше ста тысяч человек. Открытие Эдварда стало основой для создания прививок от множества болезней.
Но способ периодически давал сбои и приводил к смерти. Адекватное применение метода было разработано только в конце 19 века, когда деревенский доктор Эдвард Дженнер заметил, что доярки, заразившиеся оспой от животных, потом не заражаются человеческой оспой в период эпидемий. Кому не понравилась эта идея? Ну конечно же церкви, чье влияние на людей тогда было очень велико.
Однако, люди стали втайне делать прививки: в первые же год после ее изобретения поставили себе вакцину больше ста тысяч человек. Открытие Эдварда стало основой для создания прививок от множества болезней.
Анестезия
До второй половины 19 века любые хирургические операции проводились под истошные вопли пациентов. А в древности люди даже собирались посмотреть на вырывание зубов, как на шоу. Стоит ли говорить, сколько в результате таких операций было смертей от болевого шока?
Конец этому кошмару положил американский врач Уильям Мортон. В 1846 году он провел удаление челюстной опухоли спящему пациенту. Это было настоящее чудо. За волшебство отвечал диэтиловый эфир, который стал первопроходцем в развитии анестезиологии. Интересно то, что Мортон стал изучать способы обезболивания от банального безденежья, ведь никто не шел к дантисту удалять зубы, потому что это было очень больно.
Конец этому кошмару положил американский врач Уильям Мортон. В 1846 году он провел удаление челюстной опухоли спящему пациенту. Это было настоящее чудо. За волшебство отвечал диэтиловый эфир, который стал первопроходцем в развитии анестезиологии. Интересно то, что Мортон стал изучать способы обезболивания от банального безденежья, ведь никто не шел к дантисту удалять зубы, потому что это было очень больно.
Группы крови
Переливание как способ лечения использовалось очень давно. Но тогда не было никаких характеристик и кровь не была глубоко изучена, поэтому переливание часто приводило к внезапным последствиям. В том числе и к смерти.
В конце 19 и начале 20 века иммунолог Карл Ландштейнер выявил индивидуальные характеристики эритроцитов, написав об этом. Он, в своих трудах, доказал, что группа крови - это личная характеристика каждого человека, которая передается по наследству. Это открытие принесло ему Нобелевскую премию. Благодаря его открытию в медицине стали использовать донорскую кровь для переливаний и лечения разных патологий. И немаловажное открытие было в том, что кровь нужно переливать по особым правилам, не смешивая конфликтующие виды крови.
В конце 19 и начале 20 века иммунолог Карл Ландштейнер выявил индивидуальные характеристики эритроцитов, написав об этом. Он, в своих трудах, доказал, что группа крови - это личная характеристика каждого человека, которая передается по наследству. Это открытие принесло ему Нобелевскую премию. Благодаря его открытию в медицине стали использовать донорскую кровь для переливаний и лечения разных патологий. И немаловажное открытие было в том, что кровь нужно переливать по особым правилам, не смешивая конфликтующие виды крови.
Витамины
Сегодня каждый из нас старается следить за своим здоровьем и за поддержанием уровня витаминов в организме. А еще несколько веков назад никто даже и слова такого не знал, хотя на той же Руси знахари отлично знали о свойстве самых разных трав и растений.
О витаминах впервые заговорил в 18 веке шотландский врач Джеймс Линд предложил лечить моряков, страдающих от цинги, витамином С. Тогда другие медики высмеяли его идею.... И совершенно зря, ведь теперь точно известно, что цинга провоцируется острым дефицитом не только витамина С, но и других витаминов.
И два европейских врача Фредерик Хопкинс и Христиан Эйкман, получившие Нобелевскую премию, как раз и открыли природу и пользу витаминов. В 20 веке эта теория стала активно применяться в медицине.
О витаминах впервые заговорил в 18 веке шотландский врач Джеймс Линд предложил лечить моряков, страдающих от цинги, витамином С. Тогда другие медики высмеяли его идею.... И совершенно зря, ведь теперь точно известно, что цинга провоцируется острым дефицитом не только витамина С, но и других витаминов.
И два европейских врача Фредерик Хопкинс и Христиан Эйкман, получившие Нобелевскую премию, как раз и открыли природу и пользу витаминов. В 20 веке эта теория стала активно применяться в медицине.
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Метки: врачи интересное исследования история медицина наука факты
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Это как было ядом, так и осталось. Люди, которым диагностируют рак, от этого яда и умирают, начав химиотерапию. Именно поэтому онкологи предпочитают не лечиться.
Хоть посмотрите сколько детей излечивается ежегодно в мире и живут дальше десятилетиями.
Господи, ну 2022 год на дворе, а идиотов всё больше, вы не с Украины случаем????
В смысле - загадка? Этиология (происхождение) и "патогенез" (зарождение и течение заболевания) онкологических щаболеваний уже хорошо изучен. Особых загадок тут нет.
И прогнозы также достаточно точны, благодаря наработанной статистике.
Некоторые вон курят по пачке в день и доживают здоровыми до преклонных лет, а кто-то на ЗОЖ и регулярных обследованиях и все равно зарабатывает рак легких. К примеру.
Но то, что сейчас нужно делать регулярное обследование и оно может спасти жизнь - это да. Чем раньше обнаруживается рак, тем больше вероятность, что лечение поможет.
Как-раз, у тех, у кого есть предрасположенность, она возникает статистически чаще.
Понятно, что заполучить опухоль может любой, тут никто не застрахован. Но - в том, ЧТО вызывает эти патологии загадок особых нет.
На сто лет ошибка.........