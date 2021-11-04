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10 исторических дат, которые оказались куда ближе, чем вы думаете

10 исторических дат, которые оказались куда ближе, чем вы думаете (11 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Открытия   интересно   история   наука   познавательно   прогресс   события   факты   
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Нам часто кажется, что блага цивилизации, которыми мы пользуемся каждый день, существовали с незапамятных времен. Мы иногда забываем, что для наших бабушек и дедушек когда-то телевизор и телефон были чудесами техники. Да и многие знания о мире, которые мы считаем само собой разумеющимися, человечество обрело совсем недавно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   интересно   история   наука   познавательно   прогресс   события   факты   
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Александр Полчаса назад
Насчет динозавров. Ученые предположили, что динозавров убил метеоритю Не узнали они ровным счетом ничего.
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