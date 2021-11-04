10 исторических дат, которые оказались куда ближе, чем вы думаете

Люди давились на протяжении тысячелетий, так почему же маневр Геймлиха был изобретен совсем недавно, в 1974 году? Дело в том, что в 1972 году New York Times опубликовала статистику, согласно которой, более 3000 человек в Соединенных Штатах задохнулись только на протяжении предшествовавшего года. Если кто-то подавился, окружающие люди могли лишь бить задыхающегося человека по спине в надежде выбить предмет, застрявший в горле.

Эта статья вдохновила доктора Генри Дж. Геймлиха на то, чтобы найти лучший способ помочь людям, которые задыхаются. В июне 1974 года он опубликовал свои выводы в медицинском журнале. Метод, который он изложил в этой статье, теперь повсеместно известен как «прием Геймлиха». Сам изобретатель приема дожил практически до наших дней и умер в 2016 году.