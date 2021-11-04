10 исторических дат, которые оказались куда ближе, чем вы думаете

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Нам часто кажется, что блага цивилизации, которыми мы пользуемся каждый день, существовали с незапамятных времен. Мы иногда забываем, что для наших бабушек и дедушек когда-то телевизор и телефон были чудесами техники. Да и многие знания о мире, которые мы считаем само собой разумеющимися, человечество обрело совсем недавно.
Ученые узнали, почему океан соленый, только в 1979 году
До 1979 года ученые не знали, почему океан соленый. Сначала они думали, что это реки приносят соль вместе с мусором в океаны. Только в 1977 году исследователи впервые обнаружили гидротермальные источники, выбрасывающие химические вещества глубоко под поверхность Земли. В 1979 году были открыты высокотемпературные гидротермальные источники. Их также называют «черными курильщиками», потому что их выбросы похожи на черный дым. Именно они откладывают в море микрокристаллы минералов.
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Первый студенческий футбольный матч в США состоялся через четыре года после Гражданской войны
Первая студенческая игра в американский футбол состоялась 6 ноября 1869 года между Нью-Джерси (ныне Принстонский университет) и Рутгерским колледжем. Игра проходила в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, и Рутгерс обыграл Нью-Джерси со счетом 6: 4. Между тем, Гражданская война закончилась лишь в апреле 1865 года. Спустя четыре года после войны люди уже перешли к борьбе друг с другом на футбольном поле.
Прием Геймлиха изобрели в 1974 году
Люди давились на протяжении тысячелетий, так почему же маневр Геймлиха был изобретен совсем недавно, в 1974 году? Дело в том, что в 1972 году New York Times опубликовала статистику, согласно которой, более 3000 человек в Соединенных Штатах задохнулись только на протяжении предшествовавшего года. Если кто-то подавился, окружающие люди могли лишь бить задыхающегося человека по спине в надежде выбить предмет, застрявший в горле.
Эта статья вдохновила доктора Генри Дж. Геймлиха на то, чтобы найти лучший способ помочь людям, которые задыхаются. В июне 1974 года он опубликовал свои выводы в медицинском журнале. Метод, который он изложил в этой статье, теперь повсеместно известен как «прием Геймлиха». Сам изобретатель приема дожил практически до наших дней и умер в 2016 году.
Эта статья вдохновила доктора Генри Дж. Геймлиха на то, чтобы найти лучший способ помочь людям, которые задыхаются. В июне 1974 года он опубликовал свои выводы в медицинском журнале. Метод, который он изложил в этой статье, теперь повсеместно известен как «прием Геймлиха». Сам изобретатель приема дожил практически до наших дней и умер в 2016 году.
Джордж Вашингтон умер за 25 лет до открытия динозавров
14 декабря 1799 года скончался первый президент США Джордж Вашингтон. Интересно, что Вашингтон умер за 25 лет до того, как в 1824 году Уильям Бакленд дал научное имя первому динозавру - мегалозавру.
Люди находили окаменелости динозавров тысячи лет, но долгое время никто не знал, что это такое. Первоначально считалось, что гигантские кости остались от гигантских людей или крупных рептилий. Только в 1824 году был научно описан первый динозавр: то есть, Джордж Вашингтон умер, не зная о них.
Люди находили окаменелости динозавров тысячи лет, но долгое время никто не знал, что это такое. Первоначально считалось, что гигантские кости остались от гигантских людей или крупных рептилий. Только в 1824 году был научно описан первый динозавр: то есть, Джордж Вашингтон умер, не зная о них.
Лишь в 1991 году мы узнали, что динозавров убил метеорит
Кстати, о динозаврах: лишь в 1991 году ученые открыли, что эти гиганты погибли из-за падения метеорита. Другими словами, прошло 167 лет между официальным открытием первых динозавров и выяснением того, как динозавры вымерли.
В 1991 году ученые обнаружили крошечные частицы стекла на Гаити, которые предоставили необходимые доказательства того, что астероид ударил по Земле и убил динозавров. До этого открытия ученые считали, что в исчезновении динозавров виноваты вулканическая активность и изменения климата. Чтобы представить это открытие в исторический перспективе, представьте: фильм «Один дома» до того, как люди узнали, почему погибли динозавры.
В 1991 году ученые обнаружили крошечные частицы стекла на Гаити, которые предоставили необходимые доказательства того, что астероид ударил по Земле и убил динозавров. До этого открытия ученые считали, что в исчезновении динозавров виноваты вулканическая активность и изменения климата. Чтобы представить это открытие в исторический перспективе, представьте: фильм «Один дома» до того, как люди узнали, почему погибли динозавры.
Пабло Пикассо умер позже Джимми Хендрикса
Пабло Пикассо, один из самых ярких деятелей искусства ХХ века, был жив еще достаточно недавно, и на исторической шкале стоит к нам ближе, чем легенда рок-н-ролла Джими Хендрикс. Пикассо родился в 1881 году и скончался в 1973 году, а Хендрикс родился в 1942 году и скончался в 1970 году.
Ученые поняли, как работает анестезия, только в 2020 году
Несмотря на то, что людей оперировали под общей анестезией в течение 170 лет, ученые узнали, как на самом деле работает анестезия, только в 2020 году. Фактически, ученые поместили первого пациента под общую анестезию в 1846 году, по-настоящему не зная, как действует препарат, и узнали об этом лишь 170 лет спустя.
Лишь в 1987 году было доказано, что младенцы чувствуют боль
На протяжении десятилетий маленьких детей считали примитивными организмами, которые не чувствуют боль. В результате врачи, которые оперировали младенцев, практически не давали им анестезии.
Лишь в 1987 году Американская академия педиатрии официально заявила, что оперировать новорожденных без анестетиков неэтично. До этого заявления младенцы часто получали перед операцией только миорелаксанты.
Лишь в 1987 году Американская академия педиатрии официально заявила, что оперировать новорожденных без анестетиков неэтично. До этого заявления младенцы часто получали перед операцией только миорелаксанты.
Последняя вдова ветерана Гражданской войны в США умерла в 2020 году
Последняя вдова ветерана гражданской войны скончалась в 2020 году. Хелен Виола Джексон, скончавшаяся 16 декабря 2020 года в возрасте 101 года, была замужем за ветераном армии Севера Джеймсом Болином. 17-летняя Хелен Виола вышла замуж за своего 93-летнего соседа Болина в сентябре 1936 года. Не факт, что это был брак по любви, но Болин искренне хотел позаботиться о Джексон и ее будущем. После смерти Болина в 1939 году Джексон держала брак в секрете.
Чемодан на колесах изобрели в 1970-х
Багаж на колесиках облегчил жизнь путешественникам во всем мире, но это, казалось бы, простое устройство было изобретено только в 1970 году. Тогда году Бернард Садоу путешествовал по Пуэрто-Рико со своей семьей и устал таскать с собой два тяжелых чемодана. Он увидел, как носильщик использует тележку для багажа на колесиках, и это натолкнуло Садоу на идею. Вернувшись домой, он прикрепил колеса к своим чемоданам: так был изобретен чемодан на колесах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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