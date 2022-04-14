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Новости с другой планеты от «Нью-Йорк пост»: назвался «вумен», сел в «малину»

Новости с другой планеты от «Нью-Йорк пост»: назвался «вумен», сел в «малину» (1 фото)

Автор:
14 апреля 2022 14:59
Метки: Правo   закон   мораль   общество   
680
1
Две заключенные, отбывающие наказание в единственной государственной тюрьме штата Нью-Джерси для женщин, забеременели после секса с трансгендерной заключенной

Источник:

АНТИФИШКИ
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17  комментариев
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14k
Bill 2 часа назад
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Игорь Ш 15 минут назад
Рад за них!!!
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7k
сеньор Леонсио 24 минуты назад
В 2021 году штат Нью-Джерси разрешил политику, позволяющую заключенным-мужчинам размещаться в женских тюрьмах в соответствии с их заявленной предпочтительной гендерной женской идентичностью, - даже без операции по смене пола.(ц)
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9k
Hunson Abadeer Час назад
чтоооооооооооооо
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18k
Аня Час назад
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6k
maclay 2 часа назад
Ждём сообщения, когда Ж, идентифицирующее себя как М, попадёт к ММММ...
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44k
dima423 2 часа назад
ну в женской тюрьме пожалуй и я бы посидел даже)))
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20
Миха dima423 55 минут назад
а не боишься что зае@ут?
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50
хитрый особист 2 часа назад
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9k
Бритва 2 часа назад
ничего нового
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