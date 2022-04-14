Новости с другой планеты от «Нью-Йорк пост»: назвался «вумен», сел в «малину»

Зечки забеременели в исправительном учреждении Эдна Махан после участия в “сексуальных отношениях по обоюдному согласию с другой заключенной”, - сообщили в государственном департаменте исправительных учреждений NJ.com.

В 2021 году штат Нью-Джерси разрешил политику, позволяющую заключенным-мужчинам размещаться в женских тюрьмах в соответствии с их заявленной предпочтительной гендерной женской идентичностью, - даже без операции по смене пола.

Сейчас в исправительном учреждении Джерси находится более 800 заключенных, в том числе 27 трансгендерных женщин, обладающих вполне себе таким «мужским достоинством», точнее не прошедших операцию по смене пола…



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Продолжение - следует