Новости с другой планеты от «Нью-Йорк пост»: назвался «вумен», сел в «малину»

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Две заключенные, отбывающие наказание в единственной государственной тюрьме штата Нью-Джерси для женщин, забеременели после секса с трансгендерной заключенной
Зечки забеременели в исправительном учреждении Эдна Махан после участия в “сексуальных отношениях по обоюдному согласию с другой заключенной”, - сообщили в государственном департаменте исправительных учреждений NJ.com.
В 2021 году штат Нью-Джерси разрешил политику, позволяющую заключенным-мужчинам размещаться в женских тюрьмах в соответствии с их заявленной предпочтительной гендерной женской идентичностью, - даже без операции по смене пола.
Сейчас в исправительном учреждении Джерси находится более 800 заключенных, в том числе 27 трансгендерных женщин, обладающих вполне себе таким «мужским достоинством», точнее не прошедших операцию по смене пола…
КМП:
Продолжение - следует
В 2021 году штат Нью-Джерси разрешил политику, позволяющую заключенным-мужчинам размещаться в женских тюрьмах в соответствии с их заявленной предпочтительной гендерной женской идентичностью, - даже без операции по смене пола.
Сейчас в исправительном учреждении Джерси находится более 800 заключенных, в том числе 27 трансгендерных женщин, обладающих вполне себе таким «мужским достоинством», точнее не прошедших операцию по смене пола…
КМП:
Продолжение - следует
Источник:
АНТИФИШКИ
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