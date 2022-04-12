This is Sparta: как развивалось и почему погибло самое закрытое общество Древней Греции

Своего расцвета Спарта достигла в V веке до н.э., когда почти полностью закрыла границы и упростила быт своих граждан. Вожди решили, что роскошь делает людей слабыми и изнеженными - из таких получаются никудышные воины. И запретили все излишества, все дорогие вещи и даже украшения. Есть даже легенда о казни юноши, который украсил одежду цветной лентой. Вместе с закрытием границ, спартанцы запретили иностранцам торговать на своей территории, исключение сделали только для закупок оружия и доспехов. Вместо денег спартанцы использовали оболы - длинные железные прутки. Их нельзя было толком украсть, ими трудно было дать взятку.

Большую часть времени мужчины занимались военными упражнениями и спортом. Театр, литература (кроме трактатов по военному делу), игра на флейте - всё это было запрещено. Обжор спартанцы презирали и ели чёрную похлёбку - сваренное в крови мясо с солью и уксусом. Говорят, что во время штурма Фермопил, Ксеркс захотел попробовать это варево, о котором так много слышал. Он съел одну ложку и сказал: «Теперь понимаю, почему они так спокойно относятся к смерти. Лучше умереть, чем всю жизнь питаться этой отвратительной жижей».