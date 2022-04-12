This is Sparta: как развивалось и почему погибло самое закрытое общество Древней Греции

В зените своего могущества, у них были самые стойкие бойцы того времени. А на закате государства они превратились в жалкую пародию на воинов.
Многим известна история про 300 спартанцев: как они сражались с персидским царём Ксерксом при Фермопилах и погибли за свободу Греции. Там, конечно, было не 300 спартанцев, а гораздо больше, плюс они заняли очень выгодное место, но тем не менее - подвиг впечатляющий.
В те времена Спарта была самым могущественным государством Древней Греции и её территория напоминала огромный военный лагерь. Руководили страной военные, и все гражданские права были только у людей, причастных к армейской службе. Их обеспечивали тысячи бесправных рабов-илотов.
Своего расцвета Спарта достигла в V веке до н.э., когда почти полностью закрыла границы и упростила быт своих граждан. Вожди решили, что роскошь делает людей слабыми и изнеженными - из таких получаются никудышные воины. И запретили все излишества, все дорогие вещи и даже украшения. Есть даже легенда о казни юноши, который украсил одежду цветной лентой. Вместе с закрытием границ, спартанцы запретили иностранцам торговать на своей территории, исключение сделали только для закупок оружия и доспехов. Вместо денег спартанцы использовали оболы - длинные железные прутки. Их нельзя было толком украсть, ими трудно было дать взятку.
Большую часть времени мужчины занимались военными упражнениями и спортом. Театр, литература (кроме трактатов по военному делу), игра на флейте - всё это было запрещено. Обжор спартанцы презирали и ели чёрную похлёбку - сваренное в крови мясо с солью и уксусом. Говорят, что во время штурма Фермопил, Ксеркс захотел попробовать это варево, о котором так много слышал. Он съел одну ложку и сказал: «Теперь понимаю, почему они так спокойно относятся к смерти. Лучше умереть, чем всю жизнь питаться этой отвратительной жижей».
Говорили спартанцы кратко и только по делу. Они терпеть не могли длинных речей витиеватых оборотов. Когда военачальнику Педарету сказали, что впереди огромная персидская армия, он ответил: «Тем больше мы убьем».
В Спарте шла жёсткая селекция: при рождении каждого ребёнка внимательно осматривали, и если находили физические недостатки - сбрасывали со скалы. Мальчиков забирали у матерей с семилетнего возраста и отдавали в военные лагеря. Уже к 14-15 годам спартанец был матёрым воином, который мог выстоять в любой битве.
Также внимательно спартанцы относились и к продолжению рода - мужчина обязан был жениться и завести детей. Холостяков в том обществе не было.
Всё это привело Спарту к лидерству в Пелопонесском Союзе. Большинство греков поддерживало спартанцев и в войнах с Афинами, и в сражениях с персами. Тогда авторитет Спарты был непререкаем. И всё благодаря её воинам - они всегда шли в первых рядах любого войска и держали удар. Проиграть и умереть для них означало примерно одно и тоже, так что в плен они не сдавались. Поэтому побед у них было много, но и смертность в их рядах была огромной.
Из-за этого в Спарте становилось всё меньше и меньше граждан. Людей стало не хватать и начались восстания илотов, их просто некому было как следует контролировать. Это ещё больше ослабило государство. Когда спартанские женщины получили кое-какие свободы, то стали отказываться от постоянного рождения детей и если их супруг погибал, уже не выходили замуж. Железная хватка ослабла и в страну пошёл поток роскошных драгоценностей, вина и денег. Теперь люди не хотели воевать и мучить себя упражнениями - им хотелось пить, гулять и веселиться. Всё пошло вразнос.
Когда Грецию пришли захватывать римляне, они без особого труда взяли некогда могущественную и воинственную Спарту - сражаться там было уже не с кем. От могучего государства остались лишь легенды о несокрушимых воинах, царе Леониде и битве при Фермопилах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вопросы и задания
Расскажите о положении различных слоев населения Спарты.
Чем положение илотов отличалось от положения других рабов?
Каково было государственное устройство Спарты?
Подумайте, какие цели преследовал Ликург, вводя свои законы.
Приведите примеры, свидетельствующие о том, что спартанское войско действительно было лучшим в Греции.
Как воспитывали спартанцев? Какую цель преследовало такое воспитание?
-... Не стоит тратить жизнь по мелочам,
Милорд, нас ждут великие дела.
Старта к тому времени уже была простой македонской провинцией.
А так да после завоевания Афин врагов у спартанцев не осталось .Верхушка погрязла в распрях и роскоши постепенно теряя завоеванные территории.И во времена Александра Македонского уже было лишь формально независимой.Последующие цари Македонии окончательно присоединили Спарту.
Вот после того как римляне уничтожили Карфаген и разбили фалангу Филиппа 5 .Спарта вновь попыталась восстановить свою независимость и вот тогда уже была разбита римлянами совместно с греками и через некоторое время стала провинцией уже Рима а не Македонии и позднее помогла римлянам завоевать и остатки Греции .Против римлян Спартанцы уже не восставали -во всяком случае крупных восстаний по типу Спартака или Иудейских не было .