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10+ интересных снимков с конкурса Sony World Photography

10+ интересных снимков с конкурса Sony World Photography (12 фото)

Автор:
12 апреля 2022 21:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   в мире   общество   события   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотоконкурсы   
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Конкурс Sony World Photography Awards периодически собирает лучшие фотографии со всего мира, затрагивающие самые разные темы. В этот раз в конкурсе приняли участие 170 тысяч работ от фотографов со всех точек планеты, а недавно жюри выбрало лучшие снимки. Взглянем на победителей!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   в мире   общество   события   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотоконкурсы   
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Teodor 42 минуты назад
Кричал "Свобода", но получил тюремный срок - свобода-свободой в самой свободной стране, но на устои замахиваться не смей...
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