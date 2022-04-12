10+ интересных снимков с конкурса Sony World Photography

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Конкурс Sony World Photography Awards периодически собирает лучшие фотографии со всего мира, затрагивающие самые разные темы. В этот раз в конкурсе приняли участие 170 тысяч работ от фотографов со всех точек планеты, а недавно жюри выбрало лучшие снимки. Взглянем на победителей!
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Пражский футбольный клуб "Богемианс-1905" играет против другой чешской команды "Пардубице". Фотограф Roman Vondrous
Снимок из серии, посвященной летним Олимпийским играм 2020 года в Японии. Фотограф Adam Pretty
Гречанки в традиционных костюмах у побережья острова Спецес в Сароническом заливе, Греция. Фотограф George Tatakis
Фото во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, 6 января 2021 года. На снимке протестующий Джейкоб Чэнсли кричит: "Свобода!" Фотограф Win McNamee
17-летняя Стефани Солано в лагере мигрантов в Рейносе, Мексика, 3 мая 2021 года. Снимок сделан, когда она вместе с матерью ждала возможности пересечь границу с США в поисках работы. Фотограф Adam Ferguson
Хамелеоны во время выставки экзотических животных в Виченце, Италия. Фотограф Federico Borella
Источник: — переведено специально для fishki.net
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