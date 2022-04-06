Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом в своем телеграм-канале 6 апреля сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — написал Володин.
О смерти Жириновского он объявил также и во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания. Во фракции ЛДПР подтвердили информацию и уточнили, что это «удар для всей России, для армии его сторонников».
Жириновский находился в больнице со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идет на поправку.
О смерти Жириновского он объявил также и во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания. Во фракции ЛДПР подтвердили информацию и уточнили, что это «удар для всей России, для армии его сторонников».
Жириновский находился в больнице со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идет на поправку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Владимир Жириновский болезнь лдпр
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«Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», заявил он. Политик предположил, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.
Совпадение?