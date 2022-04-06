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Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни

Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни (1 фото)

Автор:
06 апреля 2022 13:21
Метки: Владимир Жириновский   болезнь   лдпр   
962
1
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом в своем телеграм-канале 6 апреля сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Источник:

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Метки: Владимир Жириновский   болезнь   лдпр   
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36  комментариев
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1k
Ян Час назад
Покойся с миром
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12k
Проктолог-иллюзионист 20 секунд назад
Спи спокойно, Вольфыч. Жаль, до победы не дожил.
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27k
lem02 9 минут назад
Ярких политика у нас два, один в тюрьме, другой в Кремле. Остальные - стендап комики разной степени успешности. Ушел самый талантливый. Комик. По человечески жаль, конечно, но он и при жизни ни на что не влиял.
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6k
mbr 9 минут назад
реакция из сети

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31k
ACU900 14 минут назад
"Умер от тяжелой и продолжительной болезни" Это потому что он 8 прививок сделал. Сделал бы себе 16 - может быть и не болел. Сразу окочурился бы и не мучал бы ни себя ни своих родственников...
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190
Сергей 19 минут назад
Жалко интересный был политик
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76
The 24 минуты назад
был человек - не было эффекта (никакой либерализации не происходило, только гайки закручивали)
нет человека - может и эффект появится..
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2k
Фрэнд Полчаса назад
Земля стекловатой ...

Следующий !
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65k
Митхун Чакрабортенков 38 минут назад
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459
Горбовский 39 минут назад
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55k
doker 39 минут назад
О покойнике или хорошо, или ничего.
................................
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2k
Мефодий 43 минуты назад
Вольфыча реально жаль, он единственный, кто регулярно и порционно оповещал о планах всемирного сиона.
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1k
Старичок 43 минуты назад
печальная новость, яркий был политик.
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353
HalloFreeSpace 44 минуты назад
Надеялся что РИА опять лажанули, ан нет (
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11k
Kostick 47 минут назад
помню вольфыча ещё с самого его появления. без всякого сомнения, ярчайшая личность. покойся с миром. теперь они с немцовым смогут друг дружке снова мордаси соком поливать.
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27k
Владимир 47 минут назад
Жаль дядьку, харизматичным он был.
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1k
Максим Алтадуков 48 минут назад
Вот кто должен был на "переговоры" ездить вместо Мединского (((((( очень жаль, мои соболезнования семье
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
35k
Нанук Паналык 50 минут назад
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5k
tamin 51 минуту назад
Очень жаль. При том, что он был шутом, мужиком он был умнейшим. И как бы он сейчас рубил бы с трибуны пендосов и хохлов. У половины мира после его выступления жопная болезнь бы наступала. Будет не хватать его.
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2k
Alex 53 минуты назад
Жил здоровый мужик..."Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
«Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», заявил он. Политик предположил, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.

Совпадение?
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24k
Ваня 53 минуты назад
ну вот печаль случилась... мир праху его...
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