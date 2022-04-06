Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — написал Володин.



О смерти Жириновского он объявил также и во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания. Во фракции ЛДПР подтвердили информацию и уточнили, что это «удар для всей России, для армии его сторонников».



Жириновский находился в больнице со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идет на поправку.