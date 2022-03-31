“Жириновский жив и идёт на поправку”: в ЛДПР рассказали о состоянии их лидера

В последнее время очень много слухов о здоровье Жириновского. Отдельные издания даже заявляли, что он умер - что недопустимо, потому что данные они не проверили и хотели просто хайпануть.

А на деле, Владимир Вольфович медленно, но верно поправляется. А все слухи о его кончине “сильно преувеличены”: