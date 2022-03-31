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“Жириновский жив и идёт на поправку”: в ЛДПР рассказали о состоянии их лидера

“Жириновский жив и идёт на поправку”: в ЛДПР рассказали о состоянии их лидера (4 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 16:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Михаил Дегтярев   жириновский   здоровые   комментарии   лдпр   слухи   
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Надеемся, что Владимир Вольфович скоро снова встанет в строй.

В последнее время очень много слухов о здоровье Жириновского. Отдельные издания даже заявляли, что он умер - что недопустимо, потому что данные они не проверили и хотели просто хайпануть.

А на деле, Владимир Вольфович медленно, но верно поправляется. А все слухи о его кончине “сильно преувеличены”:

О здоровье Жириновского рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края и член ЛДПР:

“Ну давайте так. А) он жив. Б) он идёт на поправку. С) пока он выздоравливает, надо нам вокруг него всем сплотиться. И сторонникам, и членам партии, и нам, партийным функционерам. Считаю, что пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать. А то там начали некоторые горячие головы уже перестановками заниматься. Надо понимать, что Жириновский - это единоначалие. На том партия и стоит. Поэтому мне кажется надо мораторий на любые движения и в регионах, и в Москве в центральных органах партийной власти наложить. Потому что Жириновский - он один, держится на руль и на этом мы и стоим. То, что он приболел, не повод движения какие-то осуществлять. Только здоровья желать! И каждому работать на своём месте, чем я лично и занимаюсь в Хабаровском крае”.

Может хоть это остановит бесконечный поток сообщений, что “Жириновский - всё”. И лучше бы он поправился как можно быстрее - сейчас очень не хватает его комментариев и при текущую обстановку, и про “западных партнёров”. Он бы жёг как дуговая сварка. Ну ничего, скоро мы его увидим и услышим: как выяснилось, к его словам стоит прислушаться.

Владимир Вольфович, поправляйтесь!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Михаил Дегтярев   жириновский   здоровые   комментарии   лдпр   слухи   
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8  комментариев
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4k
Parus59 49 минут назад
Давай, старина, выкарабкивайся!
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5k
Станислав Полчаса назад
Владимир Вольфович - жив! Живёт! И будет жить!
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−12
Evgeny Bondarev Полчаса назад
он должен стать Генерал-губернатором Украины, или как она там будет называться
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9k
DumDum Полчаса назад
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77
вадим юрченко Час назад
они оживлять что ли его собрались?!?
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84k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Видео дайте, что Вольфыч говорит!
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5k
Ыукп 3 часа назад
Хорошо сказано: жег бы, как дуговая сварка.)
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azuver 3 часа назад
Вольфович,выздоравливай .Тут такое происходит, твои предсказания сбылись.
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