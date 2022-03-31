Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры

Афазия может возникнуть в результате травмы головы или повреждения мозга после инсульта, опухоли или воспалительного процесса. Что именно стало причиной заболевания в случае с Уиллисом, не ясно. Актёр неоднократно травмировался на съемках - возможно, когда-то он получил травму мозга. Но это лишь догадки, а фактом является то, что афазия не влияет на физические данные, но, увы, делает невозможным труд, связанный с интеллектом.

«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это вместе и хотим привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Брюс всегда говорит: „Живи дальше“, и вместе мы планируем делать именно это», — говорится в заявлении, которое подписали родные и близкие актёра.