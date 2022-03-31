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Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры

Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры (5 фото)

Автор:
31 марта 2022 09:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   актер   афазия   болезнь   брюс уиллис   голливуд   завершение карьеры   шоу бизнес   
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Голливудский актёр болен, и теперь поклонникам известен его диагноз.

Ранее уже ходили слухи о том, что Брюс Уиллис нездоров, однако официальных сообщений на этот счет не было. Коллеги актёра рассказывали, что тот снимается в низкобюджетных фильмах и только со специальным микрофоном, в котором слышал текст роли. Но поклонники таланта Уиллиса не верили в эти россказни, считая их грязными сплетнями.


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Однако "Крепкий орешек" и в самом деле серьезно болен - об этом 30 марта 2022 года сообщила его старшая дочь Румер. Стали известны подробности недуга Уиллиса: голливудский красавец стал жертвой болезни под названием афазия. Это заболевание влияет на когнитивные способности человека. Иными словами, больной афазией испытывает сложности с говорением, пониманием речи, чтением и письмом. Понятно, что все это мешает актёру запоминать текст роли и воспроизводить его на съемках.


Афазия может возникнуть в результате травмы головы или повреждения мозга после инсульта, опухоли или воспалительного процесса. Что именно стало причиной заболевания в случае с Уиллисом, не ясно. Актёр неоднократно травмировался на съемках - возможно, когда-то он получил травму мозга. Но это лишь догадки, а фактом является то, что афазия не влияет на физические данные, но, увы, делает невозможным труд, связанный с интеллектом.


«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это вместе и хотим привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Брюс всегда говорит: „Живи дальше“, и вместе мы планируем делать именно это», — говорится в заявлении, которое подписали родные и близкие актёра.


19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 67 лет. Он начал свою карьеру в 1980-х , и настоящим прорывом для актёра стали съемки в сериале «Агентство «Лунный свет»», где он сыграл детектива, влюбленного в свою начальницу.


В 1988 году Уиллис появился на экранах в роли Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек». Эта работа стала знаковой для актёра. Его знают и любят по ролям в таких фильмах, как «Криминальное чтиво» (1994), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998), «Шестое чувство» (1999), «РЭД» (2010) и многих других.


Кто же теперь будет спасать мир, Уиллис?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   актер   афазия   болезнь   брюс уиллис   голливуд   завершение карьеры   шоу бизнес   
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18  комментариев
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1k
pinbalist 52 минуты назад
Брюс оставил достаточное кинонаследие после себя, как хорошее так и плохое. Много пацанов выросли на этих фильмах. Ну а старость, как известно, не излечима.
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13k
Голос Вселенной 4 секунды назад
Живу с этим симптомом уже много лет. Конечно, на жизни и, главное, на полноценной работе очень сильно сказывается. Но пока не фатально, жить с этим можно, да и работать умудряюсь.
Поэтому поживет еще Брюс, если нет ничего критического по неврологии... Долгих лет ему!
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3k
Frank Borman 18 минут назад
Прощай, Брюсик! Твои орешки уже не крепкие, они размягчились от возраста и болезней. Кто теперь будет спасать Америку от международных террористов?
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864
Nick 19 минут назад
по кумполу-то настучали, в бытность боксером
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4k
Наталья Полчаса назад
Прощай, Брюс.
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−8
HalloFreeSpace 37 минут назад
А астероид вроде уже летит ...
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29k
Игорь 43 минуты назад
Кто же теперь будет спасать мир, Уиллис?
=============
А стоит ли спасать такой мир?
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13k
ss 44 минуты назад
Жаль. Добротный актёр.
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5k
Mowgley 46 минут назад
Эх, искренне жаль.
Кто теперь планету спасать будет?
А как же мемы?


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2k
Radugananebe 50 минут назад
Эх, Брюс.
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27k
lem02 53 минуты назад
Жаль. Не старый ещё. Может теперь Мегафон от него отстанет.
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1k
Copycat 54 минуты назад
Все астероид полетит на землю то пилить его некому(
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711
Шурман 57 минут назад
Ну все пипец , кто теперь Америку спасать будет ?:)
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