Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры

Голливудский актёр болен, и теперь поклонникам известен его диагноз.
Ранее уже ходили слухи о том, что Брюс Уиллис нездоров, однако официальных сообщений на этот счет не было. Коллеги актёра рассказывали, что тот снимается в низкобюджетных фильмах и только со специальным микрофоном, в котором слышал текст роли. Но поклонники таланта Уиллиса не верили в эти россказни, считая их грязными сплетнями.
Однако "Крепкий орешек" и в самом деле серьезно болен - об этом 30 марта 2022 года сообщила его старшая дочь Румер. Стали известны подробности недуга Уиллиса: голливудский красавец стал жертвой болезни под названием афазия. Это заболевание влияет на когнитивные способности человека. Иными словами, больной афазией испытывает сложности с говорением, пониманием речи, чтением и письмом. Понятно, что все это мешает актёру запоминать текст роли и воспроизводить его на съемках.
Афазия может возникнуть в результате травмы головы или повреждения мозга после инсульта, опухоли или воспалительного процесса. Что именно стало причиной заболевания в случае с Уиллисом, не ясно. Актёр неоднократно травмировался на съемках - возможно, когда-то он получил травму мозга. Но это лишь догадки, а фактом является то, что афазия не влияет на физические данные, но, увы, делает невозможным труд, связанный с интеллектом.
«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это вместе и хотим привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Брюс всегда говорит: „Живи дальше“, и вместе мы планируем делать именно это», — говорится в заявлении, которое подписали родные и близкие актёра.
19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 67 лет. Он начал свою карьеру в 1980-х , и настоящим прорывом для актёра стали съемки в сериале «Агентство «Лунный свет»», где он сыграл детектива, влюбленного в свою начальницу.
В 1988 году Уиллис появился на экранах в роли Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек». Эта работа стала знаковой для актёра. Его знают и любят по ролям в таких фильмах, как «Криминальное чтиво» (1994), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998), «Шестое чувство» (1999), «РЭД» (2010) и многих других.
Кто же теперь будет спасать мир, Уиллис?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Поэтому поживет еще Брюс, если нет ничего критического по неврологии... Долгих лет ему!
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А стоит ли спасать такой мир?
Кто теперь планету спасать будет?
А как же мемы?
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