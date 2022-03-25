Жириновский Шрёдингера: реакция соцсетей на фейковую смерть ВВЖ

Сегодня СМИ сообщили, что Жириновский умер. Но он на самом деле не умер. Он как Бубликов, как Бабченко, как зайчик из считалочки - "принесли его домой, оказался он живой". Вот увидите, скоро Володин опять заговорит про то, что Жириновский достаёт своими выступлениями медсестёр.





Суеверные видят в фейковом сообщении о смерти ВВЖ знак - лидера ЛДПР ждёт долгая жизнь. Мы же можем с уверенностью сказать лишь то, что в мемах Владимира Вольфовича ждёт жизнь вечная.