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Жириновский Шрёдингера: реакция соцсетей на фейковую смерть ВВЖ

Жириновский Шрёдингера: реакция соцсетей на фейковую смерть ВВЖ (14 фото + 5 видео)

Автор:
25 марта 2022 14:18
Сообщество : Юмор
Метки: Telegram   Пронюшкин   Юмор   володин   дума   жириновский   лдпр   политика   
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Ненастоящая смерть и новая жизнь Жириновского в мемах.

Сегодня СМИ сообщили, что Жириновский умер. Но он на самом деле не умер. Он как Бубликов, как Бабченко, как зайчик из считалочки - "принесли его домой, оказался он живой". Вот увидите, скоро Володин опять заговорит про то, что Жириновский достаёт своими выступлениями медсестёр.


Суеверные видят в фейковом сообщении о смерти ВВЖ знак - лидера ЛДПР ждёт долгая жизнь. Мы же можем с уверенностью сказать лишь то, что в мемах Владимира Вольфовича ждёт жизнь вечная.

Названия некоторых фильмов бондианы (и не только) как нельзя лучше описывают состояние Жириновского.


Информацию о смерти первым опубликовал телеграм-канал Mash, потом её повторил сенатор Александр Пронюшкин (возможно, они сделали это одновременно). Когда в ЛДПР опровергли слухи о смерти ВВЖ, Пронюшкин извинился и удалил свой пост в телеграме. У нас есть эксклюзивные кадры первой встречи Пронюшкина и ожившего Жириновского.

Вячеслав Володин, который тоже в очередной раз опроверг фейк о смерти Жириновского, посоветовал Пронюшкину уволиться. ЛДПР тем временем подаёт иск против Mash за распространение лжи, порочащей их бессменного лидера.

Удивительно, что Володин не предложил наказывать на 15 лет за фейки о здоровье Жириновского.

Ещё эксклюзивные кадры: в партии объясняют, что случилось с Жириновским.

А вот как сам пациент предположительно отреагировал на новости от Mash и Пронюшкина.

Напоминаем, что Жириновский при полном отсутствии слуха записал несколько альбомов с песнями.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Telegram   Пронюшкин   Юмор   володин   дума   жириновский   лдпр   политика   
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8  комментариев
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Дмитрий ! Час назад
Живи, дед! Ты должен всё увидеть лично, что напредсказывал! Минимум 3 года, до посадки Чубайса!
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5k
ПЕТР 12 минут назад
Здоровья Жирычу!! Пророку в нашем Отечестве!
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37k
Aleksandr 52 минуты назад
Не хорошо лезть вперед Горбачёва!
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1
Олег Долгирев Час назад
Владимир Вольфович подключен к квантовому компьютеру и руководит (проводит) операцию по "переустройству мира". Все думали о пророчествах "возвращении владычества России Владимером" !
Не Владимирочем, а Вольфовичем.
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40k
Франц Лефорт 2 часа назад
Без Вольфыча было бы скучно! Опять же ещё не всё предсказал.
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20k
Serg2001 2 часа назад
Хороший повод наконец то уже дать кому-то законных "пиз@лей" за распространение заведомо ложной информации...
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1k
Дмитрий 2 часа назад
А теперь прослушайте обращение клоуна к потомкам: "вы все потомки, однозначно!"
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