Жириновский Шрёдингера: реакция соцсетей на фейковую смерть ВВЖ

Ненастоящая смерть и новая жизнь Жириновского в мемах.
Сегодня СМИ сообщили, что Жириновский умер. Но он на самом деле не умер. Он как Бубликов, как Бабченко, как зайчик из считалочки - "принесли его домой, оказался он живой". Вот увидите, скоро Володин опять заговорит про то, что Жириновский достаёт своими выступлениями медсестёр.
Суеверные видят в фейковом сообщении о смерти ВВЖ знак - лидера ЛДПР ждёт долгая жизнь. Мы же можем с уверенностью сказать лишь то, что в мемах Владимира Вольфовича ждёт жизнь вечная.
Названия некоторых фильмов бондианы (и не только) как нельзя лучше описывают состояние Жириновского.
Информацию о смерти первым опубликовал телеграм-канал Mash, потом её повторил сенатор Александр Пронюшкин (возможно, они сделали это одновременно). Когда в ЛДПР опровергли слухи о смерти ВВЖ, Пронюшкин извинился и удалил свой пост в телеграме. У нас есть эксклюзивные кадры первой встречи Пронюшкина и ожившего Жириновского.
Вячеслав Володин, который тоже в очередной раз опроверг фейк о смерти Жириновского, посоветовал Пронюшкину уволиться. ЛДПР тем временем подаёт иск против Mash за распространение лжи, порочащей их бессменного лидера.
Удивительно, что Володин не предложил наказывать на 15 лет за фейки о здоровье Жириновского.
Источник:
Ещё эксклюзивные кадры: в партии объясняют, что случилось с Жириновским.
Источник:
А вот как сам пациент предположительно отреагировал на новости от Mash и Пронюшкина.
Попрощаться, а потом поприветствовать ВВЖ в мире живых пользователи решили его песнями и знаменитыми выступлениями
Источник:
Напоминаем, что Жириновский при полном отсутствии слуха записал несколько альбомов с песнями.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Хоккеист, композитор и новый премьер: что известно о Михаиле Мишустине
- В России дети могут начать содержать своих родителей. Теперь по закону
- Давай сделаем это по-быстрому: проект поправок в Конституцию внесён в Думу
- Сортирный юмор: депутат Моляков рассмешил Госдуму предложением насчет туалетов
- В Думе объяснили, почему нельзя раздать деньги россиянам
Понравилось55
Не Владимирочем, а Вольфовичем.