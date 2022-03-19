Таррар: история самого ненасытного человека в мире

Когда припасы заканчивались дома, он выходил на улицу и рыскал в канавах в поисках любых отбросов, пригодных в пищу. При этом парень был тощим и в 17-летнем возрасте весил 45 кг. Тогда как съесть мог аналогичный по массе объём пищи! По крайней мере, так заявляли очевидцы.

Этому способствовал объём желудка, растянувшегося до патологических размеров. Когда пища перемещалась из него в кишечник, огромный живот опадал, и кожа на его месте повисала гигантскими складками.