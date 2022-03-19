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Таррар: история самого ненасытного человека в мире

Таррар: история самого ненасытного человека в мире (9 фото)

Автор:
19 марта 2022 14:32
Сообщество : Истории
Метки: Еда   Таррар   болезнь   история   обжорство   патология   полифагия   
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Между любовью к вкусной еде и расстройством пищевого поведения, проявляемым неконтролируемым аппетитом и обжорством (гиперфагия), на самом деле не такая уж большая разница. И история Таррара это наглядно доказывает.

Человек по прозвищу Таррар (настоящее имя в источниках не сохранилось) родился во Франции, в Лионе в 1772 году. Вплоть до подросткового возраста он был обычным ребёнком. Но когда начался пубертатный период, вероятно что-то пошло не так с гормонами. И мальчик начал есть. Есть непрерывно всё, что попадалось под руку, не чувствуя при этом насыщения.


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Когда припасы заканчивались дома, он выходил на улицу и рыскал в канавах в поисках любых отбросов, пригодных в пищу. При этом парень был тощим и в 17-летнем возрасте весил 45 кг. Тогда как съесть мог аналогичный по массе объём пищи! По крайней мере, так заявляли очевидцы.

Этому способствовал объём желудка, растянувшегося до патологических размеров. Когда пища перемещалась из него в кишечник, огромный живот опадал, и кожа на его месте повисала гигантскими складками.


Было во внешности парня что-то такое сюрреалистичное и алогичное, что вводило горожан в ужас. Плюс к этому, Таррар обладал челюстями, которые открывались шире, нежели у среднестатистического человека. Казалось, что он запросто может откусить оппоненту голову.

Семья юноши не была зажиточной. И поскольку он объедал остальных её членов, то родители выпроводили его во взрослую жизнь, то бишь выгнали из дома.


Таррар начал болтаться по улицам, вызывая неизменный интерес праздношатающихся и зевак. А потом примкнул к банде, разъезжающей по всей Франции и грабящей доверчивых граждан. Но и демонстрация невероятных возможностей организма в части поглощения пищи давала стабильный заработок.


Корзина яблок в одно лицо? Легко! Зазевавшаяся уличная собачонка вместе с потрохами и костями? Спокойно. Змея, камень, кусок дерева? Запросто, лишь бы угодить низменным потребностям толпы и заработать несколько монет.

Так мужчина добрался в столицу и проявил себя в Париже с неожиданной стороны, как патриот. Он записался в солдаты. И кошмарил теперь уже не зевак, а своих сослуживцев. Но поскольку обворовывать их было не комильфо, да и чревато, то тощий обжора рылся в мусоре и поедал любые мало-мальски съедобные объедки.


Феноменом заинтересовались медики. Сначала доктора подумали, что у Таррара не все дома. Но обследование продемонстрировало, что психически он совершенно обычный человек. Просто с неуёмным аппетитом.

Помимо необычных челюстей и деформированного живота врачи отметили омерзительный запах, который источал мужчина. Тесты показали, что практически вся поглощенная еда выходит непереваренной и в том же объёме. И было решено использовать необычного солдата как шпиона: он должен был переносить секретные документы в тыл противника, а там извлекать их естественным образом.


Финт получилось удачно провернуть, но шпиона вычислили и посадили под арест. Немного попытали, но, не добившись никаких данных кроме слёзных просьб покормить, Таррара выпроводили на родину.

Хирург Пьер-Франсуа Перси, занимавшийся изучением ненасытного феномена, продолжил изучение и попытался взять аппетит объекта под контроль, скармливая ему табак, уксус и даже опиаты. Но результата не было. Однажды обжору поневоле застали в морге, глодающим труп!


Поэтому когда в городе исчез мальчик, подозрения сразу пали на Таррара. Попытка оправдаться не увенчалась успехом, и медики прогнали его. Уникум вернулся к тому, с чего начал: к скитаниям по парижским помойкам.

Блуждания продлились вплоть до 1798 года, когда мужчина подцепил туберкулёз и скоропостижно от него скончался. И после смерти он смог, что называется, уйти красиво. На вскрытие необычного экспоната собралась целая толпа. Но процессы разложения пошли очень быстро, и внутренние органы к этому моменту превратились практически в непонятную субстанцию, лишив фанатов Таррара последнего гадкого шоу.


Из-за быстрого распада тканей и жуткого зловония вскрытие было сделано очень поверхностно, и других интересных и заслуживающих внимания фактов, помимо известных и при жизни уникума, обнаружено не было. Постепенно история обросла многочисленными байками и догадками, но личность, имя и особенности болезни этого человека, умершего в возрасте 26 лет, так и остались покрыты мраком неизвестности.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Таррар   болезнь   история   обжорство   патология   полифагия   
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4  комментария
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22k
Ego sum qui sum 3 часа назад
вероятно 80% сказки и придумано впоследствии
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3k
VPJ Час назад
А сколько он срал? Именно поэтому до сих пор так воняет во всей фрнцузии.
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316
Гепатит С 2 часа назад
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
А Сатурн-то здесь причём? Сатурн пожирал своих детей вовсе не по причине обжорства.
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