Красные розы в метро: как дагестанец напомнил всем об объективности

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В понедельник, 18 октября, в столичной подземке вновь говорили о кавказцах. Но уже с теплой улыбкой.
Сегодня в Телеграм-канале «Новости Москвы» появилось видео, в котором мужчина раздавал розы дамам в столичной подземке. Вернее, розы и шоколадные батончики. Как и предписывается правилами, даритель был в маске. А на белой футболке красовалась надпись: «Я — дагестанец. Нет плохой нации». Посыл ясен. В последние недели в том же метро произошло, как минимум, два инцидента с участием кавказцев. Особенно широко обсуждалась история обсуждалась история Романа Ковалева, получившего травмы в столкновении с агрессивными гостями.
Но сегодняшний перформанс в тех же декорациях напоминает нам простую вещь: хулиганы, грубияны, преступники есть у любого народа. Как и джентльмены. Психологически понятно, что к поведению гостей всегда более пристальное внимание. Вот только хорошо бы нам замечать не только негатив, но и такие вот красивые жесты.
На кадрах видео видео и в последовавших за ними откликах, в основном, адекватная реакция как самих милых дам, берущих цветы, так и сторонних комментаторов.
«Правильный поступок», «Достойно», — отмечают пользователи. Кто-то еще раз напоминает, что главам диаспор и руководству южных республик не мешает активнее вести разъяснительную работу с представителями своих этносов. Сам молодой человек не особо ждет похвал. Он понимает, что будет и встречная волна негатива. «Сделал плохой поступок — все осуждают, сделал хороший поступок — найдутся те, кто осудит». Обязательно найдутся, без вариантов. Но автор этого «букетно-конфетного» сценария в своем аккаунте в Инстаграм уверяет, что на хейтеров не обидится, всех поймет.
Но сегодняшний перформанс в тех же декорациях напоминает нам простую вещь: хулиганы, грубияны, преступники есть у любого народа. Как и джентльмены. Психологически понятно, что к поведению гостей всегда более пристальное внимание. Вот только хорошо бы нам замечать не только негатив, но и такие вот красивые жесты.
На кадрах видео видео и в последовавших за ними откликах, в основном, адекватная реакция как самих милых дам, берущих цветы, так и сторонних комментаторов.
«Правильный поступок», «Достойно», — отмечают пользователи. Кто-то еще раз напоминает, что главам диаспор и руководству южных республик не мешает активнее вести разъяснительную работу с представителями своих этносов. Сам молодой человек не особо ждет похвал. Он понимает, что будет и встречная волна негатива. «Сделал плохой поступок — все осуждают, сделал хороший поступок — найдутся те, кто осудит». Обязательно найдутся, без вариантов. Но автор этого «букетно-конфетного» сценария в своем аккаунте в Инстаграм уверяет, что на хейтеров не обидится, всех поймет.
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