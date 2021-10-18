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Красные розы в метро: как дагестанец напомнил всем об объективности

Красные розы в метро: как дагестанец напомнил всем об объективности (1 фото)

Автор:
18 октября 2021 17:56
Сообщество : Жить в России
Метки: букет   дагестанец   инцидент   кавказцы   метро   нация   розы   шоколад   
1676
1
В понедельник, 18 октября, в столичной подземке вновь говорили о кавказцах. Но уже с теплой улыбкой.

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Метки: букет   дагестанец   инцидент   кавказцы   метро   нация   розы   шоколад   
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23  комментария
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1k
Карандаш 2,0 Час назад
Лучше бы своих сельских земляков уму-разуму учил. Глядишь и таких бы случаев, как в метро, не было.
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144
PAVOR_zp 6 минут назад
Показное, ни больше ни меньше
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3k
a_komolow Полчаса назад
Один нормальный из сотни!
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767
Конрад Карлович Полчаса назад
дагестан это, злые голодные бешённые собаки.
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556
Гиперборей Полчаса назад
Хорошая попытка, но как я уже говорил: из десяти дагестанцев по статистике нормальных - один…
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375
Мы Ул Полчаса назад
Нормальная баба не примет ничего у этих моджахедов. А чернильниц можно будет сосчитать.
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375
Мы Ул да пох Полчаса назад
Я оскорбил твоего черножопого парня? Как там у вас прнято - ой, извенити, я большы нибуду.
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461
Eric Cartman 37 минут назад
Что вообще за нация такая - дагестанец? При чем сами уроженцы Дагестана не стесняются так именовать свою национальность. Бред же полный. Там лезгины, аварцы и прочие национальности являются коренными. А дагестанец это никак не нация или национальность, так же как и сибиряк, уралец и прочее.
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442
Вадим Курбатов 38 минут назад
Не катит. Истинное лицо этих макак все знают и ничто не изменит этого! А это обычный показушник решивший хайпануть на всей этой истории! А слабо без фотографий и инстадерьма? Вряд ли.
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720
Дмитрий Копыльцов 38 минут назад
Нельзя всех, под одну гребёнку!
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2k
Ertin 39 минут назад
Почём дарил?
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14k
dimitr 41 минуту назад
Один случай мимишности против десятков тысяч случаев наглости, хамства и преступлений погоды не делает.
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10k
Александр 43 минуты назад
А потом штук пять обезьян перекроют дорогу и станцуют лезгинку.
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662
Ольга 44 минуты назад
Пусть и пыль в глаза, и показуха, но все-таки приятно. Хотя исправлять имидж нации надо по другому.
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982
Fiverknot 54 минуты назад
Пыль в глаза. Показуха. По заказу.
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8k
Кенвуд Час назад
Пыль в глаза, не более. Ща раздаст цветочки и пойдет (втроем) хамить на улицах.
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35k
kalinser Час назад
Ему не в метро красоваться надо,а ехать на родину.
Учить своих земляков и их родителей как надо вести себя среди людей!!!
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−33
Алексей Яковлев Час назад
Не в нации дело а в религиозном фанатизме..
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442
Вадим Курбатов Алексей Яковлев Полчаса назад
Что-то русские или беларусы, да и те же украинцы, не нападают систематически на наших граждан, не насилуют и не убивают пенсионерок, и руки не распускают! Чего не скажешь о всей этой черно*опой швали! Так что на счет нации категорически не согласен!
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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