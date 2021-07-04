Почему не стоит смеяться над «законом о шампанском»?

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Прочла в фб у коллеги Дмитрич Михайлина:«Все уже отсмеялись над тем, что шампанское теперь может быть только российским?А у меня с чувством юмора не очень, поэтому я прочитал поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции».Так вот, об этом там нет — ни слова.Я, конечно, не юрист, тем более, не юрист «Моет Хеннесси» — а именно от них пошел слух, что они теперь обязаны переименоваться в игристое — но даже я понял, что смысл этих пунктов закона вообще в другом.Он в том, что в России теперь разрешено именовать игристое вино шампанским — но только в сочетании с другими словами — например, «Российское шампанское» и «Советское шампанское». Зря, что ли, так долго раскручивали эти бренды. И это, если я, опять же, правильно понимаю, никак не противоречит претензиям французов на исключительность слова «шампанское» — просто шампанскими вина называть нельзя. И, разумеется, никто не запрещал французам называть свои игристые вина шампанским.В заключением — несколько цифр и фактов. Доля всех игристых вин Moet в России не превышает 2 процентов. Негламурное «Советское шампанское» — это один-в-один гламурное просекко.Настоящие российские игристые, они же шампанские, вина, сделанные по классической технологии — более чем существуют. Мой фаворит — блан-де-блан Абрау Дюрсо, но классические шампанские вина делают и Esse, и Голубицкая (марка Tete), и Шато Тамань, и Фанагория, да кто только ни делает. И очень большой вопрос, какое шампанское лучше.А если по соотношению цены и качества — то, собственно, и вопроса никакого нет, русское лучше.Прежде, чем ржать, услышав звон, попытайтесь хотя бы примерно понять, откуда он. А он оттуда, что наше государство системно и целенаправленно наводит порядок в винной отрасли — для вас же, между прочим, старается. Чтобы в магазинах остались только качественные вина, в том числе русские, а не всякий шмурдяк непонятно откуда».