Почему не стоит смеяться над «законом о шампанском»?

FISHKINET
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой... Что оставил после себя британский программист Что оставил после себя британский программист Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки... Котики, которые прекрасны просто тем, что они есть Котики, которые прекрасны просто тем, что они есть Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Oткуда в Израильской армии так много симпатичных славянок Oткуда в Израильской армии так много симпатичных славянок Ничего себе Кузьмич Ничего себе Кузьмич Без фильтров-2. Любительская фотография 80-х Без фильтров-2. Любительская фотография 80-х Видео: убежавшая из дома собака вернулась ночью и начала звонить в дверь Видео: убежавшая из дома собака вернулась ночью и начала звонить в... Таракан-носорог: В Австралии даже тараканы размером с мышей! Зато они мирно жуют ядовитый эвкалипт Таракан-носорог: В Австралии даже тараканы размером с мышей! Зато... В Приэльбрусье с грузового подъемника сорвался легковой автомобиль В Приэльбрусье с грузового подъемника сорвался легковой автомобиль По всей стране к врачам потянулись подхватившие "болезнь купальщика" По всей стране к врачам потянулись подхватившие "болезнь купальщика" 30 примеров очень ленивых работников и результаты их труда 30 примеров очень ленивых работников и результаты их труда Авария на трубопроводе вызвала впечатляющий пожар в Мексиканском заливе Авария на трубопроводе вызвала впечатляющий пожар в Мексиканском... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Ретро фотографии Ретро фотографии Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней 30 страшно неаппетитных блюд, которые кто-то осмелился подать 30 страшно неаппетитных блюд, которые кто-то осмелился подать
Главная > Фото 
Почему не стоит смеяться над «законом о шампанском»?

Почему не стоит смеяться над «законом о шампанском»? (1 фото)

Автор:
04 июля 2021 08:12
Метки: 171-ФЗ   Советское шампанское   регулирование алкогольной продукции   шампанское   
609
1
Известная журналистка Мария Ахмедова — о том, стоит ли смеяться над «законом о шампанском»

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: 171-ФЗ   Советское шампанское   регулирование алкогольной продукции   шампанское   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Serg 2 часа назад
Это наша старая русская забава многих СМИ и блогеров. Как только появляется какая-нибудь информация о новых законах, происшествиях, событиях, то ее надо превратить в "скандал, интриги, расследования". Чуть чуть не договорить, немного переставить слова, добавить отсебятины и вуаля - срач обеспечен, а это посещаемость, лайки и подписчики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
V2.Smirnov Минуту назад
Все проще. Раньше была категория напитков "шампанское". На нас наехали, что это слово принадлежит французам. И "Шампанское" теперь - товарный знак (как Ксерокс). А категория напитков - "игристое вино" как (копировальный аппарат). А Моет хочет, приведу аналогию, вместо товара "копировальный аппарат Ксерокс" продавать товар "Ксерокс". Что явная чушь. Так что за что французы боролись - на то и напоролись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
975
Вано 55 минут назад
Как гавно не газируй, всёравно получается газированное гавно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
doker 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−72
arcush 2 часа назад
Прежде, чем ржать, услышав звон, попытайтесь хотя бы примерно понять, откуда он. А он оттуда, что наше государство системно и целенаправленно наводит порядок в винной отрасли для вас же, между прочим, старается.

Не порядок в винной отрасли, а дополнительный заработок сечинымротенбургерамипрочей погани. Афтор - путэнское лживое существо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
208
阿鋒 arcush 14 минут назад
Комментатор, прелогиневшаяся пплядина! Рейтинг палит тебя, уйеблан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Рыжая девушка неудачно откупорила бутылку с шампанским Рыжая девушка неудачно откупорила бутылку с шампанским Жокей напоил лошадь шампанским к возмущению зоозащитников Жокей напоил лошадь шампанским к возмущению зоозащитников Кабаре "Мулин руж" отплясало 130 лет! Кабаре "Мулин руж" отплясало 130 лет! 10 самых дорогих бутылок шампанского на сегодняшний день 10 самых дорогих бутылок шампанского на сегодняшний день Как карточный домик: на корпоративе в банке бармен эффектно разбил "пирамиду" из бокалов Как карточный домик: на корпоративе в банке бармен эффектно разбил "пирамиду" из бокалов
Татьяна Юсова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1023



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Тонкий литературный: пост, который по-настоящему поймут образованные люди
1
115
Тонкий литературный: пост, который по-настоящему поймут образованные люди
Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
3
292
Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
﻿
Набирающие популярность
Пустоболы управляют районами Петербурга: активисты рассказали о невыполненных обещаниях
0
8
Пустоболы управляют районами Петербурга: активисты рассказали о невыполненных обещаниях
Apple Watch спасли жизнь потерявшему сознание человеку
0
3
Apple Watch спасли жизнь потерявшему сознание человеку
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#животные#дтп#спорт#забавно#новости#прикольные
#интересно#Россия#подборка#фотографии#кино#аварии#картинки#приколы#пожар
#Юмор#люди#история#интересное#сша#автомобили#комментарии#удивительно

На что жалуетесь?

Вернуться