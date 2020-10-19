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Жокей напоил лошадь шампанским к возмущению зоозащитников

Жокей напоил лошадь шампанским к возмущению зоозащитников (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   зоозащитники   лошадь   майорка   победа   праздник   скачки   шампанское   
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После победы в престижных скачках Гран-При Манакора на Майорке счастливый владелец лошади по кличке Хелен Ллинарикс решил, что она должна разделить с ним торжество, и угостил ее бутылкой шампанского. Лошади это, похоже. не понравилось. Но зоозащитникам не понравилось еще больше.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   зоозащитники   лошадь   майорка   победа   праздник   скачки   шампанское   
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9  комментариев
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
зоофил хотел соблазнить кобылу.
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чокнутый 5 минут назад
мудак конечно, пивом бы лучше напоил, им полезнее чем шампань
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28k
Alex 6 минут назад
Да коняга вроде и не против
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19k
Сибиряк 23 минуты назад
надо было напоить ещё и зоозащитников и тогда вопросов бы не было.
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13k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
При этом, похоже ей самой не слишком нравится процедура, т.к. она хотела хорошего вискаря.
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12k
Рафаэль Закиров 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Мудлан тупой!
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11k
Yasen_Perec Час назад
Эх... Ни разу не видел пьяную лошадь.
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1k
Ям Yasen_Perec Час назад
телек посмотри. там часто собчак показывают
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