Жокей напоил лошадь шампанским к возмущению зоозащитников

После победы в престижных скачках Гран-При Манакора на Майорке счастливый владелец лошади по кличке Хелен Ллинарикс решил, что она должна разделить с ним торжество, и угостил ее бутылкой шампанского. Лошади это, похоже. не понравилось. Но зоозащитникам не понравилось еще больше.
Владелец лошади, выигравшей скачки Гран-При Манакора на Майорке, решил в честь победы напоить выигравшую лошадь шампанским. Зоозащитники Майорки тут же назвали его действия "возмутительными" и пообещали принять меры.
На видео мужчина выливает бутылку шампанского в рот лошади, при этом, похоже, ей самой не слишком нравится процедура. Затем он выливает последние капли ей на голову и целует ее в нос. Мужчина явно не хочет причинить лошади зла - напротив, пытается поделиться с ней радостью.
В своем заявлении зоозащитная ассоциация Майорки назвала владельца лошади "идиотом" и пообещала подать официальную жалобу властям на жестокое обращение с животным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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