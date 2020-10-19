Жокей напоил лошадь шампанским к возмущению зоозащитников

На видео мужчина выливает бутылку шампанского в рот лошади, при этом, похоже, ей самой не слишком нравится процедура. Затем он выливает последние капли ей на голову и целует ее в нос. Мужчина явно не хочет причинить лошади зла - напротив, пытается поделиться с ней радостью.