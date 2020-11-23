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10 самых дорогих бутылок шампанского на сегодняшний день

10 самых дорогих бутылок шампанского на сегодняшний день (11 фото)

Автор:
23 ноября 2020 15:35
Сообщество : Факты
Метки: алкоголь   напитки   познавательно   самое дорогое   факты   хочу все знать   шампанское   
447
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Шампанское уже очень давно ассоциируется с роскошью. Вот почему принято открывать бутылку дорогого шампанского, когда отмечаешь день рождения, свадьбу или какое-то особенное событие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: алкоголь   напитки   познавательно   самое дорогое   факты   хочу все знать   шампанское   
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5  комментариев
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44k
Albert GER Час назад
Это не мой ценовой диапазон.
Я вообще люблю сладкие вина.
Шпетлезе, Медхентраубе и Шпетбургундер.

Но вот серьёзно- за столько лет там скорее уксус, а не вино.
Цена - стоимость бутылки как тары.
Ну плюс стоимость понтов, куда ж без них.
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1k
Василич 13 минут назад
Ссылка coub.com
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14k
Ego sum qui sum 16 минут назад
несет такое шампанское официант к столику, спотыкается....и на всякий случай перерезает себе осколками вены
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7k
Тудаблин 17 минут назад
в тару, инкрустированную брильянтами, можно залить плодово-выгодное бырло типа "крыжачок" и 99.(9) "дегустаторов" будут закатывать глаза и расхваливать букет
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Если брать последние 3 примера, то, судя по описанию, львиная доля стоимости - это стоимость тары?
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