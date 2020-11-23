10 самых дорогих бутылок шампанского на сегодняшний день

Некоторые вещи случаются по чистой случайности. Это именно тот случай. Шампанское Krug 1928 года стало результатом особенно прекрасного урожая и поэтому его цена гораздо выше обычной. Также сыграл свою роль маркетинг. Считается, что это было любимое шампанское короля Георга VI, к тому же когда-то оно носило звание самого дорогого шампанского в мире. Сейчас это не так, но пиетет по отношению к нему, тем не менее, остался.