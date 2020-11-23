10 самых дорогих бутылок шампанского на сегодняшний день

Шампанское уже очень давно ассоциируется с роскошью. Вот почему принято открывать бутылку дорогого шампанского, когда отмечаешь день рождения, свадьбу или какое-то особенное событие.
Хорошее шампанское обычно стоит недешево. Вот самые дорогие бутылки, которые существуют сегодня.
10. Шампанское, потерпевшее кораблекрушение - примерно 14 181,81 доллара за бутылку
В 2010 году в Балтийском море дайверы обнаружили затонувший корабль, и среди множества других удивительных вещей там был найден ящик с бутылками шампанского. Некоторым бутылкам на тот момент было по 200 лет, и они по-прежнему находились в прекрасном состоянии. Драгоценную находку продали на аукционе.
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9. 1990 Louis Roederer Cristal Brut Millennium Cuvee Methuselah - 18 800 долларов
Шампанское 1990 Louis Roederer Cristal Brut Millennium Cuvee Methuselah довольное вкусное, но высокая стоимость - из-за размера бутылки. Ее объем составляет объем восьми стандартных бутылок шампанского. Еще одна его особенность - это то, что его нелегко найти. В мире существует всего 2 000 бутылок, похожих на эту.
8. 1928 Krug - 21 200 долларов
Некоторые вещи случаются по чистой случайности. Это именно тот случай. Шампанское Krug 1928 года стало результатом особенно прекрасного урожая и поэтому его цена гораздо выше обычной. Также сыграл свою роль маркетинг. Считается, что это было любимое шампанское короля Георга VI, к тому же когда-то оно носило звание самого дорогого шампанского в мире. Сейчас это не так, но пиетет по отношению к нему, тем не менее, остался.
7. 1841 - "Вдова Клико" - 34 000 долларов
На том самом затонувшем корабле, о котором упоминалось выше, нашли также несколько бутылок шампанского Veuve Clicquot, изготовленного в 1841 году, в идеальном состоянии. По всей видимости, именно пребывание шампанского в холодной океанской воде способствовало тому, что эти бутылки так хорошо сохранились. В мире шампанского произошло много исторических событий, но это одно из самых интересных.
6. 1959 "Дом Периньон" - 42 350 долларов
Все шампанское марки Dom Perignon довольно дорогое, но это бьет все рекорды. Причина заключается в том, что оно довольно редкое. Две такие бутылки 1959 года были проданы на аукционе. Человек, купивший их, заплатил за них колоссальные деньги - 84 700 долларов. Но, видимо, он знал, что делает.
5. 1820 Juglar Cuvee - 43 500 долларов
И опять возвращаемся к шампанскому, найденному на затонувшем в Балтике корабле. Среди прочего было там и редчайшее шампанское Juglar Cuvee 1820 года, которое стоит 43 500 долларов. Редчайшее потому, что после 1840-х годов его уже не выпускали. Поэтому бутылки 1820 года - это то, о чем мечтал бы любой коллекционер шампанского (если бы мог себе это позволить). К тому же бутылки покрыты ракушками, что добавляет эксклюзивности.
4. 1996 Dom Perignon Rose Gold Methuselah - 49 000 долларов
Эти бутылки стоят по 49 000 долларов, потому что их было изготовлено все тридцать шесть штук. Но, говорят, дело не только в этом, а в том, что и вкус изумительно хорош... Поверим на слово.
3. Armand De Brignac, 15 литров, 2011 - 90 000 долларов
Да, недешевая бутылочка шампанского. Правда, ее одной хватит на вечеринку, потому что в ней 15 литров искрящегося напитка. Ну а еще одна причина такой высокой цены в том, что этот напиток произвели знаменитые Каттье - семья, которая известна тем, что делает исключительное шампанское, ценящееся во всем мире.
2. Armand De Brignac Rosé, 30 литров, 2013 - 275 000 долларов
15-литровая бутылка шампанского могла показаться вам огромной, но это ничто по сравнению с 30-литровой бутылкой Armand de Brignac Rosé, которая стоит 275 000 долларов. Она имеет высоту около 1,2 метров и вес 45 кг. Шампанского в ней столько же, сколько в 40 стандартных бутылках. А еще она покрыта розовым золотом.
1. 2013 Taste Of Diamonds - 2,07 миллиона долларов
Taste of Diamonds 2013 года - самая дорогая бутылка шампанского в мире, и ее стоимость составляет 2,07 миллиона долларов. Это шампанское стоит так дорого благодаря дизайну бутылки. На передней части бутылки, на этикетке в виде бриллианта, инкрустирован настоящий бриллиант. Это шампанское просто кричит о роскоши, так как позволить себе его могут очень немногие.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я вообще люблю сладкие вина.
Шпетлезе, Медхентраубе и Шпетбургундер.
Но вот серьёзно- за столько лет там скорее уксус, а не вино.
Цена - стоимость бутылки как тары.
Ну плюс стоимость понтов, куда ж без них.