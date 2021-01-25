"С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы

Иногда думаешь, что такого просто не может быть! Но нет, "специфические" люди попадаются всё чаще.
На видеозаписи мы видим молодую женщину, которая уверена в своей правоте и кричит на продавщицу небольшого магазина, чтобы та дала в долг шампанское.
Оказалось, что у покупательницы ребёнок-инвалид и ей очень нужно шампанское к рыбе (без него, видимо, не тот вкус).
Продавщица отвечает, что это магазин, а не благотворительная организация и отправляет хамку качать права в правительство.
Оказалось, что у покупательницы ребёнок-инвалид и ей очень нужно шампанское к рыбе (без него, видимо, не тот вкус).
Продавщица отвечает, что это магазин, а не благотворительная организация и отправляет хамку качать права в правительство.
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Но был женат на такой вот, поэтому верю...
Камо грядеши?????????
По простому - куды мы котимся?
одно из двух: или леди незнакома с этикетом или там подбухивают даже рыбки
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по факту: совсем [мат]ла
У ее инвалидизированого ребенка есть рыбка. А у рыбки день рожденья. Хочется отметить по человечески, вот она и просит шкалик газировки от стола столу