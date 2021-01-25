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"С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы

"С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2021 15:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: долг   магазин   ребёнок-инвалид   рыба   требование   шампанское   яжемать   
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Иногда думаешь, что такого просто не может быть! Но нет, "специфические" люди попадаются всё чаще.

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Метки: долг   магазин   ребёнок-инвалид   рыба   требование   шампанское   яжемать   
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65  комментариев
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5k
кот базилий 11 часов назад
Да она или пьяная или обдолбаная.
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22k
Slawa49 41 минуту назад
да она же бухая в говно!!!!!!!!! еще 150 шампанского и фсё!
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1k
Aleksandr Varich Час назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Serjio 2 часа назад
Встретились два одиночества...
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
"С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы
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417
Alex 3 часа назад
"С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы
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891
Roman 4 часа назад
Сходите на экскурсию в психушку, там таких роликов наснимаете всласть. Мы ж на инвалидом без ног не смеемся , а почему над инвалидом кукушки смеемся?
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201
vasilykopkov 4 часа назад
Я бы подумал что постанова...
Но был женат на такой вот, поэтому верю...

Камо грядеши?????????
По простому - куды мы котимся?
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7k
? ? ? 4 часа назад
Шампанское? к рыбке?
одно из двух: или леди незнакома с этикетом или там подбухивают даже рыбки
----------------
по факту: совсем [мат]ла
Шампанское? к рыбке? одно из двух: или леди незнакома с этикетом или там подбухивают даже рыбки ---------------- по факту: совсем <span style='color:gray'>[мат]</span>ла
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3k
Sulesin 5 часов назад
Пьяная 100%. Язык заплетается.
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455
Alexei Fil 5 часов назад
Я понял, что она шампанским рыбу собралась поить. Потом дошло, что шампанское к рыбе, а не для.
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1k
zenon 6 часов назад
Привыкла жить, как при советской власти. Вот она думает, что если настал коммунизм для отдельно взятой надслойки, то это и её касается. Касается, но рикошетом!
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12k
Владислав Грецов 6 часов назад
печалит то, что таких ухи поевших все больше и больше...
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4k
Шлагбаумэн 6 часов назад
Ну рыба попросила шампанского, что такого? Может у икринок днюха, тварь бессердечная! )))
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1k
Жэка 7 часов назад
Я понял. Шампанское для рыбы....
У ее инвалидизированого ребенка есть рыбка. А у рыбки день рожденья. Хочется отметить по человечески, вот она и просит шкалик газировки от стола столу
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3k
Дарвин и аморальная премия Жэка 2 часа назад
Ты,по ходу,ее родственник
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9k
Сергей 7 часов назад
"С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы
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−28
VNN 7 часов назад
Лучше сухое белое....
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9k
An4aR 7 часов назад
Шампанское есть, а за рыбой выходить лениво. Разве что под колбаску докторскую или под сальце да с прослоечкой мяска...
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1k
ГюльнарШарипова 7 часов назад
Про рыбу врет.
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−19
Павел 8 часов назад
По ходу у неё чердак едет.
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7k
Валерий 8 часов назад
А что это она не просит у того, перед кем рогатку раздвинула?
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5k
Енот Потаскун Валерий 7 часов назад
Там в своё время рыба с шампанским постарались, теперь не знает, к кому с предъявой обращаться.
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7k
Валерий Енот Потаскун 4 часа назад
Наверное.
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