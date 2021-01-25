"С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы

На видеозаписи мы видим молодую женщину, которая уверена в своей правоте и кричит на продавщицу небольшого магазина, чтобы та дала в долг шампанское.



Оказалось, что у покупательницы ребёнок-инвалид и ей очень нужно шампанское к рыбе (без него, видимо, не тот вкус).



Продавщица отвечает, что это магазин, а не благотворительная организация и отправляет хамку качать права в правительство.