В России очередной раз предложили запретить детское шампанское

Необходимо прекратить выпуск и продажу продукции, имитирующей алкогольные напитки, чтобы не формировать у детей стереотипы поведения, которые впоследствии могут стать причиной возникновения алкогольной зависимости. Об этом заявил член Общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.
Хамзаев обратился в Минпромторг с просьбой запретить производство и продажу данного напитка и другой имитирующей алкоголь детской продукции. Он отмечает, что наличие детского шампанского на семейных праздниках «размывает границу дозволенного от недозволенного» у несовершеннолетних.
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По его мнению, во время новогодних застолий родители, зачастую сами того не осознавая, вовлекают детей в процесс распития спиртных напитков.
Он отмечает, что наличие детского шампанского на семейных праздниках «размывает границу дозволенного от недозволенного» у несовершеннолетних.
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"Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечёт за собой тяжёлые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объёмы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей", - приводит строки из обращения Хамзаева РИА Новости.
Напомним, что год назад, по такому же поводу, к Мантурову обращался депутат Госдумы Милонов
«Замена алкоголя сладким лимонадом, сигарет — шоколадом, навязывание идеалов взрослой вульгарности искажают у подрастающего поколения критическое восприятие», — цитирует письмо Милонова источник со ссылкой на РИА Новости.
Однако год прошёл, "а воз и ныне там".
На видео ниже ученики средних классов проводят генеральную репетицию распития в подъезде, пока у их в руках пластиковые стаканчики, наполненные Детским шампанским. А с чем они придут в подъезд в следующий раз?
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Сколько этот законопроект обдумывался? думаю секунды 1,5 в состоянии абстинентного синдрома. Получается что нарколыжные районы и синие улицы быдлограда, где дети пьют со второго класса, а ширяться начинают в 4-5, сразу вот так возьмут и улучшат ситуацию? А как, если в синих районах кроме синьки никогда не пытались продавать детское шампанское? Ну они его и так никогда не видели, а тут бац, и запрет , и все - начинаем трезвую жизнь ..
короч как обычно, валят с больной головы на здоровую!