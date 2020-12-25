В России очередной раз предложили запретить детское шампанское

Напомним, что год назад, по такому же поводу, к Мантурову обращался депутат Госдумы Милонов

«Замена алкоголя сладким лимонадом, сигарет — шоколадом, навязывание идеалов взрослой вульгарности искажают у подрастающего поколения критическое восприятие», — цитирует письмо Милонова источник со ссылкой на РИА Новости.

Однако год прошёл, "а воз и ныне там".

На видео ниже ученики средних классов проводят генеральную репетицию распития в подъезде, пока у их в руках пластиковые стаканчики, наполненные Детским шампанским. А с чем они придут в подъезд в следующий раз?