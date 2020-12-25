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В России очередной раз предложили запретить детское шампанское

В России очередной раз предложили запретить детское шампанское (3 фото + 3 видео)

Автор:
25 декабря 2020 07:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Хамзаев   детская   запреты   обращение   производство   россии   трезвая Россия   шампанское   
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Необходимо прекратить выпуск и продажу продукции, имитирующей алкогольные напитки, чтобы не формировать у детей стереотипы поведения, которые впоследствии могут стать причиной возникновения алкогольной зависимости. Об этом заявил член Общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

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Метки: Хамзаев   детская   запреты   обращение   производство   россии   трезвая Россия   шампанское   
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5k
ГГалка 13 минут назад
а я поддерживаю! когда дети на гульбище с бухими взрослыми за столом лезут "чокаться" своей газировкой это не есть хорошо. а потом они вырастают и не понимают - а как это праздник и без выпивки? да так чтоб с травмпунктами, участковыми, разводами, потерянными ключами и документами...
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6k
sumrаknn 6 минут назад
У нас власть обеспокоина только сверхдоходами своего олигархата, а все остальные законы придумываются за 10 минут езды на "работу". Попросил шофера тормознуть у магазина, выбрать опохмел, чтоб сразу в машине - зашел в магазин - оппа шампусик, давай, что? детский? ВО !!!! мы это прямо щас по приезду и оформим, удачно как зашел.
Сколько этот законопроект обдумывался? думаю секунды 1,5 в состоянии абстинентного синдрома. Получается что нарколыжные районы и синие улицы быдлограда, где дети пьют со второго класса, а ширяться начинают в 4-5, сразу вот так возьмут и улучшат ситуацию? А как, если в синих районах кроме синьки никогда не пытались продавать детское шампанское? Ну они его и так никогда не видели, а тут бац, и запрет , и все - начинаем трезвую жизнь ..
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5k
corell 13 минут назад
Мои сверстники - 80-х годов рождения - бухать научились безо всякого детского шампанского, не то что нынешняя чахлая молодая поросль, которую надо приучать к плохому лимонадиком в красивой бутылке.
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1k
Росомаха 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Иван 16 минут назад
Ну это как минимум нобелевка по психологии.
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1k
Acid Snake Полчаса назад
Это все потому что алкаши по утрам путают и не могут опохмелиться, а не вот это вот всё! Где вы видели малолеток в подъездах с шампанским, в лучшем случае с водкой, а так пивас дешёвый в основном. Ягу то запретили.
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20k
Батончик с маком 39 минут назад
ну пущай тогда хлопушки и петарды запретит, а то у детей появится тяга к взрывам и терактам
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12k
aalexey3 45 минут назад
Этот дебил, походу закодированный, а выпить хочется. Вот и вызверяется на детском шампанском...
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−5
ilisonili 45 минут назад
И да, оказывается из-за детского шампанского люди спиваются в бедных странах, а не из-за уровня жизни! Нобелевскую этим господинам!
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−5
ilisonili 48 минут назад
А чем еще будет заняться жертвам ЕГЭ и маткапитала лет через 10-15 при режиме в свободное от рабского труда на рудниках время, кроме как бухать и курить?
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7k
Шурум-бурум 48 минут назад
о, как... детское шампанское виновато... не родители алкаши, наркоманы и прочие маргиналы плодящие за маткапитал, а сука детское шампанское
не чиновники, которым пох@р на антисоциальные семьи с детьми, а детское шампанское
не государство, которое не может заставить опустившихся гнид с гражданством работать на страну и завозит гастарбайтеров, раздавая паспорта сука, а детское шампанское...
короч как обычно, валят с больной головы на здоровую!
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11k
Колька Валеркин сын 55 минут назад
То есть, если ребенку налить кваса в стакан или лимонада, ребенок не сможет себе представить, что он пьет темное или светлое пиво, а если налить воды, что водку глыкает? Тут все от воспитания зависит.
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11k
Колька Валеркин сын pssst 45 минут назад
у меня дочке 5 лет, все соки, газировки и тд, она любит пить из граненного стакана еще советских времен (последний дома остался) и другую тару не признает, а вот чай из фарфоровой чашечки из чайного набора, я че алкашку воспитывают?
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10k
net Колька Валеркин сын Полчаса назад
Вы не поняли о чем написано? При чём тут то, что ваш ребёнок пьет всё из стакана? Тут о запрете связи образа детского напитка с алкогольными напитками. Никто не запрещает лимонад, но наполнять им бутылки из под шампанского и давать детям.... Ну это же логично.
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1k
Acid Snake net Полчаса назад
Бутылки пластиковые, имитация. Минералку тоже в подобных продают.
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10k
net Колька Валеркин сын Полчаса назад
Это как с пропагандой гомосексуализма. Если его не учить, то он не будет этого представлять.
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3k
Горожанин net Полчаса назад
Он, конечно, не понял, о чем написано. Он либеральный идиот. Поэтому не спорьте с ним.
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−5
ilisonili Час назад
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4k
Александр Иванов ilisonili 59 минут назад
Пожалуй, **ядь!
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