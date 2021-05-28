FISHKINET
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы "Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы Замначальника томского УФСИН решил покончить с собой на рабочем месте Замначальника томского УФСИН решил покончить с собой на рабочем месте Факты и мифы о жизни первобытного человека Факты и мифы о жизни первобытного человека В дочерней компании "Роскосмоса" вычислили топ-менеджера с поддельным дипломом В дочерней компании "Роскосмоса" вычислили топ-менеджера с... Фотоприколы пятницы и другое Фотоприколы пятницы и другое Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают, но все обожают и готовы платить Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают,... Ругали, но смотрели: как снимали фильм «ДМБ» Ругали, но смотрели: как снимали фильм «ДМБ» Как внезапно и нелепо может закончиться многолетняя женская дружба Как внезапно и нелепо может закончиться многолетняя женская дружба Какое наказание грозит школьнице за истязание младшеклассницы в Барнауле Какое наказание грозит школьнице за истязание младшеклассницы в... Дверь, которую запрещено открывать Дверь, которую запрещено открывать Еще одно доказательство того, что коты — жидкость Еще одно доказательство того, что коты — жидкость 30 нелепых и милых фото с животными, которые зарядят позитивом 30 нелепых и милых фото с животными, которые зарядят позитивом Была ли семья у героя Леонова в фильме "Джентльмены удачи" Была ли семья у героя Леонова в фильме "Джентльмены удачи" Без кота и жизнь не та Без кота и жизнь не та 10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и закончились на высокой ноте 10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и... 7 вещей, которые не стоит делать, чтобы не вывести вьетнамца из себя 7 вещей, которые не стоит делать, чтобы не вывести вьетнамца из себя Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из соцсетей: видео&nbsp; Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из... Дружеский поединок домашней крысы и кота Дружеский поединок домашней крысы и кота
Главная > Фото 
Кассир Сбера вызвала Росгвардию к клиенту, который хотел положить на счёт 40 тыс. монетами

Кассир Сбера вызвала Росгвардию к клиенту, который хотел положить на счёт 40 тыс. монетами (1 фото)

Автор:
28 мая 2021 21:39
Метки: клиент   мелочь   монеты   росгвардия   сбербанк   
706
1
Кассир из Сбербанка в Москве вызвала в отделение на ул. Виноградова сотрудников Росгвардии в связи с клиентом, который хотел положить на свой счёт 40 тысяч рублей накопленными монетками. Об этом у себя в Facebook рассказал сам клиент банка.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: клиент   мелочь   монеты   росгвардия   сбербанк   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
254
Роман Свиридов Час назад
Мудачье, и это я не о клиенте сбера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
260
Olufsen Минуту назад
Много лет назад работал в Братиславе, мой сын копил на Лего игрушку. Под свой день рождения он наконец-то накопил (родители очень старались и подбрасывали мелочь) и мы пошли в магазин. Там на отказали, правда с извинениями, что принять мелочи почти на 100 долларов (около 4000 словацких крон тогда) они не могут. Посоветовали пойти в банк. Счет у нас был в Банк-Австрия (отделение в Братиславе), какое же было мое удивление, когда там очень приветственно забрали всю мелочь, пропустили через автоматы и спросили нам в словацких кронах или австрийских шиллингах. Я понимаю когда в магазинах тяжело сосчитать всю мелочь, но в банках то это их прямая обязанность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
ton 7 минут назад
До тех пор, пока большинство граждан будет пользоваться услугами этой организации, ничего не изменится, до тех пор, пока граждане будут повально закрывать глаза на откровенное хамство и неуважение госкомпаний, ничего не изменится. Единственный выход, пусть не всегда удобный, но, который будет что-то менять перестать кормить банки, которые так относятся к своим клиентам, хабалок-кассирш в магазинах у дома, озлобленных служащих в почтовых отделениях всех, от чьих услуг можно отказаться или заменить их чем-то.
Да, где-то это будет чуть дороже, да, возможно, придется пройти чуть дальше. Но эти затраты будут оправданы нормальным отношением получением той услуги, за которую платишь, а не испорченным настроением.
Понятно, что это сложно и долго, но иначе ничего не изменить.
Дело не в госкапитале в УК компании, просто частные конторы бояться конкуренции, а те, что с Гос. участием почему-то, нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Вася 12 минут назад
я подумал "панорама" .. но это реально ? сука таких банкиров взрывать, дармоеды иопаные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Booka1a Полчаса назад
синдром вахтера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ддт Полчаса назад
Тут не всё так просто! По чему банк(а особенно Сбер) может творить с клиентом всё что хочет и вдруг!!! Вдруг система дала сбой! Человек выдвигает законные требования. Ни чего не нарушает. По чему вдруг у банка(в лице его сотрудника) возникли проблемы? У меня лично со Сбером историй пять где банк делал что хотел. Снимал деньги самовольно(ну вы же все равно были бы не против!), карточку "уничтожал" несколько лет! И т.д. По этому я на стороне мужика. Тем более, что машинка в банке есть пАлюбому и этой с..ке просто куда то надо было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Антон Полчаса назад
Я так понял, что человек не захотел платить комиссию за приём монет, хотя это установленное требование, и решил поступить иначе, взяв 133 талона, что бы внести сумму без оплаты комиссии, заняв кассу на несколько часов? Ну, в таком случае тут ещё не известно, кто тут чудак на букву "М"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
albedo 44 минуты назад
"Клиент" клал 40 тысяч и пожмотился заплатить 300 рублей за услугу!
На мой взгляд - "клиент" малолетняя скотина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 46 минут назад
Вот позвольте не поверить. Любой банк за подобные проделки уволит с волчьим билетом кассира. Показательно и публично. Одно такое сообщение на банки ру или в других местах-там сб подключается. Прошли 90-е. А уж обвинения в захвате кассы-это сразу иски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр Час назад
У сбера есть одна единственная комса - обмен мелочи на купюры или одних купюр на другие (речь про рубли) и составляет 50р за операцию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр Час назад
Андрюша песдунцов тут запускает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
doker Час назад
Наверное, брешут, но прикольно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Беспощадный критик Час назад
Что за бред я только что прочитал?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Шурум-бурум Час назад
фейк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Михалыч Час назад
Так какая комиссия - то? Не вижу версии работников банка. Очень сомневаюсь, что это был культурный и вменяемый мужчина, раз вызвали полицию, кому нужен скандал?... У нас, в латвийском банке, самое занимательное - сдавать мелочь после инкассации. Они берут 1 цент за 1 монету. То-есть одноцентовые копейки надо просто отдать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мистер Фикс Час назад
Отделение и фамилия кассира, конечно же, тайна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Мужчина боялся лететь на самолёте и решил привлечь удачу. Из-за его действий рейс отменили Мужчина боялся лететь на самолёте и решил привлечь удачу. Из-за его действий рейс отменили Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой В качестве долга россиянин принес судебным приставам два ящика монет на 22 килограмма В качестве долга россиянин принес судебным приставам два ящика монет на 22 килограмма Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них Бандит написал записку о бомбе в банке, но денег не получил Бандит написал записку о бомбе в банке, но денег не получил
Андрей Бертон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40676



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
18 фото, которые своей нереальностью вводят смотрящего в ступор
9
32
18 фото, которые своей нереальностью вводят смотрящего в ступор
Огни Сергея Сотникова
1
39
Огни Сергея Сотникова
﻿
Набирающие популярность
70-летний самец черепахи наконец покинет ряды холостяков
0
3
70-летний самец черепахи наконец покинет ряды холостяков
В Иркутске стая собак, устроив охоту за котом, "разобрали" на части Nissan X-Trail
0
4
В Иркутске стая собак, устроив охоту за котом, "разобрали" на части Nissan X-Trail
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#Юмор#СССР#знаменитости#прикол#криминал#фотографии#спорт#звезды
#интересно#интересное#кино#подборка#история#фильм#приколы#шоу бизнес#Украина#роль
#факты#люди#животные#картинки#дети#жизнь#путешествия#Разное#актеры#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться