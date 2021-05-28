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По его словам, он накопил мелочью 40 тысяч рублей и решил положить их на свой счёт. В банке ему сказали, что за приём монет берут комиссию, а без комиссии принимают только по 300 рублей.Тем не менее после того, как в банке узнали цель его визита, по его словам, "начался цирк". "Кассир сначала закрыл кассу на 20 минут, потом открыл и вызвал не мой талон, а следующий. Я спросил, почему так? Ответил, что, мол, возможно, я пропустил свою очередь. Хм… Я взял ещё один талон, кассир это увидел, вышел из кассы, подошел к терминалу выдачи талонов и взял сам к себе талон, зашел в кассу и вызвал сам себя!", — написал он.На тот момент в отделении банка уже никого не было. Рябов зашёл в кассу и поинтересовался, когда его пригласят, после чего кассир согласился принять первые 30 монеток. Спустя 20 минут после пересчёта, деньги были внесены. Тогда Рябов попросил внести следующие 300 рублей и заодно позвать управляющего. Однако кассир сказала, что его нет и потребовала взять следующий талон для следующих 300 рублей."На что я спросил, а если люди приходят к вам оплатить телефон, коммуналку и другие услуги - они, что, должны тоже несколько талонов брать? Кассир молчал. Что ж, мне не трудно пойти к терминалу и взять 133 талона. Но вы же понимаете что это абсурдная ситуация? В кассе установлен монетоприёмник с автоматическим подсчётом монет. Все мои монеты посчитать уйдёт пять минут. Нет, банк считает разумным тратить время не только одного клиента, но и фактически приостанавливает работу кассы для всех остальных клиентов. И считает это нормой", - отметил Рябов.Однако во время приёма вторых 300 рублей в кассу вошли сотрудники Росгвардии, которых вызвала кассир. "Человек в форме спрашивает меня: Что вы тут делаете? Отвечаю: получаю услугу в своем банке. Они видят всё своими глазами, поворачиваются к сотруднику банка (как выяснилось, заместителю управляющего) и спрашивают: причина вызова оперативной группы? Та отвечает: мужчина захватил кассу!" - рассказал Рябов.Впрочем, росгвардейцы отказалась забирать Рябова, и потребовали от представителя банка написать объяснительную. После этого кассир закончила приём второй партии монеток по 300 рублей, забрала личные вещи и покинула кассу, оставив клиента, отметил Рябов.