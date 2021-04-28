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Видимо, суеверному китайцу непонятна разница между тем, куда можно бросать монетки на счастье, а куда нельзя.
Пересмотрев фильмов-катастроф, житель крупного китайского города Вэйфан бросил горсть монет завёрнутых в бумагу. Но не в фонтан, а прямо в турбину самолета, на котором он собирался лететь.
К счастью, во время предполётной подготовки персонал авиакомпании нашёл монеты. 148 пассажиров были допрошены и мужчина по фамилии Ван признался в содеянном. Китаец рассказал, что этими действиями он "помолился о благословлении".
К счастью, во время предполётной подготовки персонал авиакомпании нашёл монеты. 148 пассажиров были допрошены и мужчина по фамилии Ван признался в содеянном. Китаец рассказал, что этими действиями он "помолился о благословлении".
И всё-таки из-за соображения безопасности авиакомпания приняла решение перенести рейс на следующий день.
Неизвестно получил ли китаец штраф, но другие пассажиры явно не оценили специфическую молитву мужчины.
Неизвестно получил ли китаец штраф, но другие пассажиры явно не оценили специфическую молитву мужчины.
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