Пересмотрев фильмов-катастроф, житель крупного китайского города Вэйфан бросил горсть монет завёрнутых в бумагу. Но не в фонтан, а прямо в турбину самолета, на котором он собирался лететь.



К счастью, во время предполётной подготовки персонал авиакомпании нашёл монеты. 148 пассажиров были допрошены и мужчина по фамилии Ван признался в содеянном. Китаец рассказал, что этими действиями он "помолился о благословлении".