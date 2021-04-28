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Мужчина боялся лететь на самолёте и решил привлечь удачу. Из-за его действий рейс отменили

Мужчина боялся лететь на самолёте и решил привлечь удачу. Из-за его действий рейс отменили (2 фото)

Автор:
28 апреля 2021 10:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: китай   молитва   монеты   самолёт   суеверия   турбина   
1051
2
Видимо, суеверному китайцу непонятна разница между тем, куда можно бросать монетки на счастье, а куда нельзя.

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Метки: китай   молитва   монеты   самолёт   суеверия   турбина   
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6  комментариев
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11k
Великий Кормчий 39 минут назад
Ясно.
Пойду поставлю телефон на подзарядку в микроволновку.
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606
KevinSmith 2 минуты назад
Если монетки завернуты в красную бумажку, то точно на счастье и Рафик не виновен. А вот если бы в белую (в Китае белый - цвет траура), то он бы был или чернокнижник или террорист
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5k
Александр Иванов 23 минуты назад
Может, он так решил с собой покончить, да прихватить ещё сотню-другую?
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606
KevinSmith Александр Иванов 9 минут назад
Неа, у них давно этот флешмоб какой-то (м)дак запустил. Регулярно то бабка мелочь в двигло закинет, то тётка какая-нибудь.
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