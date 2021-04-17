После суровых военных песен ансамбль сыграл веселую песню крокодила Гены. Танцевал весь детсад!
В Тольятти военный оркестр Росгвардии приехал к дому ветерана ВОВ и узника концлагеря, чтобы сыграть в его честь несколько военных песен и преподнести презенты.
Дом №12 по улице Матросова, где проживает пожилой мужчина, располагается прямо напротив детского сада. И когда официальная часть мероприятия уже закончилась, на прогулку высыпали дети и принялись аплодировать и кричать военным "Браво" и "Молодцы".
Оркестр собрался было уходить, но непрекращающиеся овации детей вынудили военных развернуться в их сторону и сыграть песенку крокодила Гены.
Дети были в полном восторге, как и взрослые, наблюдавшие эту картину
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Как шутят в Сети: Росгвардейцы показали самый действенный, хотя и незапланированный пример патриотического воспитания детей.
А ведь эти детишки это запомнят на всю жизнь, как это здорово👍😊— сестра Людмилы ИринаV🍒 (@sestra19590101) April 16, 2021
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