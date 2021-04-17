В Тольятти военный оркестр Росгвардии приехал к дому ветерана ВОВ и узника концлагеря, чтобы сыграть в его честь несколько военных песен и преподнести презенты.

Дом №12 по улице Матросова, где проживает пожилой мужчина, располагается прямо напротив детского сада. И когда официальная часть мероприятия уже закончилась, на прогулку высыпали дети и принялись аплодировать и кричать военным "Браво" и "Молодцы".

Оркестр собрался было уходить, но непрекращающиеся овации детей вынудили военных развернуться в их сторону и сыграть песенку крокодила Гены.