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Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них

Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 апреля 2021 13:58
Сообщество : Жить в России
Метки: ВОВ   ветеран   видео   дети   оркестр   росгвардия   тольятти   
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После суровых военных песен ансамбль сыграл веселую песню крокодила Гены. Танцевал весь детсад!

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Метки: ВОВ   ветеран   видео   дети   оркестр   росгвардия   тольятти   
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7  комментариев
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3k
Михалыч 36 минут назад
Просто молодцы. С душой отнеслись к мероприятию. Огромный респект. И детям может даже на всю жизнь запомнится как самое яркое событие в детском саду.
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307
Виталий Семенака 2 минуты назад
Это и есть будущее поколение России, а не эти расписанные уроды, которые выступают по указанию по ТВ!!!
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4k
yahaomsk 4 минуты назад
супер! представляю с каким восторгом, ребятня вечером ,дома будут родителям рассказывать
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3k
Rubiroid_47 16 минут назад
Клево же!!
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1k
Роман Бумеров 19 минут назад
Действительно, очень позитивно.
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7k
diman02 21 минуту назад
Все Хороши !
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49k
smakido Полчаса назад
Пройдут годы, детки вырастут, но многие из них запомнят этот необыкновенный концерт! Хочу отметить комментарии женщины, снимавшей видео-благожелательные и добрые, спасибо ей за это!
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