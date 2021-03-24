За жителем Северодвинска накопилась изрядная задолженность по налогам, которую тот решил погасить весьма изощренным способом. Мужчина специально копил монеты и, когда их набралось достаточное количество, отнес пару ящиков с мелочью судебным приставам.

Самые крупные монеты были номиналом в 10 рублей, остальные - по рублю, 50 и 10 копеек. Весило все это богатство 22 килограмма, а общая сумма мелких денег составила около 39 тысяч рублей.