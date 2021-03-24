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В качестве долга россиянин принес судебным приставам два ящика монет на 22 килограмма

В качестве долга россиянин принес судебным приставам два ящика монет на 22 килограмма (3 фото)

Автор:
24 марта 2021 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Северодвинск   задолженность   купюры   монеты   судебные приставы   фссп   
898
3
Таким образом житель Северодвинска решил погасить часть долга. Сразу видно - человек не мелочный!

Источник:

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Метки: Северодвинск   задолженность   купюры   монеты   судебные приставы   фссп   
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27k
Fat Lynx 52 минуты назад
вообще не беда...
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2k
Слава Андреев 41 минуту назад
Сколько он это собирал. Копил. А потом сам считал. Нёс.
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25
wr2x2 43 минуты назад
в банки и МФО так надо носить за кредиты
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906
Kusok 44 минуты назад
Такое "наказание", когда кому-то платят мешком монет - ВООБЩЕ лишено смысла. Во-первых, это все равно деньги.
Во-вторых, надо заставить платящего самого пересчитывать в присутсвие получателя, либо получатель будет считать, а плательщик - присутствовать.
В-третьих, если плательщик отказывается принимать участие в пересчете денег, либо просто свалил свой мешок и ушел - у получателья получаетя шикарная возможность заявить типа "ДА ТУТ И ПОЛОВИНЫ НЕТ!!"

Либо плательщик будет испытывать те же муки, часами и сутками считая свою мелочь, либо будет наказан, заплатив больше.
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9k
gnyS i Kusok 2 минуты назад
Все проще, пристав выписывает квитанцию и направляет оплачивать в банк, а корешок от квитанции предоставляется для прекращения производства по делу и шутник прет 22кг на себе в банк.
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5k
Андрей Крылов 46 минут назад
И кого он наказал. кроме себя? У банков есть автоматы, считающие мелочь. А вот ему пришлось корпеть и пересчитывать всё в ручную. Глупо!
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25
wr2x2 Андрей Крылов 42 минуты назад
дело не в том что считать неудобно кредитору будет, а куда ему эту мелочь девать??? поедет в банк сдавать - там ему пару ласковых ещё скажут ))
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211
Племянник Путина Час назад
когда делать нехер...
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95
Twik Час назад
Приставы не берут деньги с должников, должник в данном случае должен оплатить все через банк, а приставу принести соответствующий документ.
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676k
Result Автор поста Twik 57 минут назад
Ну, в источнике, который есть в посте, описано иначе. https://r29.fssp.gov.ru/novosti/document28970420/https://r29.fssp.gov.ru/novosti/document28970420/
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25
wr2x2 Twik 43 минуты назад
наличкой тоже обязаны взять, наличные платежи ещё не отменили
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14k
Fat boy slim is * in a heaven wr2x2 2 минуты назад
Наличку как раз в банке и принимают, а не в службе приставов. Хотя, может у них отделение банка в том же здании, так бывает, для удобства. Так что этот мужик "наказал" не приставов, а тетеньку-операционистку
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