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Таким образом житель Северодвинска решил погасить часть долга. Сразу видно - человек не мелочный!
За жителем Северодвинска накопилась изрядная задолженность по налогам, которую тот решил погасить весьма изощренным способом. Мужчина специально копил монеты и, когда их набралось достаточное количество, отнес пару ящиков с мелочью судебным приставам.
Самые крупные монеты были номиналом в 10 рублей, остальные - по рублю, 50 и 10 копеек. Весило все это богатство 22 килограмма, а общая сумма мелких денег составила около 39 тысяч рублей.
Самые крупные монеты были номиналом в 10 рублей, остальные - по рублю, 50 и 10 копеек. Весило все это богатство 22 килограмма, а общая сумма мелких денег составила около 39 тысяч рублей.
Пристав был вынужден пересчитать монеты и принять их в оплату долга.
О причине, которая побудила мужчину так жестко "отомстить" , пресс-служба УФССП по Архангельской области и НАО, увы, не сообщает. Видимо, здорово досадили мужику.
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Во-вторых, надо заставить платящего самого пересчитывать в присутсвие получателя, либо получатель будет считать, а плательщик - присутствовать.
В-третьих, если плательщик отказывается принимать участие в пересчете денег, либо просто свалил свой мешок и ушел - у получателья получаетя шикарная возможность заявить типа "ДА ТУТ И ПОЛОВИНЫ НЕТ!!"
Либо плательщик будет испытывать те же муки, часами и сутками считая свою мелочь, либо будет наказан, заплатив больше.