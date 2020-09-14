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Коллекционеры со всего мира торгуются за бракованную австралийскую монету

Коллекционеры со всего мира торгуются за бракованную австралийскую монету (7 фото)

Автор:
14 сентября 2020 21:03
Сообщество : Истории
Метки: австралия   деньги   истории   коллекционер   монета   монеты   редкие вещи   фото   
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Коллекционеры монет со всего мира торгуются за уникальную монету в 1 австралийский доллар под названием "мул". Это бракованная монетка из редкой партии 2000 года продается на аукционе The Purple Penny более чем за 4000 долларов. В чем же ее уникальность?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   деньги   истории   коллекционер   монета   монеты   редкие вещи   фото   
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AlexЕЙ Час назад
"Редкие монеты с "отпечатками" других монет, появившиеся в результате высокого давления во время изготовления" - это-ж надо так перевести?)) Даже автоперевод лучше:
"Пустой диск этого $2 был дважды проштампован штампом высокого давления во время изготовления"
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