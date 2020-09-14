Коллекционеры со всего мира торгуются за бракованную австралийскую монету

Коллекционеры монет со всего мира торгуются за уникальную монету в 1 австралийский доллар под названием "мул". Это бракованная монетка из редкой партии 2000 года продается на аукционе The Purple Penny более чем за 4000 долларов. В чем же ее уникальность?
Монета "мул" в 1 австралийский доллар из редкой партии 2000 года продается на аукционе более чем за 4000 австралийских долларов (это около 220 тыс. рублей). Ее уникальность - в том, что она бракованная. Это "гибрид" 10-центовой монеты и монеты в 1 доллар, который производили на королевском австралийском Монетном Дворе в течение года, прежде чем была обнаружена ошибка одного из техников.
"Бракованные" монеты чеканили, используя меньший 10-центовый лицевой штамп - по размеру 10-центовая монета и 1-долларовая почти не отличаются. Монеты из этой партии (на фото - слева) толще, чем обычная монета в 1 доллар, с двойным ободком и изображением королевы на обратной стороне.
Впервые монеты "мул" обнаружил сотрудник казино Crown Perth - мужчина нашел от 300 до 400 "неправильных монет", после чего их стали находить многие жители. Первоначально монеты продавались по 300 долларов каждая, но их стоимость возросла с нарастанием популярности.
Другая известная бракованная монета - с изображением Королевы с обеих сторон
Как говорят эксперты, такие ошибки в чеканке монет - не такая уж редкость. Большинство людей не проверяют свои монеты и случайно передают редкие экземпляры стоимостью в тысячи долларов. Но есть и те, кто охотно проверяет каждую монету в надежде найти уникум.
Бракованная монета в 20 центов, изготовленная в 1966 году - на ней двойку изобразили с "хвостиком", хотя обычно нижняя линия была прямой
Источник: — переведено специально для fishki.net
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