Коллекционеры со всего мира торгуются за бракованную австралийскую монету

Монета "мул" в 1 австралийский доллар из редкой партии 2000 года продается на аукционе более чем за 4000 австралийских долларов (это около 220 тыс. рублей). Ее уникальность - в том, что она бракованная. Это "гибрид" 10-центовой монеты и монеты в 1 доллар, который производили на королевском австралийском Монетном Дворе в течение года, прежде чем была обнаружена ошибка одного из техников.