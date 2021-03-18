10 необычных, но реальных купюр

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Деньги, о которых идет речь в продолжении, можно считать наиболее странными, поскольку аналогов им попросту нет.
Все мы наверняка привыкли, что деньги или представляющие их купюры и монеты — это нечто серьёзное, создаваемое на государственном уровне, в чём нет места для излишней креативности, вольности и тем более юмора. Однако, как ни странно, в разных валютах мира за всю историю встречалось и то, и другое.
Давайте посмотрим на самые необычные банкноты и монеты, действующие или нет, которые отличились чем-то крайне любопытным.
Давайте посмотрим на самые необычные банкноты и монеты, действующие или нет, которые отличились чем-то крайне любопытным.
1. 50 пфеннигов, Германия, 1921 год
Купюры, которые выпускались в Германии после Первой мировой войны.
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2. Монета с сосудом, наполненным святой водой. Один доллар республики Палау, 2008 год
Всего было выпущено 25 тысяч таких монет.
3. Один антарктический доллар
Неофициальная валюта. Купюры выпускались с 1996 по 2001 год.
4. Один деревянный доллар
Такие использовались в городе Тенино, штат Вашингтон, США, во время Великой депрессии 1930-х годов.
5. Сто триллионов долларов Зимбабве
Известный случай гиперинфляции в стране. Но это ещё не рекорд, так как он будет в следующем пункте.
6. Венгерский пенгё 1946 года
Это купюра номиналом в 1 секстиллион пенгё, то есть 1 000 000 000 000 000 000 000 пенгё (что равнялось 2,4 центам США). Причина таких чисел — сильнейшая инфляция 20-х годов.
7. Монеты британских пенсов, объединённые в общую композицию, формируют щит, изображённый на монете в один фунт стерлингов
9. 75 мьянманских кьят
Купюра со странным номиналом, которая была выпущена в Мьянме (тогда Бирме) по велению правителя У Не Вина в честь собственного 75-летия.
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