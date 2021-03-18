10 необычных, но реальных купюр

Все мы наверняка привыкли, что деньги или представляющие их купюры и монеты — это нечто серьёзное, создаваемое на государственном уровне, в чём нет места для излишней креативности, вольности и тем более юмора. Однако, как ни странно, в разных валютах мира за всю историю встречалось и то, и другое.



Давайте посмотрим на самые необычные банкноты и монеты, действующие или нет, которые отличились чем-то крайне любопытным.