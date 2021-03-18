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10 необычных, но реальных купюр

10 необычных, но реальных купюр (11 фото)

Автор:
18 марта 2021 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   деньги   интересно   красота   монеты   подборка   фото   
211
11
Деньги, о которых идет речь в продолжении, можно считать наиболее странными, поскольку аналогов им попросту нет.
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Метки: в мире   деньги   интересно   красота   монеты   подборка   фото   
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1  комментарий
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Вадим Игнатьев 3 минуты назад
Автор дилетант. Монеты к купюрам приравнять это круто. Нотгельдов кстати тысячи вариантов были. Да и странные номиналы бон на территории бывшей РИ во время Гражданской войны во всю ходили.
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