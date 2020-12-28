Когда нет новогоднего настроения: офицер открыл стрельбу, чтобы прекратить катание на ватрушке

В Северной столице сотрудник военного вуза прекратил безудержное веселье горожан, катавшихся на ватрушке, прицепленной к автомобилю, открыв огонь из травмата.
Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, накануне вечером у 257-й школы в Шушарах (что в Петербурге) водитель катал свою знакомую на ватрушке, привязанной к «Ладе Ларгус». Развлечение показалось небезопасным 50-летнему заместителю начальника по научной работе в Военно-морской академии. Капитан первого ранга словесно пытался остановить увиденное. Когда эмоциональные высказывания не помогли, достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух.
Водитель «Лады» вызвал полицейских, которые задержали стрелка. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Владелец легковушки получил административный протокол за нарушение правил перевозки пассажиров.
Водитель «Лады» вызвал полицейских, которые задержали стрелка. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Владелец легковушки получил административный протокол за нарушение правил перевозки пассажиров.
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Все правильно сделал - что за хрень- люди кругом, а два придурка развлекаются с риском для жизни окружающих.
По идее они же регулярно проходят собеседование у психологов.
Это был не полицейский и стрелял он в воздух, т.е. никого убить не мог. В тексте все это черным по белому написано.
Стрелял в воздух? А Вы знаете правила применения оружия? Пусть и травматического? Или Вы тоже не читатель? (с)
Угрозы жизни преподавателя я не видел. Правовую оценку нарушителям должны давать сотрудники полиции.
Вот и получается, что преподаватель хулиган и по идее его должны наказать. А Вы подучитесь и сможете делать выводы, но это в далёком будущем!
PS к минусам открыт.
Вы решили цепляться за слова и требовать объяснений любому слову, которое не поняли?)
Смешной!
https://lenta.ru/news/2020/02/10/death/https://lenta.ru/news/2020/02/10/death/
Черножопым в воздух палить можно,а офицерам нет?
Во вторых он пояснит, что стреляя ввоздухон пыталя вызвать наряд полиции, для предотвращения правонарушения - катание на ватрушке за машиной.
"Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам."
Таким образом, законодатель конкретно не указывает, чью жизнь и здоровье имеет право защищать стрелок в случае "крайней необходимости", а угроза жизни и здоровью девушки очевидна.
Сам за собой замечаю - у меня лютую попаболь вызывает обычная бытовая тупость очень многих вокруг "людей".