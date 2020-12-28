Когда нет новогоднего настроения: офицер открыл стрельбу, чтобы прекратить катание на ватрушке

Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, накануне вечером у 257-й школы в Шушарах (что в Петербурге) водитель катал свою знакомую на ватрушке, привязанной к «Ладе Ларгус». Развлечение показалось небезопасным 50-летнему заместителю начальника по научной работе в Военно-морской академии. Капитан первого ранга словесно пытался остановить увиденное. Когда эмоциональные высказывания не помогли, достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух.



Водитель «Лады» вызвал полицейских, которые задержали стрелка. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Владелец легковушки получил административный протокол за нарушение правил перевозки пассажиров.