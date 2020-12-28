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Когда нет новогоднего настроения: офицер открыл стрельбу, чтобы прекратить катание на ватрушке

Когда нет новогоднего настроения: офицер открыл стрельбу, чтобы прекратить катание на ватрушке (1 фото)

Автор:
28 декабря 2020 10:49
Метки: Юмор   новый год   питер   
798
1
В Северной столице сотрудник военного вуза прекратил безудержное веселье горожан, катавшихся на ватрушке, прицепленной к автомобилю, открыв огонь из травмата.

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Метки: Юмор   новый год   питер   
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2k
Core 3 часа назад
Ибо нехер лезть в чужой дебилизм
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5k
Ф Ив 47 минут назад
Как говорится: "не делай добра, не получишь зла". Тут не офицера надо наказывать, а водителя и его знакомую - катальщицу на ватрушке.
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1k
KoToBuBeN 55 минут назад
До каперанга дослужился, а забыл одно из армейских правил - "Инициатива имеет инициатора!" Что мешало просто вызвать полицию, а не шмалять из травмата?
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9k
paranoid KoToBuBeN 13 минут назад
Возможно здравый смысл, блин?
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8k
albedo 2 часа назад
Блин, я бы этого офицера наградил, минимум грамотой.
Все правильно сделал - что за хрень- люди кругом, а два придурка развлекаются с риском для жизни окружающих.
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561
Максим 2 часа назад
Если вы сами не убьётесь, катаясь на "ватрушке", я убью вас из травмата? Или какая логика была у этого не совсем адекватного сотрудника полиции?
По идее они же регулярно проходят собеседование у психологов.
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37k
Войнов Максим Час назад
Максимка не читатель, Максимка - писатель...
Это был не полицейский и стрелял он в воздух, т.е. никого убить не мог. В тексте все это черным по белому написано.
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561
Максим Войнов Час назад
Что же, похвальное знание советских анекдотов. Вам не понравилось, что я перепутал принадлежность "героя" поста? Я не со зла.
Стрелял в воздух? А Вы знаете правила применения оружия? Пусть и травматического? Или Вы тоже не читатель? (с)
Угрозы жизни преподавателя я не видел. Правовую оценку нарушителям должны давать сотрудники полиции.
Вот и получается, что преподаватель хулиган и по идее его должны наказать. А Вы подучитесь и сможете делать выводы, но это в далёком будущем!
PS к минусам открыт.
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37k
Войнов Максим Час назад
Не надо переводить стрелки на правила, какая связь между стрельбой в воздух и "я убью вас из травмата". Я не обсуждал правила, я не понял, как стрельбой в воздух можно "я убью вас из травмата"?
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561
Максим Войнов 57 минут назад
Хм, применение оружия без оснований, это не угроза? Откуда другие должны знать, что человек просто "предотвращает правонарушение"? Нормальный человек может испугаться за свою жизнь, если какой-то дол-б сначала кричит, а потом достает оружие.
Вы решили цепляться за слова и требовать объяснений любому слову, которое не поняли?)
Смешной!
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Да нафиг ему надо было встревать. Дураки учатся на своих ошибках. Вот попала бы эта знакомая под колеса встречного авто, больше не будет так делать.

https://lenta.ru/news/2020/02/10/death/https://lenta.ru/news/2020/02/10/death/
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Да и пусть бы катал,может убил бы к х"ям и сел.
Черножопым в воздух палить можно,а офицерам нет?
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79k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Во первых кэп не применял оружие. Он просто выстрелил в воздух.
Во вторых он пояснит, что стреляя ввоздухон пыталя вызвать наряд полиции, для предотвращения правонарушения - катание на ватрушке за машиной.
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
Статья 24. Применение оружия гражданами Российской Федерации

"Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам."

Таким образом, законодатель конкретно не указывает, чью жизнь и здоровье имеет право защищать стрелок в случае "крайней необходимости", а угроза жизни и здоровью девушки очевидна.
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492
insaider 3 часа назад
Видимо кортик и абордажный крюк дома забыл,поэтому воспользовался подручным средством.
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6k
sumrаknn 3 часа назад
А я вот только вчера думал - куда бы уехать, чтоб своих на ватрушке за машиной покатать. У ТРЦ поздно вечером - аншлаг, а надо полностью пусто -надо искать
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10k
Serg2001 3 часа назад
Уровень агрессии у населения зашкаливает... Интересно почему?
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1k
Николай Serg2001 3 часа назад
К-Капитализм
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26k
Игорь Николай 2 часа назад
Не суть прям только в капитализме. Думаю многие постепенно понимают, что смысла в нынешней жизни которая целиком состоит в потреплятстве и его культивировании, никакого нет. А поделать с этим ничего невозможно.
Сам за собой замечаю - у меня лютую попаболь вызывает обычная бытовая тупость очень многих вокруг "людей".
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150k
Alf Dutch 2 часа назад
Всё прямо и везде позакрывалось в Эстонии? Буквально недавно в Таллине был, и из закрытого там были только поголовно бары-рестораны после 22:00
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595
Ellsiv Автор поста Serg2001 2 часа назад
нервишки знатно потрепаны последнее время у народа, и все потому что новости стали бесцензурные: то трупак по телеку чуть замазанный покажут, то кровищи лужу, то про терракт где-нить в европах... не было такого раньше, как-то вуалировали такую инфу
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10k
Serg2001 Ellsiv 2 часа назад
Как по мне, так тут много факторов, которые к этому приводят. И Ваш один из главных...
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