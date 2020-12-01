В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа из ревности

Фотомодель Лилия Судакова снималась для знаменитых глянцевых изданий. Её фотографии даже были в Vogue. На этих выходных модель вместе с мужем приехала в Питер отдохнуть. Парочка сняла посуточно квартиру, куда Сергей привёл свою подругу. Молодой человек принялся при жене отвешивать ей комплименты и всячески с ней заигрывать.