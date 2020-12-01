В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа из ревности

В Санкт-Петербург модель Лилия Судакова приехала с мужем Сергеем Поповым на выходные, чтобы отдохнуть. Муж Судаковой привёл в дом подругу и начал с ней флиртовать на глазах у жены. Та не выдержала такого накала страстей.
Фотомодель Лилия Судакова снималась для знаменитых глянцевых изданий. Её фотографии даже были в Vogue. На этих выходных модель вместе с мужем приехала в Питер отдохнуть. Парочка сняла посуточно квартиру, куда Сергей привёл свою подругу. Молодой человек принялся при жене отвешивать ей комплименты и всячески с ней заигрывать.
Лилии конечно же это не понравилось, молодые поссорились. Чтобы успокоиться, девушка отправилась на кухню готовить. Сергей решил продолжить разборки и пошёл бить жену. В руках модели был нож, который она всадила в грудь обидчику. Один единственный удар оказался смертельным для Попова. Перепугавшись, Лилия вызвала скорую помощь.
Спасти молодого человека врачам не удалось. Он скончался от полученных ран. Модели грозит до 15 лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности, она написала явку с повинной, сообщает "Mash на Мойке".
Культурная столица не перестает удивлять
Санкт-Петербург всегда был и остается особенным городом. Ежедневно здесь происходят вещи, которые не поддаются никакой логике. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь!
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Взяла нож - хотела убить! Все!
Где расчленение?!!
Была у меня рыжая баба знакомая аки злая нутром. Есть подозрения что не зря рыжих сжигали.
Но молодец баба, мне бы ее решительность!