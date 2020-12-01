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В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа из ревности

В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа из ревности (4 фото)

Автор:
01 декабря 2020 13:42
Сообщество : Истории
Метки: Тюрьма   интересное   модель   питер   ревность   санкт-петербург   убийство   фото   
10837
4

В Санкт-Петербург модель Лилия Судакова приехала с мужем Сергеем Поповым на выходные, чтобы отдохнуть. Муж Судаковой привёл в дом подругу и начал с ней флиртовать на глазах у жены. Та не выдержала такого накала страстей.

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Метки: Тюрьма   интересное   модель   питер   ревность   санкт-петербург   убийство   фото   
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53  комментария
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2k
Ivan 2 часа назад
Понаехавшие! Кореные петербужцы бы к приезду скорой аккуратно тело по пакетикам разложили и прибрались!
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8k
KOSTELLO 15 минут назад
Вот что Фотошоп животворящий делает
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−43
Алексей 21 минуту назад
Уродина и снаружи и, похоже, внутри
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48k
smakido 36 минут назад
Во Франции её скорее всего оправдали бы, т к она совершила преступление в порыве ревности.
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932
евгений 45 минут назад
От недоедания крыша поехала))
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5
Плюшкинъ 49 минут назад
может он ее не кормил, голодом морил? Она аки злая стала и просто повод нашла казла замочить.
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929
Юрец Плюшкинъ 37 минут назад
Точно, и потом борщ сварить, наваристый)
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929
Юрец 49 минут назад
И вот этот вот гуманоид на фото - модель? Остановите планету, я сойду.
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39k
Соломей 54 минуты назад
надо как то взяться всем вместе, и оправить всех этих аххтаров с фишек, отправить в Питер. может что и получится.
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6k
Pillin Alex 55 минут назад
Рыжие - они чокнутые! (с) Мы Миллеры.
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87k
сапер Водичка Час назад
В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа из ревности
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151
Владимир Час назад
В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа из ревности
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1k
Bob Владимир 21 минуту назад
модель гуманойда
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11k
Toxictofa Час назад
Не первый раз читаю, что озверевшие или пьяные женщины бьют ножом мужчин, а потом рыдают, что убивать не хотели!
Еще и по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Взяла нож - хотела убить! Все!
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2k
TANCHEK Toxictofa 23 минуты назад
Не та статья, здесь ч. 4 ст. 111- умышленное причинение вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть. Наказание такое же, как за убийство по 1 части. Разница в квалификации: умер в течение суток после удара - 105-я, прошло больше суток - 111,ч.4
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3k
Дмитрий Барановский Час назад
"Кухонный нож - самое популярное оружие после АК-47, всегда под рукой!"( Т.с."Улицы разбитых фонарей"). Жаль парня.
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16k
Злобный Члегр Дмитрий Барановский 4 минуты назад
Не нужно перевирать цитаты: "Кухонный нож. Самое популярное орудие убийства. После автомата Калашникова". Улицы разбитых фонарей.
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26k
Aleksandr Час назад
Дилетантка! Как можно забывать об традициях культурной столицы?
Где расчленение?!!
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17k
Zergos Aleksandr 53 минуты назад
Приезжая наверное
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27k
LEPA Час назад
Я охреневаю от вкусов знатоков красоты работающих в журнале Vogue.
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2k
Ivan LEPA Час назад
А дело не в красоте. Манекен не должен отвлекать от одежды, а длинная бесформенная невзрачная палка с плечиками, как раз, идеальна для этого.
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27k
LEPA Ivan 52 минуты назад
Девка то с видимым диагнозом-анорексия. Её лечить надо,а не в журналах снимать.
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5
Плюшкинъ LEPA 42 минуты назад
Рыжие с голубыми глазами всегда были нарасхват.

Была у меня рыжая баба знакомая аки злая нутром. Есть подозрения что не зря рыжих сжигали.
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2k
kca-opa Час назад
Если-б у меня была такая жена, я-б не флиртовал с подругами, а бросался-бы на любую бабу, похожую на женщину
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5k
Александр Час назад
если всё было так, как изложено, то это можно признать необходимой обороной, но ведь не факт, что было именно так.
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935
Herr Mannelig 2 часа назад
А где была в это время подруга?
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9k
alexis 2 часа назад
Модель чучела? М 1:1
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15k
Краюхин Тихон 2 часа назад
Страшна, конечно, отъесться бы ей!
Но молодец баба, мне бы ее решительность!
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18k
BillyBonzz Краюхин Тихон 2 часа назад
там не было решительности, потому что решительность всегда обдумана, там было состояние аффекта, да еще наверняка на почве алкоголя.
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3k
x3matic 2 часа назад
Вот это швабра,фотодель?Абалдеть!
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