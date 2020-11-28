Модники метро Санкт-Петербурга. Проверьте, не попали ли вы в сегодняшнюю подборку

Культурная столица России не перестает нас удивлять. Сегодня мы виртуально спустимся в подземку, чтобы вы смогли увидеть весь масштаб этой невообразимой истории. Да, Цирк Никулина на Цветном бульваре нервно курит в сторонке.

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1. Если маски, то только такие 0 Источник:

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2. Илон, как тебе такое? 0 Источник:

3. И смех и грех 0 Источник:

4. Когда наступило время выгула тапка 0 Источник:

5. Люди использую каждую свободную минутку с пользой 0 Источник:

6. Вызывайте экзорциста 0 Источник:

7. Стильно, модно, молодежно 0 Источник:

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9. Разные ботинки - это не случайность, а настоящий тренд 0 Источник:

10. Когда ты умеешь мастерски подбирать цвета 0 Источник:

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13. Ничего необычного, едем дальше 0 Источник:

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15. Очень лампово 0 Источник:

16. Не усики..., а усы 0 Источник:

17. Ох уж эти студенты, они постоянно куда-то спешат 0 Источник:

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19. Когда вернулись в свой 2007 год, но оказалось - слишком поздно 0 Источник: