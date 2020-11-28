FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11111 постов • 2468 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Модники метро Санкт-Петербурга. Проверьте, не попали ли вы в сегодняшнюю подборку

Модники метро Санкт-Петербурга. Проверьте, не попали ли вы в сегодняшнюю подборку (21 фото)

Автор:
28 ноября 2020 10:20
Сообщество : Юмор
Метки: метро   питер   подземка   прикол   санкт-петербург   фрики   юмор   
2559
21
Культурная столица России не перестает нас удивлять. Сегодня мы виртуально спустимся в подземку, чтобы вы смогли увидеть весь масштаб этой невообразимой истории. Да, Цирк Никулина на Цветном бульваре нервно курит в сторонке.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: метро   питер   подземка   прикол   санкт-петербург   фрики   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Алексей 19 минут назад
Просто скажи, что завидуешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки Полчаса назад
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди…
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди… И Ленин – такой молодой, И юный Октябрь впереди!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aqueronte 40 минут назад
Намешали все в кучу, и фриков и тех кто едет на какие то тусы и откровенно выживших из ума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mimik 59 минут назад
Кто как хочет так и может
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) 20 эпичных модников из отечественного метро 20 эпичных модников из отечественного метро Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть Модники метро Санкт-Петербурга, встречи с которыми невозможно забыть Модники метро Санкт-Петербурга, встречи с которыми невозможно забыть Культурная столица, жги! Модники метро Санкт-Петербурга Культурная столица, жги! Модники метро Санкт-Петербурга 20+ шуток про Питер. Кстати, одна из них даже не связана с расчленёнкой 20+ шуток про Питер. Кстати, одна из них даже не связана с расчленёнкой
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1042620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео
1
59
"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео
Реально выбесил своей безграмотностью
1
93
Реально выбесил своей безграмотностью
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Льготная ипотека с господдержкой под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
1
7
Льготная ипотека с господдержкой под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
Зима на пороге
0
6
Зима на пороге
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#авария#дтп#подборка#картинки#полезно#автомир#девушки
#юмор#россия#история#интересное#кино#авто авария#кулинарные рецепты#природа#коронавирус#знаменитости
#животные#интересно#еда#СССР#люди#готовка#автомобили#смешно#актер#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться