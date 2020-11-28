Модники метро Санкт-Петербурга. Проверьте, не попали ли вы в сегодняшнюю подборку

Культурная столица России не перестает нас удивлять. Сегодня мы виртуально спустимся в подземку, чтобы вы смогли увидеть весь масштаб этой невообразимой истории. Да, Цирк Никулина на Цветном бульваре нервно курит в сторонке.
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