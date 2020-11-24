Вооруженный мужчина взял в заложники шестерых своих детей и обещает их убить

Сегодня около часа дня в Колпино 42-летний хозяин квартиры заперся со своими детьми и пообещал лишить их жизни. Полиция пытается освободить заложников.
Сегодня, 24 ноября, в Колпино отец взял в заложники шестерых детей (младшему ребенку три года, старшему - пятнадцать лет).
Вооруженный Денис Бельтюков при этом выгнал свою жену на улицу, а с детьми пообещал разобраться, если его требования - весьма расплавчатые и неконкретные - не будут выполнены. На сигнал тут же выехали правоохранители, которые пытаются договориться с преступником.
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В местных пабликах в соцсетях появляются видео очевидцев события. Жители Колпино рассказывают, что мужчина периодически показывается в открытом окне, выкрикивая ругательства и обещая убить всех, кто находится с ним в квартире.
Версии происходящего выдвигаются разные. По одной из них мужчина уличил жену в измене, потому устроил дебош и захватил детей (из шестерых - трое его родных) в заложники. По последним данным он согласился обменять жену на детей. Очевидцы также записали видео, на котором ребенок Бельтюкова просит полицейских уехать.
По данным официальных источников мужчина не состоит на учете в полиции, однако он наблюдается в психоневрологическом диспансере и может быть потенциально опасен. Бельтюков принимал антидепрессанты, но некоторое время назад прекратил пить необходимые ему препараты. Возможно, перерыв в курсе лечения вызвал обострение состояния. Сообщается, что семья в Санкт-Петербург переехала из Архангельска два года назад. Квартира, в которой отец закрылся с детьми, съемная.
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Надрочил лайков? Кончил? Нормуль теперь!
какое будущее у детей?!