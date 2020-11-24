Вооруженный мужчина взял в заложники шестерых своих детей и обещает их убить

Вооруженный Денис Бельтюков при этом выгнал свою жену на улицу, а с детьми пообещал разобраться, если его требования - весьма расплавчатые и неконкретные - не будут выполнены. На сигнал тут же выехали правоохранители, которые пытаются договориться с преступником.