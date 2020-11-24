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Вооруженный мужчина взял в заложники шестерых своих детей и обещает их убить

Вооруженный мужчина взял в заложники шестерых своих детей и обещает их убить (8 фото)

Автор:
24 ноября 2020 16:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   захват заложников   колпино   криминал   питер   россия   санкт-петербург   
1197
8
Сегодня около часа дня в Колпино 42-летний хозяин квартиры заперся со своими детьми и пообещал лишить их жизни. Полиция пытается освободить заложников.
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Метки: ynews   захват заложников   колпино   криминал   питер   россия   санкт-петербург   
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19  комментариев
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659
евгений Час назад
Шестеро детей на попечении у психбольного...Потрясающе
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1k
vitstd 3 минуты назад
Только что, из новостей : дети освобождены, мужчина задержан . По информации СМИ - психический
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5k
НИИ им. Батса 4 минуты назад
Осеннее обострение оно такое. А на презики наверное уже совсем денег нет
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2k
Alex Grimm 7 минут назад
Чем женщина думала,с тремя детьми связаться с психом и ещё троих нарожать в съемной квартире ?!
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7k
harlamov 23 минуты назад
Для тех кто невнимательно читает: 3 ребенка у них совместные, а еще 3 было у жены до него. Ну это так, лирическое отступление. А то все возмущаются что детей они много нарожали.
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7k
Star Link Полчаса назад
Он уже сдался.
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7k
Star Link Полчаса назад
Вроде его баба подставила хвост под другого, вот он и сел на коня.
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16k
Марина 39 минут назад
6 детей, вот почему именно такие уроды и размножаются? И как он свою бабу на это уговорил. Кстати, а на что они живут?
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6k
waffentrager 46 минут назад
Для питера норма, расходимся.
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6k
Pillin Alex waffentrager 41 минуту назад
Пожалуй дождусь когда он из окна пилой и пакетами начнёт трясти.
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9k
Великий Кормчий 49 минут назад
Спасибо аффтар, без тебя мы ничего не читаем кроме фишек.
Надрочил лайков? Кончил? Нормуль теперь!
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9k
Антон Семёныч 50 минут назад
Выход только один
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29k
Михаил 56 минут назад
На кой, извините, было столько рожать от психа? Не понимаю.
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9k
Serg2001 Михаил 5 минут назад
Ну, видимо, психу проще отдаться, чем что-то объяснять...
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7k
Шурум-бурум Час назад
биомусор...
какое будущее у детей?!
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7k
ГородДомов Час назад
синька зло
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