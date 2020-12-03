В Питере есть бар, где официанты оскорбляют гостей и посылают всех на три буквы

УЕ!БАР - это заведение в Питере, где официанты ругаются матом и стебутся над гостями. Идея не новая, однако многим оказалась по душе. Вас давно не оскорбляли? Тогда вам точно в УЕ!БАР.
Концепция у бара простая: персонал подкалывает и оскорбляет гостей, в остальном заведение работает, как и другие кафе. В меню есть еда и напитки, плюют в них для пущего эффекта или нет - вопрос второй.
Недавно заведению исполнился один год. Судя по отзывам в 2гисе и комментариям пользователей, у бара есть ценители. Это и не удивительно, ведь посетители приходят в бар за колоритной атмосферой и получают ее.
Оскорбляют гостей, кстати, не только официанты. Унизить могут и в соцсетях! Представители бара не стесняются в выражениях, общаясь с гостями
Группа Вконтакте и страница в инстаграме, как и сам бар, строго для клиентов, достигших совершеннолетия
Интерьер заведения простой: на стенах мужские гениталии, всюду оскорбляющие достоинство таблички
В соцсетях бара творится хаос: комментаторы посылают друг друга, нет ни одного предложения без матов.
А вы бы пошли добровольно в место, где вас оскорбляют, при этом вы еще и платите?
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Может и тут, в детстве не наигрались, хотят сбросить с себя скучную жизнь и послушать контролируемый мат без какой-либо агрессии.
Надеюсь, быдло туда не ходит, это чревато серьезными конфликтами. А планктон зачастую безобиден.
Нет спасибо, мне нашего государства хватает!
(Для особо умных дятлов это шутка такая!
Хотя вам по х.у.й, минусуйте! )
Интересно, почему?
Тож самое, только публично и с бухлишком.