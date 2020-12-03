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В Питере есть бар, где официанты оскорбляют гостей и посылают всех на три буквы

В Питере есть бар, где официанты оскорбляют гостей и посылают всех на три буквы (10 фото)

Автор:
03 декабря 2020 10:30
Сообщество : Юмор
Метки: УЕ!БАР   бар   заведение   кафе   концептуальное кафе   питер   
4252
10
УЕ!БАР - это заведение в Питере, где официанты ругаются матом и стебутся над гостями. Идея не новая, однако многим оказалась по душе. Вас давно не оскорбляли? Тогда вам точно в УЕ!БАР.

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Метки: УЕ!БАР   бар   заведение   кафе   концептуальное кафе   питер   
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29  комментариев
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953
евгений Час назад
Это было бы интересно и необычно, если бы сильно контрастировало с обычными реалиями. А так...тебя в любой пятерочке могут с куя на куй послать ахаха
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194
Максим 5 минут назад
Конечно каждому своё, я помню как Шнур и группа Ленинград были в фаворе у офисного планктона, которые с радостью на концертах подпевали Шнуру и громогласно орали Х*й!, задорно посматривая друг на друга.
Может и тут, в детстве не наигрались, хотят сбросить с себя скучную жизнь и послушать контролируемый мат без какой-либо агрессии.
Надеюсь, быдло туда не ходит, это чревато серьезными конфликтами. А планктон зачастую безобиден.
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737
Владимир 6 минут назад
Заведение для моральных мазохистов
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5k
Дмитрий 9 минут назад
Скоро откроют публичный дом где бабы будут ходить чтобы их три негра выепали. А мужики будет ходить чтобы под хвост получить.
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5k
Дмитрий 12 минут назад
Я хочу сказать что опасненько)))) Мы с друганами крепко бухаем когда собираемся. Любой из нас, после литры на грудь, может носяру случайно официанту свернуть если последний найух пошлет)))) Потом конечно извинится но шнобель придется рихтовать)))
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194
Максим Дмитрий 7 минут назад
И Вы гордитесь тем, что пьёте до такого состояния и не контролируете себя? Любопытно.
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1k
Kozlodoev 18 минут назад
Раньше было культовое место на Ланском шоссе, "Хали-гали" назывался. Там Трахтенберг начинал, упокой господь его уе!банскую душу. Бывал там пару раз, весело. А потом бар загнулся. Культурная столица ведь...
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1k
Алексей Полчаса назад
А вы бы пошли добровольно в место, где вас оскорбляют, при этом вы еще и платите?
Нет спасибо, мне нашего государства хватает!
(Для особо умных дятлов это шутка такая!
Хотя вам по х.у.й, минусуйте! )
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10k
Элитный тигр 38 минут назад
Бар для мазохистов. А в официанты набирают садистов наверняка.
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27k
lem02 54 минуты назад
Прям Мособлгаз в Одинцово. Там тоже посылают куда подальше. Ну, разве что без мата...
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64k
Вит Вит lem02 24 минуты назад
Ты в зеркало давно смотрелся???Я бы тебя тоже послал))
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37k
Андрей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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140
Алексей Гулевич Час назад
Питер!!!!! Он скоро заполонит все ниши ))))))
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37k
Андрей Час назад
Судя по фото подавляющее большинство ресторана - женщины.
Интересно, почему?
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4k
Crechet Андрей 44 минуты назад
Может быть потому, что большинству мужиков на х#и смотреть не интересно?
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37k
Андрей Crechet 2 минуты назад
Это само собой, но может быть и потому что женьщинам нравися, когда с ними обращаются так как в этом заведении?
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2k
DyadyaSasha Час назад
Судя по фото - клиенты женского пола и они не прочь быть посланными по определённому адресу. А вот перепившему нормальному мужику посыл на три буквы от официанта может не зайти в определённый момент.
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5k
Дмитрий DyadyaSasha 12 минут назад
Вот только подумал))
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4k
Sanar Час назад
Культурная столица х.у.л.е
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Короче, что-то вроде Трахтенберговского "Хали-Гали", но доведенного до абсурда.
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4k
RomaXz Час назад
Бар для быдла? Нет, не пошёл бы
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17k
kamanch RomaXz 38 минут назад
Скорее для клиентов женщин с низкой социальной ответсвенностью, но высокой самооценкой, которые за деньги готовы и выпороть и унизить.

Тож самое, только публично и с бухлишком.
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283
Оксид Бетона Час назад
Конечно пойду! Чтобы послать на ху.й этих пи.даров [мат]!
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58k
Доктор Джонс Час назад
Уе.банский пост...
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662
bosayk Час назад
просто к ним дети гор еще не заходили, так бы сразу стали вежливые)
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2k
Борис Карабанов Час назад
Ничего оригинального. Вся страна за тридцать лет превратилась в один сплошной уе!бар. Агрессия, нетерпимость, насилие, невоспитанность, безграмотность, матерщина захлестнули Россию. Матом разговаривают в общественных местах взрослые, дети, взрослые с детьми. Аргумент убийственный: "Это же неотъемлемая часть русского языка!", правда, при этом напрочь забывая административный кодекс и остальную часть русского языка, состоящую из двухсот тысяч слов, невнятно мыча при попытке что-то сказать нормальным языком.
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4k
Станислав 2 часа назад
Это как садомазо в сексе, некоторым нравится быть униженным или обосранным. Мне бы такое не зашло.
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