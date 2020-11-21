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Профессор Михаил Бала: вирус имеет все признаки биологического оружия

Профессор Михаил Бала: вирус имеет все признаки биологического оружия (1 фото)

Автор:
21 ноября 2020 16:52
Метки: COVID-19   биологическое оружие   смертность   
1297
1
Есть все основания говорить о том, что SARS-CoV-2 имеет признаки биологического оружия, заявил липецкий врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бала. 19 ноября интервью с исследователем опубликовало агентство Gorod48.ru.

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Метки: COVID-19   биологическое оружие   смертность   
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2k
Voland 5 часов назад
"профессор Михаил Бала отметил, что вирус атакует прежде всего определенные категории населения: пожилых людей, людей с избыточным весом, больных хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом."

Профессор туп как пробка: вирусу пофиг кого атаковать и он заражает всех, только вот у людей из группы риска течение болезни тяжелее, чем вне нее - и это вполне понятно и от вируса не зависит, в принципе: ослабленному организму сложнее бороться с заразой, а ресурсы организма таки не бесконечны. Более того, есть официальные статьи, что банальный герпес или вообще препятствует заражению ковидом или очень сильно облегчает течение заболевания.

Дальше еще хуже все и можно прям каждое предложение разбирать, но тогда это будет очень-очень длинный пост.
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
Хоть я и не профессор, но я это сказал еще в январе...
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372
Виктор Час назад
мы об этом догадывались на уровне интуиции
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7k
HUBLOT 2 часа назад
А вакцины будут ещё более смертоносным оружием...
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37k
Сергей 3 часа назад
Вот думается мне , что эту заразу разработали по заказу производителей смартфонов, чтоб уничтожить тех кто не подсел на их продукцию. Потому как пожилым , они на хрен не сдались.
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7k
costa 3 часа назад
Ох уж эти конспирОлухи.
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Доктору осталось сделать один логичский шаг и сказать, что вирус изготовлен по заказу Пенсионного Фонда России в рамках пенсионной реформы.
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
Биологическое оружие, как и любое оружие, делается под конкретные задачи.
Если ковид - биооружие, то оно разрабатывалось против лиц пенсионного возраста. Но тут есть момент. Потенциальные заказчики такого оружия в массе как раз пенсионного возраста
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21k
Остап Бульба Андрей Иванов Час назад
Лица принимающие решения и руководители государств все пенсионного возраста. Заказчики вполне могут считать, что смогут защититься, а другие серьёзно ослабнут.
Как там у них? "Умри сегодня, а я завтра".
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4k
Фомич Андрей Иванов 42 минуты назад
Так может у заказчиков и разработчиков уже есть вакцина со 100% гарантией? Все остальные ищут...
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16k
Андрей Иванов Фомич Полчаса назад
Это ОРВИ. Мутации слишком быстры и достаточно вариантны. Сохраняются долго в достаточно суровых условиях. Никаких гарантий. Только для тотального армагедона.
Проще работать с сибирской язвой и прочим.
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16k
Андрей Иванов Остап Бульба Полчаса назад
Люди, достигающие таких мест, не могут быть тупыми. Ссылки на, например, Байдена не катят - он марионетка, а теневой игрок, принимающий решения, всё равно пенсионного возраста.
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29k
parallax 3 часа назад
Что-то не стыкуется. Чем сильнее иммунный ответ, то бишь сильнее иммунная система, тем хуже?
Тогда почему зоровые люди умирают реже?
Такая реакция была у испанского гриппа, столетие назаз. Вот он как раз косил в основном молодых и здоровых. И это было во аремя Первой мировой. Получается, что тогда тоже было био-оружие?
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19k
Влад 4 часа назад
Полная чушь. Основной признак боевого вещества или вируса зто одновременное создание противоядия чтобы обезопасить себя любимого. Целевая аудитория пожилые и нездоровые? Разработка пенсионного фонда?
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2k
Frank Borman Влад 3 часа назад
Точно. Боевые вирусы должны в первую очередь атаковать солдат - молодых здоровых людей. А тут поражаются старики с хроническими болезнями. А может, эта пандемия - заговор мировых элит с целью избавления всех стран от балласта - стариков-пенсионеров? А потом всех молодых, которые останутся в живых, рептилоиды превратят в своих рабов.
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3k
Maikie Frank Borman 2 часа назад
И вишенкой на торте будет система 5G с помощью которой всех чипируют.
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3k
OldWiseOwl Maikie Час назад
ректально... иначе чип работать не будет...)
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3k
Едондер пуп 5 часов назад
"...вирус атакует прежде всего определенные категории населения: пожилых людей, людей с избыточным весом, больных хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом."
Интересная целевая категория: вовсе не бойцы, опасные в военном смысле. Постойте-ка, это же основные потребители социальных средств, в основном медицинского назначения. Это все придумали врачи-вредители и министры здравоохранения, в общем.
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29k
Alex 5 часов назад
Открыл Америку. Ежу понятно, что какая-то гнида создала вирус. Яйца бы ему оторвать за это
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Хайли лайкери. Это новичок!
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3k
AlekseiTFS 5 часов назад
Это видео для тех, кто смотрит и слушает не только Собянина и Голикову
Ссылка www.youtube.com
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3k
Горожанин 5 часов назад
Какой смысл мучиться над биологическим оружием, под которое могут попасть сами разработчики? Когда есть намного более эффективное оруже, в том числе для запрограмированной смертности населения. Это СМИ, соцсети, политика, всеобщая истерия и на этом фоне обрушение экономик, социальных сфер и все прочие "прелести". Безопасное и абсолютно действенное оружие всебщей промывки мозов и продвижения узких интересов.
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53k
Dominus Горожанин 5 часов назад
Все вместе еще лучше .
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14k
Игорь Хомченко 6 часов назад
Было бы здорово, для сравнения, опубликовать механизм воздействия на организм и остальных легочных короновирусов числом 43. Вдруг все не так апокалептически.
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50k
Андрей 6 часов назад
О том, что вирус искусственный и, возможно, является боевым - говорили в самом начале этой эпидемии: он появился после очередного скандала между Китаем и США, точечно и после недолгого присутствия американцев на территории Китая. Американцы же со своими обвинениями китайцев в появлении и распространении вируса выступили чуть ли не раньше, чем о вирусе стало известно.
Но все эти разговоры быстро замяли, поскольку конспирология чистой воды.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей 5 часов назад
О том, что вирус искусственный и, возможно, является боевым говорят про каждый новый вирус, про каждый штамм гриппа.... Это просто такая секта.
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