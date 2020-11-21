Профессор Михаил Бала: вирус имеет все признаки биологического оружия

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Отвечая на вопрос о возможном искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2, профессор Михаил Бала отметил, что вирус атакует прежде всего определенные категории населения: пожилых людей, людей с избыточным весом, больных хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом.«Есть все основания говорить о том, что вирус имеет признаки биологического оружия. Это не моя фантазия. Это заявления очень уважаемых людей, в том числе экспертов по такому оружию», — заявил врач.Доктор медицинских наук подчеркнул, что данный вирус в большинстве своих параметров соответствует биологическому оружию, а человек, переболевший COVID-19, продолжительное время остается источником заражения для других.«Предположим, кому-то надо, чтобы потери понесла определенная часть населения. Что он делает. Первое — создает условия, чтобы этот возбудитель проник в такую часть населения, как бы далеко она ни находилась от магистральных транспортных потоков. Следовательно, это должен быть воздушно-капельный путь передачи, возможно, дополняемый контактным или пищевым. Второе — длинная инкубация — до 14 суток. В инкубационном периоде инфицированный человек представляет собой наибольшую опасность, а следовательно, наиболее эффективен в распространении вируса», — подчеркнул профессор Михаил Бала.Но главное, по мнению врача, это способность проникновения SARS-CoV-2 в клетки-мишени: «Этот великолепный механизм захвата позволяет вирусу легко внедряться в организм человека».Иммунная система человека реагирует на вирус парадоксальным образом, утверждает профессор. «Обычно вирус входит в клетку и подчиняет себе процесс репликации, а чтобы вирусу помешать, организм включает механизм иммунной противовирусной защиты и берет ситуацию под контроль. Но в данном случае всё наоборот!» — заявляет Бала.«Чем сильнее иммунный ответ организма, тем больший масштаб приобретает процесс разрушения клеток и внутренних органов больного. Начинается цитокиновый шторм: иммунная система идет вразнос. Она не то что не борется, а начинает обрушать свои же механизмы жизнедеятельности. Вирус бьет в клетки, нарушает в них обмен веществ. И чем больше клетка пострадала ранее от хронических болезней, тем больший урон наносит ей вирус», — поясняет профессор Михаил Бала.«Налицо все признаки искусственного происхождения вируса: длительная инкубация, высокая степень заражаемости и вирулентности. Плюс целевая аудитория: люди с хроническими заболеваниями», — заявил доктор медицинских наук.ИА Красная Весна