Профессор Михаил Бала: вирус имеет все признаки биологического оружия

Есть все основания говорить о том, что SARS-CoV-2 имеет признаки биологического оружия, заявил липецкий врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бала. 19 ноября интервью с исследователем опубликовало агентство Gorod48.ru.
Отвечая на вопрос о возможном искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2, профессор Михаил Бала отметил, что вирус атакует прежде всего определенные категории населения: пожилых людей, людей с избыточным весом, больных хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом.
«Есть все основания говорить о том, что вирус имеет признаки биологического оружия. Это не моя фантазия. Это заявления очень уважаемых людей, в том числе экспертов по такому оружию», — заявил врач.
Доктор медицинских наук подчеркнул, что данный вирус в большинстве своих параметров соответствует биологическому оружию, а человек, переболевший COVID-19, продолжительное время остается источником заражения для других.
«Предположим, кому-то надо, чтобы потери понесла определенная часть населения. Что он делает. Первое — создает условия, чтобы этот возбудитель проник в такую часть населения, как бы далеко она ни находилась от магистральных транспортных потоков. Следовательно, это должен быть воздушно-капельный путь передачи, возможно, дополняемый контактным или пищевым. Второе — длинная инкубация — до 14 суток. В инкубационном периоде инфицированный человек представляет собой наибольшую опасность, а следовательно, наиболее эффективен в распространении вируса», — подчеркнул профессор Михаил Бала.
Но главное, по мнению врача, это способность проникновения SARS-CoV-2 в клетки-мишени: «Этот великолепный механизм захвата позволяет вирусу легко внедряться в организм человека».
Иммунная система человека реагирует на вирус парадоксальным образом, утверждает профессор. «Обычно вирус входит в клетку и подчиняет себе процесс репликации, а чтобы вирусу помешать, организм включает механизм иммунной противовирусной защиты и берет ситуацию под контроль. Но в данном случае всё наоборот!» — заявляет Бала.
«Чем сильнее иммунный ответ организма, тем больший масштаб приобретает процесс разрушения клеток и внутренних органов больного. Начинается цитокиновый шторм: иммунная система идет вразнос. Она не то что не борется, а начинает обрушать свои же механизмы жизнедеятельности. Вирус бьет в клетки, нарушает в них обмен веществ. И чем больше клетка пострадала ранее от хронических болезней, тем больший урон наносит ей вирус», — поясняет профессор Михаил Бала.
«Налицо все признаки искусственного происхождения вируса: длительная инкубация, высокая степень заражаемости и вирулентности. Плюс целевая аудитория: люди с хроническими заболеваниями», — заявил доктор медицинских наук.
ИА Красная Весна
«Есть все основания говорить о том, что вирус имеет признаки биологического оружия. Это не моя фантазия. Это заявления очень уважаемых людей, в том числе экспертов по такому оружию», — заявил врач.
Доктор медицинских наук подчеркнул, что данный вирус в большинстве своих параметров соответствует биологическому оружию, а человек, переболевший COVID-19, продолжительное время остается источником заражения для других.
×
«Предположим, кому-то надо, чтобы потери понесла определенная часть населения. Что он делает. Первое — создает условия, чтобы этот возбудитель проник в такую часть населения, как бы далеко она ни находилась от магистральных транспортных потоков. Следовательно, это должен быть воздушно-капельный путь передачи, возможно, дополняемый контактным или пищевым. Второе — длинная инкубация — до 14 суток. В инкубационном периоде инфицированный человек представляет собой наибольшую опасность, а следовательно, наиболее эффективен в распространении вируса», — подчеркнул профессор Михаил Бала.
Но главное, по мнению врача, это способность проникновения SARS-CoV-2 в клетки-мишени: «Этот великолепный механизм захвата позволяет вирусу легко внедряться в организм человека».
Иммунная система человека реагирует на вирус парадоксальным образом, утверждает профессор. «Обычно вирус входит в клетку и подчиняет себе процесс репликации, а чтобы вирусу помешать, организм включает механизм иммунной противовирусной защиты и берет ситуацию под контроль. Но в данном случае всё наоборот!» — заявляет Бала.
«Чем сильнее иммунный ответ организма, тем больший масштаб приобретает процесс разрушения клеток и внутренних органов больного. Начинается цитокиновый шторм: иммунная система идет вразнос. Она не то что не борется, а начинает обрушать свои же механизмы жизнедеятельности. Вирус бьет в клетки, нарушает в них обмен веществ. И чем больше клетка пострадала ранее от хронических болезней, тем больший урон наносит ей вирус», — поясняет профессор Михаил Бала.
«Налицо все признаки искусственного происхождения вируса: длительная инкубация, высокая степень заражаемости и вирулентности. Плюс целевая аудитория: люди с хроническими заболеваниями», — заявил доктор медицинских наук.
ИА Красная Весна
Источник:
Ссылки по теме:
- Три медика, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
- В Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров
- Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет
- Новый год отменяется: в Москве запретили Деда Мороза, Снегурочку и праздничные гуляния
- Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
Профессор туп как пробка: вирусу пофиг кого атаковать и он заражает всех, только вот у людей из группы риска течение болезни тяжелее, чем вне нее - и это вполне понятно и от вируса не зависит, в принципе: ослабленному организму сложнее бороться с заразой, а ресурсы организма таки не бесконечны. Более того, есть официальные статьи, что банальный герпес или вообще препятствует заражению ковидом или очень сильно облегчает течение заболевания.
Дальше еще хуже все и можно прям каждое предложение разбирать, но тогда это будет очень-очень длинный пост.
Если ковид - биооружие, то оно разрабатывалось против лиц пенсионного возраста. Но тут есть момент. Потенциальные заказчики такого оружия в массе как раз пенсионного возраста
Как там у них? "Умри сегодня, а я завтра".
Проще работать с сибирской язвой и прочим.
Тогда почему зоровые люди умирают реже?
Такая реакция была у испанского гриппа, столетие назаз. Вот он как раз косил в основном молодых и здоровых. И это было во аремя Первой мировой. Получается, что тогда тоже было био-оружие?
Интересная целевая категория: вовсе не бойцы, опасные в военном смысле. Постойте-ка, это же основные потребители социальных средств, в основном медицинского назначения. Это все придумали врачи-вредители и министры здравоохранения, в общем.
Но все эти разговоры быстро замяли, поскольку конспирология чистой воды.