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В Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров

В Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 04:59
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   вентиляция   защита   канада   коронавирус   пандемия   фильтр   шлема   
1394
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Защитные шлемы изолируют голову и верхнюю часть туловища. Они снабжены системой очистки воздуха, которая работает от аккумуляторов.

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Метки: COVID-19   вентиляция   защита   канада   коронавирус   пандемия   фильтр   шлема   
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17  комментариев
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2k
ozonlab 3 часа назад
В Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров
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9k
net 8 минут назад
Я у мамы инженер. А как в этой херне осенью ходить? А зимой? Пуховик или пальто на неё или под нее пихать? А как растегнуть одежду, когда всё замуровано? А если чутка вспотел и надо вытереть или почесать лоб? И тд...
Придумано давно уже всё. Маска + правильный фильтр. Можно и в магазин выйти, и в тачку свою поместиться.
Я у мамы инженер. А как в этой херне осенью ходить? А зимой? Пуховик или пальто на неё или под нее пихать? А как растегнуть одежду, когда всё замуровано? А если чутка вспотел и надо вытереть или почесать лоб? И тд... Придумано давно уже всё. Маска + правильный фильтр. Можно и в магазин выйти, и в тачку свою поместиться.
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4k
Nobody Noname 15 минут назад
379 баксов + каждый день на зарядку и толку не больше чем от маски?! А когда снимут обязаловку на маски, куда эту хрень, на балкон? Марс атакует ёпта
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3k
Мих Полчаса назад
Мда.. Ну, допустим, воздух он фильтрует, великолепно и безопасно. А потом чел приходит домой, в одежде, на которую чихали, с продуктами, которые и потроганные и обчиханные. Надо полагать, на входе в каждую квартиру будет также и шлюз с системой дезинфекции? Или это их следующий продукт на рынке, тысячи за три?
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6k
waffentrager Полчаса назад
Полуковидных противоскафандров
Полуковидных противоскафандров
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11k
Oleg Полчаса назад
ага, а как они в них чихают? а если нос зачесался? А бошка? И- инновации
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1k
Чилли Дэ Вилли Oleg Минуту назад
Руками снял и ими же нос почесал, глаза протëр
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3k
Mnop Час назад
Кроганы)
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39k
Максим Т. Час назад
В Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров
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7k
Клёст Час назад
Незачёт.
Надо было сразу делать с замкнутой системой циркуляции жидкости)))
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2k
leto2016 2 часа назад
Сзади замок прикольный. Идет прохожий, закинул ему воду, и топаешь за ним, пока по пути.
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19k
pssst 2 часа назад
главное, чтоб такую хероту обязаловкой не сделали
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26k
a.fey 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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942
Лёха 2 часа назад
Прикольный респиратор...
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10
Конструктор Подбырин 3 часа назад
В Канаде это пару дней работать
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11k
Morr_A 3 часа назад
Для мороза самое то! Через три выдоха видимость будет нулевая! )))
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−59
Alisher Alisher 3 часа назад
А маразм все крепчал
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