В Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров

Защитные шлемы изолируют голову и верхнюю часть туловища. Они снабжены системой очистки воздуха, которая работает от аккумуляторов.
В Канаде компания VZYR Technologies специализируется на выпуске шлемов, защищающих от коронавируса. Об этом сообщило BBC.
Шлем носит наименование BioVYZR. Зарядки аккумуляторной батареи хватает на 12 часов. За чудо инженерной противокоронавирусной мысли просят $379. Почти 29 тысяч в деревянных.
На эти деньги можно домик в дальней деревне, где ни радио ни коронавируса, купить.
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Автор изобретения Езин Аль-Кайси уже в течение двух месяцев пользуется собственным изобретением. Его шлем полностью изолирует голову и верхнюю часть туловища.
На задней панели расположен вентилятор с питанием от батареек/аккумуляторов, а также фильтр, который очищает поступающий и выводит выдыхаемый воздух наружу.
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Придумано давно уже всё. Маска + правильный фильтр. Можно и в магазин выйти, и в тачку свою поместиться.
Надо было сразу делать с замкнутой системой циркуляции жидкости)))