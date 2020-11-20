В Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров

Шлем носит наименование BioVYZR. Зарядки аккумуляторной батареи хватает на 12 часов. За чудо инженерной противокоронавирусной мысли просят $379. Почти 29 тысяч в деревянных.

На эти деньги можно домик в дальней деревне, где ни радио ни коронавируса, купить.