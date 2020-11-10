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Новый год отменяется: в Москве запретили Деда Мороза, Снегурочку и праздничные гуляния

Новый год отменяется: в Москве запретили Деда Мороза, Снегурочку и праздничные гуляния (7 фото)

Автор:
10 ноября 2020 16:21
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   заболеваемость   запреты   москва   новый год   ограничения   
2331
7

Говорят, что в ближайшие два месяца ситуация с коронавирусом будет только ухудшаться. Собянин вводит новые ограничения, которые не позволят жителям столицы как следует проводить ненавистный 2020 год...

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Метки: COVID-19   заболеваемость   запреты   москва   новый год   ограничения   
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19k
Не местный 2 часа назад
Всем ПрИвЕддд!!! Что дождались???
Всем ПрИвЕддд!!! Что дождались???
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7k
Потапыч 16 минут назад
Кажется я знаю в каких масках в этом году будут дети на новогодних утренниках в детских садах.
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1k
Эдуардо 20 минут назад
Новый год отменяется: в Москве запретили Деда Мороза, Снегурочку и праздничные гуляния
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2k
Ivan 47 минут назад
Тратят миллиарды на дикие, безвкусные инсталяции, в которых глинтвейн из сока с сахаром и корицы продается по 300 руб за пол стаканчика-плохо, лучше бы о пенсионерах подумали. Подумали о пенсионерах, которые реально мрут от этой, правда и от других тоже, но опустим, заразы-все, жопа, лишили нового года. А нахера вам этот центр, который в кишлак превращается в эти праздники?
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893
ES 48 минут назад
Деда Мороза не существует. Вас обманывают!
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9k
Великий Кормчий Час назад
Иными словами и кратко; - после НГ нас снова всех посадят по домам, малый бизнес умрет как вид, а подземный тролль будет говорить о помощи всем кто потерял ВСЁ.... Только средства попилят ещё на этапе их выделения.
Мракобесы от власти! Просто ВСЕХ приехавших после 1991 года выслать на историческую родину и закрыть нахрен границы!
И больше не впускать! Вместе с выведенным потомством!!!
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−29
ру$$кий патриот Час назад
скрепненько
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78
vova old Час назад
ну если посмотреть японский календарь на 2020 Nyantama, то всё понятно ,переводится как Мяу-яички. Книга представляет из себя сборник снимков яичек котов. Фотографии сняты очень качественно, все разные, однако в центре внимания именно эта часть тела. Автор с восторгом описывает их как приятные на ощупь и миленькие.
Книга в мягкой обложке держит 5 звезд из 5 в рейтинге японского Amazon.https://www.amazon.com/JAPANESE-CALENDAR-2020-Calendar-Nyantama/dp/4777823687https://www.amazon.com/JAPANESE-CALENDAR-2020-Calendar-Nyantama/dp/4777823687
https://zefirka.net/2016/12/22/pushistye-shary-kniga-snimkov-yaichek-kotov/https://zefirka.net/2016/12/22/pushistye-shary-kniga-snimkov-yaichek-kotov/
ну если посмотреть японский календарь на 2020 Nyantama, то всё понятно ,переводится как Мяу-яички. Книга представляет из себя сборник снимков яичек котов. Фотографии сняты очень качественно, все разные, однако в центре внимания именно эта часть тела. Автор с восторгом описывает их как приятные на ощупь и миленькие. Книга в мягкой обложке держит 5 звезд из 5 в рейтинге японского Amazon. сегодняшнюю цену не забудьте посмотреть)))

сегодняшнюю цену не забудьте посмотреть)))
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2k
Denis Час назад
А кто мешает отдыхать в клубах до 23?! Тем более, что все на удаленке. Можно начинать с 12 дня! Времени вполне достаточно.
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12k
Hairy. Час назад
Собянина надо отменить, пусть валит обратно в свою Румынию, оленей пусть пасёт для Санты.
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8k
СПКиНР Час назад
Рабам праздники не положены.
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Новый год отменяется: в Москве запретили Деда Мороза, Снегурочку и праздничные гуляния
Новый год отменяется: в Москве запретили Деда Мороза, Снегурочку и праздничные гуляния
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3k
Пепелац 2 часа назад
А как же вакцина?
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7k
ГородДомов Пепелац 2 часа назад
вот СоветскАЯ вакцина !
вот СоветскАЯ вакцина !
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308
Алиса 2 часа назад
Похоже Новый год превратиться во второе августа. Только в августе ментов пидзит только пьяная элита, а на НГ будет птздить всё население.
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55k
Александр Ломовицкий Алиса 2 часа назад
очень хотелось бы посмотреть как ты прибежишь к ментам когда по сосалу получишь или у тебя гопники отберут айфон в темном переулке
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8k
krivsan Александр Ломовицкий Час назад
откуда гопники??сказали что карантин
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99
Вадим Александр Ломовицкий Полчаса назад
Это она от обиды. Видимо уже получила, и не раз.
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55k
Александр Ломовицкий Вадим 24 минуты назад
видимо .
самое отвратительное что эти особи не понимают что они спокойно оставляют машину на улице и находят ее целой по утру только благодаря милиции и законам которые охраняют органы правопорядка.ее мама и она сама может смело пойти в магазин и никто ей по дороге не порвет жопу и не вытрясет карманы потому что законы и полиция(милиция) держат в узде всех вокруг. наивная тупая баба
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157
ятам Александр Ломовицкий 15 минут назад
потому что полиция основные бандиты (у нас). и не надо.. основная задача полиции и др внутренних спец служб (не зависимо от названия времени и страны) это защита власти (при чем тоже не зависимо от строя и пр)
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