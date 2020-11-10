Новый год отменяется: в Москве запретили Деда Мороза, Снегурочку и праздничные гуляния

Кажется, шутки о 2021 годе, который мы не увидим, обретают форму в реальности. Во всяком случае про праздничное настроение жителям Москвы придется забыть. Столичные власти, обеспокоенные ситуацией с пандемией коронавируса, фактически запретили празднование Нового года.





В Москве отменяются все новогодние гуляния, рождественские базары, ярмарки и фестивали, а также их незаменимый "атрибут" в виде Дедов Морозов и Снегурочек.