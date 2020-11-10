Новый год отменяется: в Москве запретили Деда Мороза, Снегурочку и праздничные гуляния

Говорят, что в ближайшие два месяца ситуация с коронавирусом будет только ухудшаться. Собянин вводит новые ограничения, которые не позволят жителям столицы как следует проводить ненавистный 2020 год...
Кажется, шутки о 2021 годе, который мы не увидим, обретают форму в реальности. Во всяком случае про праздничное настроение жителям Москвы придется забыть. Столичные власти, обеспокоенные ситуацией с пандемией коронавируса, фактически запретили празднование Нового года.
В Москве отменяются все новогодние гуляния, рождественские базары, ярмарки и фестивали, а также их незаменимый "атрибут" в виде Дедов Морозов и Снегурочек.
10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых вынужденных ограничениях, которые связаны с ухудшающейся обстановкой с COVID-19. По его словам, городские власти в ближайшие недели ждут роста заболеваемости.
"Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы — насколько это возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости. Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года", - говорится на официальном сайте Сергея Собянина.
Также на карантин уходят все студенты - их транспортные карты заблокируют, а обучение будет проводится дистанционно. Под ограничения попадают заведения общепита. Теперь им запрещено обслуживать клиентов с 11 вечера до 6 утра. Особенно пострадают ночные клубы, столичные власти обещают проводить рейды по таким заведениям.
В театрах, кино и концертных залах заполненность помещений не может превышать 25% от общей вместимости зала. Временно перестанут работать детские лагеря, развлекательные центры и детские комнаты в ТРЦ и общепитах. Посещать спортивные мероприятия можно будет только с разрешения департамента спорта и Роспотребнадзора. Также с 15 ноября запретят очное посещение выставочных залов, музеев, библиотек, лекций и прочих тренингов. А школьникам рекомендуется оставаться дома. И конечно, отменяются корпоративы.
Ну, этого, как его... Саната Клауса с ОЛЕНЯМИ - точно не могут запретить!— Vladimir (@Vladimi82222415) November 10, 2020
Источник:
- Московские власти обсуждают меры по введению жёсткого карантина
- В соцсетях поделились самыми необычными запретами и ограничениями, исходившими от бывших
- Коронавирус в Москве: как спасаются люди
- Москва в условиях пандемии: оформление пропусков и перекладывание плитки
- Новый сезон, новые запреты для туристов: будьте осмотрительны в поездках
Понравилось33
Мракобесы от власти! Просто ВСЕХ приехавших после 1991 года выслать на историческую родину и закрыть нахрен границы!
И больше не впускать! Вместе с выведенным потомством!!!
Книга в мягкой обложке держит 5 звезд из 5 в рейтинге японского Amazon.https://www.amazon.com/JAPANESE-CALENDAR-2020-Calendar-Nyantama/dp/4777823687https://www.amazon.com/JAPANESE-CALENDAR-2020-Calendar-Nyantama/dp/4777823687
https://zefirka.net/2016/12/22/pushistye-shary-kniga-snimkov-yaichek-kotov/https://zefirka.net/2016/12/22/pushistye-shary-kniga-snimkov-yaichek-kotov/
сегодняшнюю цену не забудьте посмотреть)))
самое отвратительное что эти особи не понимают что они спокойно оставляют машину на улице и находят ее целой по утру только благодаря милиции и законам которые охраняют органы правопорядка.ее мама и она сама может смело пойти в магазин и никто ей по дороге не порвет жопу и не вытрясет карманы потому что законы и полиция(милиция) держат в узде всех вокруг. наивная тупая баба