""Союзмультфильм" убрал с "Ютьюба" все знаменитые советские мультфильмы"

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото) «Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20... После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000 После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000 5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом 5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Музыкальный центр товарища Саахова Музыкальный центр товарища Саахова Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Друзья, а с каких пор Почта России превратилась в Пятерочку Друзья, а с каких пор Почта России превратилась в Пятерочку Британка в 16 лет изменила пол, но спустя годы горько пожалела об этом Британка в 16 лет изменила пол, но спустя годы горько пожалела об этом Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий Увлекательная история самого длинного из известных доисторических... Поезд против Chevrolet Tahoe: водитель не стал дожидаться, пока поднимется шлагбаум Поезд против Chevrolet Tahoe: водитель не стал дожидаться, пока... Женщина в кровати Женщина в кровати Российский экзоскелет для военных прошёл испытания Российский экзоскелет для военных прошёл испытания Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Там под водой монеты, люстры и древние черепки! Там под водой монеты, люстры и древние черепки! Тюремные охранники пытали заключённых детской песней Тюремные охранники пытали заключённых детской песней Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы расходятся с официальной версией Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы...
Главная > Фото 
"Союзмультфильм" убрал с "Ютьюба" все знаменитые советские мультфильмы

"Союзмультфильм" убрал с "Ютьюба" все знаменитые советские мультфильмы (1 фото)

Автор:
10 октября 2020 10:02
Метки: мультфильмы   союзмультфильм   ютьюб   
735
1
Множество русскоязычных родителей во всем мире в последние дни возмущаются, не находя на сервисе "Ютьюб" советских мультфильмов, которые дети по-прежнему регулярно смотрят. То есть в принципе эти мультфильмы найти можно, но они исчезли с официального аккаунта "Союзмультфильма", на котором находились поиском сразу же, в хорошем качестве, с гарантированно полными и следующими в правильно порядке сериями.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: мультфильмы   союзмультфильм   ютьюб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
28
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Игорь 4 часа назад
При.д.орасы. С главным при.д.о.ром грефом во главе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
914
The mask 8 минут назад
https://rutracker.net/forum/index.phphttps://rutracker.net/forum/index.php
Делов то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Еркен 21 минуту назад
Давно не смотрю видео хостинг YouTube, слишком много рекламы стало. Но другие видео хостинги просматриваю и там никаких авторских прав нет, смотри сколько хочешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
russger Час назад
""Союзмультфильм" убрал с "Ютьюба" все знаменитые советские мультфильмы"

Сколько людей не встречал, никто кроме русских выепистов не говорит "ютЬюб". В иностранных языках нет мягкого знака, дебилы, кули вы его туда пихаете без мыла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
petia 2 часа назад
Автор проснись ты серишь.
все есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
246
Fiverknot petia 2 часа назад
Ты прежде чем хамовато отвечать сначала внимательно читай что тебе пишут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
russger Fiverknot Час назад
Да покер всем на офканалы. Мультики есть? Есть. Вот и некуй тут панику разводить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
petia Fiverknot 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
petia Fiverknot 52 минуты назад
А на куя искать союзмультфиль если есть ютуб общий поиск.
Что за бред.
Автор паникер, лайкодрочер и либераст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
petia Fiverknot 51 минуту назад
Вот, что пишет автор в заголовке.

"Союзмультфильм" убрал с "Ютьюба"

А дальше его понос можно не читать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
petia 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Kish 3 часа назад
Что за бред! Всё есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Антон Семёныч 3 часа назад
Наверное Греф, по всенародной ненависти занимает второе место после рыжего афериста.
Одна фамилия вместо тысячи слов...не Иванов, не Петров, а греф ! Этим все сказано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
m1skam Антон Семёныч 3 часа назад
А Греф то тут причем? Этот сервис дочка дочки Газпром Медиа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Олег 3 часа назад
Яркий пример прихватизации. Сами не делали, но права заявили... А Союзмультфильму известно, что государство под названием СССР уже выкупило у них права на мультфильмы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Медвежопок 3 часа назад
блин, жаль. В поездках, в больнице, просто на ночь, чтобы мелкого развлечь прибегал к ютьюбам и "Союзмультфильму". Понятное дело, "Премьер" от меня ни копейки не получит, эти мульты я смотрел еще с горшка по двум федеральным каналам бесплатно, ждал их, радовался. В жопу пусть идут со своей идеей обогатиться за мой счет. У меня второй на подходе, буду выкручиваться, но не занесу наглым рожам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
russger Медвежопок Час назад
Нахер тебе оф канал, забей название мультика и смотри спокойно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
Fiverknot 3 часа назад
Гр*баный Сбер, уже и до мультфильмов своими грязными лапами дотянулся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ыукп 4 часа назад
Это же какая трагедия!!! Уже который пост на эту тему. Типа других источников нет и на ютьюбе свет клином сошёлся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
513
Gayrat 4 часа назад
Нуштош, торренты наше всё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec 4 часа назад
Нужно фото руководителей этого сервиса-"Премьер", распространить по всем детским садам. Что бы дети при встрече этих плохих дядей/тётей, могли им втащить каким-нибудь тяжёлым экскаватором по коленке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ваня 4 часа назад
потому что греф и сподвижники - питарасы, алчные и жадные питарасы!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
286
Hexo4uha 4 часа назад
Совок был кровавым, коммуняки тупыми, наши галоши никто не покупал, цензура душила свободных художников, царил беспросветный ужас - но почему тогда качественных мультфильмов хватало? Да еще таких, на которых современные умные, предприимчивые и креативные до сих пор пытаются зарабатывать. Хотя казалось бы - вот вам свобода слова, деньги и возможности! Создавайте, твари, своё и отстаньте от моего летства. И имя СоюзМультфильма тоже не трожьте своими грефовскими лапами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Аркадий Свидригайлов 4 часа назад
кроме "ютьуба" вроде как есть альтернативные источники, на худой конец можно достать с антресолей коробку с видеокассетами и дивидишками..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) "Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) Чьими голосами говорят мультяшки? Чьими голосами говорят мультяшки? Самые милые привидения в мультфильмах СССР Самые милые привидения в мультфильмах СССР Симпсоны - предсказатели будущего Симпсоны - предсказатели будущего Дмитрий Сидоркевич — почтальон из мультсериала «Простоквашино» Дмитрий Сидоркевич — почтальон из мультсериала «Простоквашино» Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили
ubwcazrv

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
5
102
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
Смешные мемы с котом, который всё опровергает
4
55
Смешные мемы с котом, который всё опровергает
﻿
Набирающие популярность
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
1
23
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны всем
0
178
Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны всем
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#кино#картинки#авто авария#собака#автомобили#коты#позитив
#факты#история#прикол#москва#СССР#дети#сша#домашние животные#люди#собаки
#юмор#россия#интересное#природа#авария#дтп#gif#комментарии#подборка#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться