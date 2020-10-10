""Союзмультфильм" убрал с "Ютьюба" все знаменитые советские мультфильмы"

Как оказалось, причина этому – контракт, заключенный "Союзмультфильмом" с онлайн-сервисом "Премьер". Теперь порядка 1000 советских мультфильмов, включая самые известные, будут официально доступны только в этом платном онлайн-кинотеатре. Это касается и таких "мультсериалов", как "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Веселая карусель".



Их можно найти на "Ютьюбе" в других аккаунтах, но теперь советские мультфильмы там фактически на "нелегальном положении", они часто даются в урезанном отмасштабированном виде, чтобы не подпасть под шаблон, вычисляющий нарушение авторских прав. А теперь, как опасаются пользователи, новые обладатели эксклюзива всерьез возьмутся и за оставшиеся на "Ютьюбе" копии.



Сейчас на канале «Союзмультфильма» можно посмотреть только три советских мультфильма: «Красная Шапочка» (1937 г.), «Дядя Степа» (1938 г.) и первый мультфильм, выпущенный на студии в 1936 году, «В Африке жарко».