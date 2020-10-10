""Союзмультфильм" убрал с "Ютьюба" все знаменитые советские мультфильмы"

Множество русскоязычных родителей во всем мире в последние дни возмущаются, не находя на сервисе "Ютьюб" советских мультфильмов, которые дети по-прежнему регулярно смотрят. То есть в принципе эти мультфильмы найти можно, но они исчезли с официального аккаунта "Союзмультфильма", на котором находились поиском сразу же, в хорошем качестве, с гарантированно полными и следующими в правильно порядке сериями.
Как оказалось, причина этому – контракт, заключенный "Союзмультфильмом" с онлайн-сервисом "Премьер". Теперь порядка 1000 советских мультфильмов, включая самые известные, будут официально доступны только в этом платном онлайн-кинотеатре. Это касается и таких "мультсериалов", как "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Веселая карусель".
Их можно найти на "Ютьюбе" в других аккаунтах, но теперь советские мультфильмы там фактически на "нелегальном положении", они часто даются в урезанном отмасштабированном виде, чтобы не подпасть под шаблон, вычисляющий нарушение авторских прав. А теперь, как опасаются пользователи, новые обладатели эксклюзива всерьез возьмутся и за оставшиеся на "Ютьюбе" копии.
Сейчас на канале «Союзмультфильма» можно посмотреть только три советских мультфильма: «Красная Шапочка» (1937 г.), «Дядя Степа» (1938 г.) и первый мультфильм, выпущенный на студии в 1936 году, «В Африке жарко».
Их можно найти на "Ютьюбе" в других аккаунтах, но теперь советские мультфильмы там фактически на "нелегальном положении", они часто даются в урезанном отмасштабированном виде, чтобы не подпасть под шаблон, вычисляющий нарушение авторских прав. А теперь, как опасаются пользователи, новые обладатели эксклюзива всерьез возьмутся и за оставшиеся на "Ютьюбе" копии.
Сейчас на канале «Союзмультфильма» можно посмотреть только три советских мультфильма: «Красная Шапочка» (1937 г.), «Дядя Степа» (1938 г.) и первый мультфильм, выпущенный на студии в 1936 году, «В Африке жарко».
Источник:
Ссылки по теме:
- Дмитрий Сидоркевич — почтальон из мультсериала «Простоквашино»
- Симпсоны - предсказатели будущего
- Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили
- Самые милые привидения в мультфильмах СССР
- Чьими голосами говорят мультяшки?
Метки: мультфильмы союзмультфильм ютьюб
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
Делов то...
Сколько людей не встречал, никто кроме русских выепистов не говорит "ютЬюб". В иностранных языках нет мягкого знака, дебилы, кули вы его туда пихаете без мыла?
все есть.
Что за бред.
Автор паникер, лайкодрочер и либераст.
"Союзмультфильм" убрал с "Ютьюба"
А дальше его понос можно не читать.
Одна фамилия вместо тысячи слов...не Иванов, не Петров, а греф ! Этим все сказано.