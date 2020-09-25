Художник нарисовал знаменитостей в разных мультяшных стилях

Хорват Dino Tomic, проживающий в Норвегии, прославился в интернете как художник-хамелеон. Он может нарисовать кого угодно, при этом точно скопировав почерк любого другого художника или характерную рисовку анимационных фильмов и стилистику художественных фильмов.



Список пародируемых источников довольно многообразен — тут и мультфильмы вроде «Симпсонов» или «Южного парка», и эскизы Тима Бёртона, и даже LEGO. Среди клиентов тоже может появиться кто угодно, от Илона Маска и Фредди Меркьюри до Пикачу.