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Художник нарисовал знаменитостей в разных мультяшных стилях

Художник нарисовал знаменитостей в разных мультяшных стилях (17 фото)

Автор:
25 сентября 2020 08:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересно   искусство   мультфильмы   рисунок   художник   шоу бизнес   
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Живущий в Норвегии художник Дино Томик (Dino Tomic) в свободное от основной работы время решил начать забавный проект. В нём он показал, как выглядели бы известные личности и персонажи, если бы они были героями популярных зарубежных мультфильмов.

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Метки: знаменитости   интересно   искусство   мультфильмы   рисунок   художник   шоу бизнес   
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