Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили

Мультфильмы Pixar, помимо увлекательного сюжета, таят множество мелких, но важных секретов - небольших эпизодов или мелких деталей, которые, если их заметить, совершенно по-новому раскрывают перед нами происходящее!
В "Истории игрушек - 4" Мистер Картошка говорит голосом Дона Риклза, хотя тот умер в 2017 году. Создатели мультфильма набирали его аудиозаписи из старых фильмов, шоу и даже интервью, чтобы не лишать персонажа его собственного голоса.
Когда Майк делает маркером пометку в календаре, свежий маркер выглядит ярче подсохшего. Респкет художнику за внимание к деталям!
Во всех фильмах Pixar, когда персонажи играют на гитаре, их пальцы движутся правильно и берут именно те аккорды, которые звучат. Если вы специалист, убедитесь!
В фильме "Вверх!" тлько Даг оказывается в состоянии найти по запаху тропическую птицу. Но не потому, что так захотелось сценаристу: этому есть вполне логичное объяснение. Даг - золотистый реиривер, единственная охотничья собака в компании. Остальные собаки - охранных пород.
В фильме "Вверх!" вещи Элли - округлые, а Карлоса - квадратные. Отличная деталь, подчеркивающая различие их характеров!
В "Тачках" на старых машинах нарисованы старые вариантыфирменных шильдиков, соответствующие периоду, когда выпускались эти модели машин.
Когда Валл-И меняет лампочку Люксо-младшему, он ввинчивает ему энергосберегающую лампу вместо обычной.
В "Головоломке" одежда Райли становится все мрачнее по мере того, как она погружается в депрессию.
В "Суперсемейке" папин супергеройский костюм был синим, а мамин - красным. А их первую дочку звали Виолетта, у нее фиолетовые глаза и фиолетовая одажда!
Во время съемок "Корпорации монстров" Мэри Гиббс, озвучивавшая Бу, была так мала, что ей было трудно усидеть на месте во время озвучки. Поэтому съемочкная группа ходила за ней с микрофоном и записывала ее реплики на ходу. Потом их если нужно, редактировали.
В "В поисках Дори" пакет Жака - самый чистый. Это потому, что он - креветка-чистильщик, ест водоросли, органические останки и гниющие частицы.
В "Суперсемейке-2" картина на стене гостиничного номера Хелен символизирует ее разрыв с семьей.
Джилл из "В поисках Немо" - рогатый занкл. Этот вид плохо переносит неволю. Поэтому именно он придумывает один за другим планы побега.
В воображениии Райли в игральных картах у короля - лицо ее отца, у королевы - ее матери, а у валета - лицо самой Райли, и буква при этом изменена на R, первую букву ее имени.
В "Истории игрушек" Энди отмечает рост игрушек у дверной притолоки, как родители отмечают его рост, - это видно в некоторых кадрах.
В "Корпорации монстров" основная сила (крик) существует в газообразном виде. Пэтому, приглядевшись, можно заметить на стенах рукоятки, как у плиты, а вместо проводов - трубы.
Офисный закуток Боба Пара в "Суперсемейке" кажется таким маленьким, потому что большую часть его занимает колонна.
В "Головоломке" для японской версии начинка пиццы была заменена с брокколи на перец: японские дети любят брокколи, но не любят перец.
Для "Храброй сердцем" сотрудники Pixar написали три специальные компютерные программы, чтобы с их помощью изобразить густую копну волос Мериды.
Чтобы нарисовать Лингвини, мокрого после падения в реку, в Pixar заставили одного из сотрудников прыгнуть в бассейн в одежде повара, чтобы определить, как и откуда будет стекать вода.
В "Коко" в уличной лавке висит связка игрушек, представляющих собой других героев фильмов Pixar.
В "Суперсемейке" режисер Бред Берд хотел, чтобы Даш, набегавшись, действительно говорил задыхаясь. В итоге он заставлял актера Спенсера Фокса бегать на четвереньках по студии, пока не устанет, и лишь затем допускал к микрофону.
В "В поисках Немо" акула Брюс, слушая историю Немо, плачет и говорит: "Я никогда не знал отца!" Это правда, потому что самцы=акулы покидают самок сразу после спаривания, так что онявно не мог видеть сяна.
В конце "Рататуя" критик Эго становится немного толще - что логически объяснимо, если вспомнить его собственное утверждение, что он ест только ту еду, которая ему по-настоящему нравится.
Название мультфильма "Бао" по-китайски - игра слов: это слово одновременно значит "пончик", "дитя" и "защищать".
В "Суперсемейке-2" костюм Эластичной девушки - единственный, сделанный Девтеком, и единственный, который порвался.
После того, как "Тачки" проиграли гонку за "Оскаром" мультфильму "Делай ноги", основанному на технологии захвата движения, в конце мультфильма появилась "табличка качества" со словами: "Настоящая анимация! В фильме не использованы технологии захвата движения и другие читерские трюки".
В "Истории игрушек-3" среди игрушек появляется Тоторо из фильма студии Гибли "Мой сосед Тоторо".
Нашивки пилота в "Суперсемейке-2" представляют собой цветовые схемы всех остальных фильмов Pixar.
В "Истории игрушек-4" на тюбике с клеем при увеличении можно разглядеть надпись, гласящую, что он произведен в Эмеривилле, Калифорния. Именно там располагаются производственные помещения студии Pixar.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"сяна" вообще прочла с японским акцентом)))