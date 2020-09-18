Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили

Во время съемок "Корпорации монстров" Мэри Гиббс, озвучивавшая Бу, была так мала, что ей было трудно усидеть на месте во время озвучки. Поэтому съемочкная группа ходила за ней с микрофоном и записывала ее реплики на ходу. Потом их если нужно, редактировали.