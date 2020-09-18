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Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили

Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили (41 фото)

Автор:
18 сентября 2020 13:35
Сообщество : Кино
Метки: pixar   важно   детали   интересно   кино   мультфильмы   секреты   тайны   
1988
41
Мультфильмы Pixar, помимо увлекательного сюжета, таят множество мелких, но важных секретов - небольших эпизодов или мелких деталей, которые, если их заметить, совершенно по-новому раскрывают перед нами происходящее!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: pixar   важно   детали   интересно   кино   мультфильмы   секреты   тайны   
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6  комментариев
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61
Дядя Витя Час назад
Этих не видел ни одного! Но обожаю где пенсионер сам с собой играет в шахматы. Может кто выложет.
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185k
Северное сияние Дядя Витя 17 минут назад
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910
muhandes 7 минут назад
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Учитывая, что Сид попал в загробный мир, работа на мусоровозе закончилась трагически
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185k
Северное сияние 17 минут назад

Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили
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4k
Leo Sun Северное сияние 9 минут назад
гонявно?))))

"сяна" вообще прочла с японским акцентом)))

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1k
Свирепый Бамбр 49 минут назад
Многое
Многое
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