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Сообщество Автомир 13216 постов • 866 подписчиков подписаться
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BMW отрубило владельцу палец. Владелец отсудил у автопроизводителя 1,9 миллионов долларов

BMW отрубило владельцу палец. Владелец отсудил у автопроизводителя 1,9 миллионов долларов

Автор:
10 июля 2024 15:21
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   решение суда   
2199
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Плавно закрывающаяся дверь "откусила" большой палец владельцу кроссовера BMW X5. Почти восемь лет велась судебная тяжба и завершилась выплатой компенсации в размере 1,9 миллиона долларов или более 167 миллионов рублей по текущему курсу.
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Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   решение суда   
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14  комментариев
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20k
GROMOZEKA 11 часов назад
Ну бабки то он врядле получит.
Сейчас юристы БМВ будут подавать бесконечное количество аппеляций.
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Rom 6 часов назад
8 лет тянулась судебная тяжба, а палец в дверь он положил, судя по тексту, в прошлом году.
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12k
Sergey 8 часов назад
Ну пипец. Теперь же все БМВшники себе пальцы рубить начнут. Даже те, у кого нет доводчиков дверей :)
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1k
StoneWolf 8 часов назад
Я как то байку слушал подобную про гомосека и перфоратор)))))))))))))))))))))))) Там тоже пунктика в инструкции не указывались нюансы определённые)))))))))
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16k
Александр 9 часов назад
Положил бы яйца - ещё и Премию Дарвина получил бы))
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8k
Marlboro 10 часов назад
Ахтунг, у Теслы тоже можно отжать деньжат. Есть у кого знакомый без пальца?
Ахтунг, у Теслы тоже можно отжать деньжат. Есть у кого знакомый без пальца?Посмотреть
Ахтунг, у Теслы тоже можно отжать деньжат. Есть у кого знакомый без пальца?
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8k
Marlboro 10 часов назад
Я бы сразу задумался о том, чтобы написать по периметру машины и даже на днище о том, что под машину залезать нельзя. А если залез, домкрат не опускать... а то сейчас на фоне этой новости кто-то залезет под машину и опустит ее на себя.
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1k
klklkl 10 часов назад
Тупой пиндос и такие же тупые пиндосы все присяжные. Вот инструкция - хрен ему будет а не деньги.
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64
Artiom klklkl 3 часа назад
К сожалению в машину могут сесть и люди которые инструкцию в глазах не видели, потом из за усталости также можно допустить ошибку.
Так что производитель должен предусмотреть что при попаданий каких либо предметов в проем, дверь должна остановится и открыться, как в лифтах, что собственно и делают сейчас.
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100k
Доктор Джонс 11 часов назад
Теперь с включением поворотников совсем беда...
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Добрый Бабайка
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