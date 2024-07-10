BMW отрубило владельцу палец. Владелец отсудил у автопроизводителя 1,9 миллионов долларов

Годвин Боатенг, независимый инженер-программист, заявил, что неисправная дверь с мягким закрыванием на его внедорожнике оказалась слишком опасной в результате чего он отрезал кончик его пальца.



В июне прошлого года автолюбитель из одного из городов США Генри Молл положил свою левую руку на стойку, при этом дверь была открыта примерно на один сантиметр. Затем она закрылась, отрубив часть большого пальца. Хирурги оказались бессильны. Боатенг быстро подал в суд на BMW на 3 миллиона долларов, заявив, что потеряет 250 000 долларов в год в качестве независимого инженера-программиста.



Автопроизводитель осмотрел X5 Боатенга и пришел к выводу, что с закрыванием дверей проблем нет. Компания добавила, что в руководстве пользователя содержатся предупреждения о дверях, и заявила, что «истец с детства понимал, что помещать палец или часть тела между дверью и ее коробкой не стоит».



Присяжные признали BMW виновной, несмотря на то, что в двери не было обнаружено никаких дефектов.



В деле, которое могло бы заставить некоторых владельцев BMW переосмыслить свою любовь к машинам бренда, владелец X5 2013 года вышел победителем. Без большого пальца, но богаче на 1,9 миллиона долларов после победы в судебном процессе против немецкого автопроизводителя.