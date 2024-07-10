BMW отрубило владельцу палец. Владелец отсудил у автопроизводителя 1,9 миллионов долларов

2199
1
Плавно закрывающаяся дверь "откусила" большой палец владельцу кроссовера BMW X5. Почти восемь лет велась судебная тяжба и завершилась выплатой компенсации в размере 1,9 миллиона долларов или более 167 миллионов рублей по текущему курсу.
Годвин Боатенг, независимый инженер-программист, заявил, что неисправная дверь с мягким закрыванием на его внедорожнике оказалась слишком опасной в результате чего он отрезал кончик его пальца.
В июне прошлого года автолюбитель из одного из городов США Генри Молл положил свою левую руку на стойку, при этом дверь была открыта примерно на один сантиметр. Затем она закрылась, отрубив часть большого пальца. Хирурги оказались бессильны. Боатенг быстро подал в суд на BMW на 3 миллиона долларов, заявив, что потеряет 250 000 долларов в год в качестве независимого инженера-программиста.
Автопроизводитель осмотрел X5 Боатенга и пришел к выводу, что с закрыванием дверей проблем нет. Компания добавила, что в руководстве пользователя содержатся предупреждения о дверях, и заявила, что «истец с детства понимал, что помещать палец или часть тела между дверью и ее коробкой не стоит».
Присяжные признали BMW виновной, несмотря на то, что в двери не было обнаружено никаких дефектов.
В деле, которое могло бы заставить некоторых владельцев BMW переосмыслить свою любовь к машинам бренда, владелец X5 2013 года вышел победителем. Без большого пальца, но богаче на 1,9 миллиона долларов после победы в судебном процессе против немецкого автопроизводителя.
В июне прошлого года автолюбитель из одного из городов США Генри Молл положил свою левую руку на стойку, при этом дверь была открыта примерно на один сантиметр. Затем она закрылась, отрубив часть большого пальца. Хирурги оказались бессильны. Боатенг быстро подал в суд на BMW на 3 миллиона долларов, заявив, что потеряет 250 000 долларов в год в качестве независимого инженера-программиста.
Автопроизводитель осмотрел X5 Боатенга и пришел к выводу, что с закрыванием дверей проблем нет. Компания добавила, что в руководстве пользователя содержатся предупреждения о дверях, и заявила, что «истец с детства понимал, что помещать палец или часть тела между дверью и ее коробкой не стоит».
Присяжные признали BMW виновной, несмотря на то, что в двери не было обнаружено никаких дефектов.
В деле, которое могло бы заставить некоторых владельцев BMW переосмыслить свою любовь к машинам бренда, владелец X5 2013 года вышел победителем. Без большого пальца, но богаче на 1,9 миллиона долларов после победы в судебном процессе против немецкого автопроизводителя.
Ссылки по теме:
- Роскошный рестмод австралийского Holden HQ Statesman 1974 года выставили на продажу
- Как выбраться из электромобиля если он разрядился
- Уникальный родстер Caterham RAF 360 из деталей списанного вертолёта выставят на аукцион
- McLaren представил "доступное" транспортное средство
- В Москве выставили на продажу Jaguar E-Type 1962 года
Новости партнёров
реклама
Сейчас юристы БМВ будут подавать бесконечное количество аппеляций.
Так что производитель должен предусмотреть что при попаданий каких либо предметов в проем, дверь должна остановится и открыться, как в лифтах, что собственно и делают сейчас.