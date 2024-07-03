В Москве такси перевернулось после столкновения с грузовым автомобилем

В Москве на 49-м километре МКАД произошло ДТП с участием такси и грузового автомобиля. В аварии пострадали водитель легковушки и его пассажир.
На 49-м километре МКАД такси столкнулось с грузовым автомобилем. На кадрах, которые опубликовала прокуратура Москвы, видно, что такси не сбавляет скорость на проезжей части и «догоняет» притормаживающий грузовик. После столкновения легковушка вылетает на соседнюю полосу и переворачивается.
В аварии пострадали водитель такси и его пассажир. Оба были доставлены в одно из медицинских учреждений столицы.
По факту произошедшего организована проверка. Её ход и результаты находятся на контроле в прокуратуре Западного административного округа.
Источник:
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А все потому что нет ни какого контроля. Работают по 16 часов в сутки, едут в телефоны постоянно пялятся. Вот и результат.
Эх, когда то таксисты как и дальнобойщики считались элитой так сказать, просто так туда за баранку не попадешь. А сейчас набирают кого попало. Получил ВУ и завтра уже можно сесть и таксовать!
Вот 99%, что он на ходу в вацапе читал-отвечал или очередной заказ принять пытался