В Москве такси перевернулось после столкновения с грузовым автомобилем

На 49-м километре МКАД такси столкнулось с грузовым автомобилем. На кадрах, которые опубликовала прокуратура Москвы, видно, что такси не сбавляет скорость на проезжей части и «догоняет» притормаживающий грузовик. После столкновения легковушка вылетает на соседнюю полосу и переворачивается.

В аварии пострадали водитель такси и его пассажир. Оба были доставлены в одно из медицинских учреждений столицы.

По факту произошедшего организована проверка. Её ход и результаты находятся на контроле в прокуратуре Западного административного округа.