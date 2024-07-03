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В Москве такси перевернулось после столкновения с грузовым автомобилем

В Москве такси перевернулось после столкновения с грузовым автомобилем

Автор:
03 июля 2024 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   Москва   Такси   авария   
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В Москве на 49-м километре МКАД произошло ДТП с участием такси и грузового автомобиля. В аварии пострадали водитель легковушки и его пассажир.

На 49-м километре МКАД такси столкнулось с грузовым автомобилем. На кадрах, которые опубликовала прокуратура Москвы, видно, что такси не сбавляет скорость на проезжей части и «догоняет» притормаживающий грузовик. После столкновения легковушка вылетает на соседнюю полосу и переворачивается.

В аварии пострадали водитель такси и его пассажир. Оба были доставлены в одно из медицинских учреждений столицы.

По факту произошедшего организована проверка. Её ход и результаты находятся на контроле в прокуратуре Западного административного округа.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   Москва   Такси   авария   
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10  комментариев
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9k
Алексей Час назад
Уснул или залип в телефоне в поисках очередного заказа.
А все потому что нет ни какого контроля. Работают по 16 часов в сутки, едут в телефоны постоянно пялятся. Вот и результат.
Эх, когда то таксисты как и дальнобойщики считались элитой так сказать, просто так туда за баранку не попадешь. А сейчас набирают кого попало. Получил ВУ и завтра уже можно сесть и таксовать!
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4k
ProstoBoBka Минуту назад
На днях вызывал Яндекс такси комфорт, вез иностранный "специалист"! Всю дорогу уху уху, не мог понять что он делает, чуть не проехал на красный, перестраивался "мастерски" посчитал 1,2,3 подрезал и перестроился! Сделал ему замечание, он еще восбухать начал, заткнул его... когда выходил увидел, так этот "мастер" с женой/подругой по видеосвязи разговаривает! 0 зарядил ему... и все написал в Яндекс...
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8k
alex 16 минут назад
иностранный спец 100%
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129k
Аааа 23 минуты назад
Очередной любитель в приложении кликать.

Вот 99%, что он на ходу в вацапе читал-отвечал или очередной заказ принять пытался
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12k
vasilykopkov 47 минут назад
Таксёр в телефоне сидел 100%
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4k
Pill 48 минут назад
Телефон за рулём - зло!
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23k
BiZ 58 минут назад
в жигулях были бы трупы
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37k
Teodor Час назад
Уснул за рулем, придурок? Пустая же дорога...
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18k
Совранский 2 часа назад
съездил блин за хлебушком((
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3773 поста (3731 в горячем)

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