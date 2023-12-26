Момент жуткого ДТП на МКАДе

Вечером 23 декабря на внешней стороне 49 километра МКАД 20-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с автомобилями «ГАЗель» и пикап Грейт Вол. Последний от удара перелетел через разделительное ограждение на встречную полосу и загорелся. В результате ДТП погибли водитель и пассажир пикапа.

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Вечером 23 декабря на внешней стороне 49 километра МКАД 20-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с автомобилями «ГАЗель» и пикап Грейт Вол. Последний от удара перелетел через разделительное ограждение на встречную полосу и загорелся. В результате ДТП погибли водитель и пассажир пикапа. 2023-12-26T11:25:31+03:00 Пропустить

Вечером 23 декабря на внешней стороне 49 километра МКАД 20-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с автомобилями «ГАЗель» и пикап Грейт Вол. Последний от удара перелетел через разделительное ограждение на встречную полосу и загорелся. В результате ДТП погибли водитель и пассажир пикапа. 2023-12-26T11:25:31+03:00 Пропустить