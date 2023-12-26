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Момент жуткого ДТП на МКАДе

Момент жуткого ДТП на МКАДе

Автор:
26 декабря 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Вечером 23 декабря на внешней стороне 49 километра МКАД 20-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с автомобилями «ГАЗель» и пикап Грейт Вол. Последний от удара перелетел через разделительное ограждение на встречную полосу и загорелся. В результате ДТП погибли водитель и пассажир пикапа.
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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Шашечная тварь, шумахер сопливый убил людей.
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29k
AzuveR 16 минут назад
Это мля какая должна быть скорость ,что бы вынести пикап через ограждение ? Надеюсь,что виновнику впаяют по максимуму . Погибших людей искренне жалко. Крепости им родным и близким.
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2k
mikhanych Полчаса назад
а че на первом видео не указано, что оно от дептранса Москвы?
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9k
Zhora 36 минут назад
Ужаленный в жопу шашечник, надеюсь загремит на нары, по полной программе!
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
А педик на тойоте, конечно, выжил.... тварина. Надеюсь, у погибших остались родственники, которые засудят его по полной форме и обдерут, как козел липку.
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