Решил искать удачу на встречной полосе

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В Вологде водитель такси на автомобиле Хюндай Солярис ушёл на встречную полосу от попутного фургона Фиат Дукато и врезался в Фольксваген Пассат и Дэу Джентра. 41-летний таксист и его 31-летний пассажир погибли, 33-летний водитель Фольксвагена и его 29-летняя спутница госпитализированы. В ГИБДД отметили, что Фиат повернул с нарушением ПДД.
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то есть шесть секунд таксист рассуждал о том, что во всём виноват Путин, поэтому тормозить он не будет ...
1) фиат, повернувший с нарушением
2) гонщик на таксо
3) жопонюх на дэу
звезды сошлись
Чтобы чебурек ушел из жизни без меня.