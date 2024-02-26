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Решил искать удачу на встречной полосе

Решил искать удачу на встречной полосе

Автор:
26 февраля 2024 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Вологде водитель такси на автомобиле Хюндай Солярис ушёл на встречную полосу от попутного фургона Фиат Дукато и врезался в Фольксваген Пассат и Дэу Джентра. 41-летний таксист и его 31-летний пассажир погибли, 33-летний водитель Фольксвагена и его 29-летняя спутница госпитализированы. В ГИБДД отметили, что Фиат повернул с нарушением ПДД.
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Метки: Видео   ДТП   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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24  комментария
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25k
Анатолий Соколов 4 часа назад
на микрике конечно кадр, но таксист просто ушлёпок ... на третьей секунде видео бусик выползает на перекрёсток, на шестой в кадре появляется такси, на девятой секунде происходит столкновение.
то есть шесть секунд таксист рассуждал о том, что во всём виноват Путин, поэтому тормозить он не будет ...
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679
Werewolf_LT 20 минут назад
Я всегда в такси пристёгиваюсь, а моя спутница - игнорит и ей это смешно/весело.
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Такое ощущение что таксист решил получить премию Дарвина другой причины его поступка я не вижу, он дебил .
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24k
sanchesS80 2 часа назад
Повернул и повернул. К ДТП это уже не относится. ИМХО.
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2k
Алексей Гулевич 2 часа назад
фиат козёл, но и таксист не лучше
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2k
Alex 3 часа назад
Я конечно не специалист, но вина фургона очень сомнительна, в чём он виноват? В том что не стал сразу после поворота на превышение скорости идти? Таксист летел явно с превышением, даже если бы на месте фургона было бы другое авто, не поворачивающее, а просто едущее с нормальной скоростью, результат был бы тот же. Таксист не пытался тормозить, сразу на встречку вывернул...
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907
Андрей Граф 3 часа назад
да, он нарушил, но с.у.к.а. таксист конченый просто урод
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706
Николай Александрович 3 часа назад
А в чем виноват фургон? Что чудак летел на большой скорости по городу?
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620
Zmey8838 4 часа назад
Я правильно угадал национальность таксиста?
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4k
kuchipachi 4 часа назад
Надо было не удачу искать, а тормоз давить
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36k
Опаньки 4 часа назад
эпичная встреча
1) фиат, повернувший с нарушением
2) гонщик на таксо
3) жопонюх на дэу

звезды сошлись
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39k
albedo 4 часа назад
Вот поэтому в такси я сажусь на заднее сиденье.
Чтобы чебурек ушел из жизни без меня.
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