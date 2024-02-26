Решил искать удачу на встречной полосе

В Вологде водитель такси на автомобиле Хюндай Солярис ушёл на встречную полосу от попутного фургона Фиат Дукато и врезался в Фольксваген Пассат и Дэу Джентра. 41-летний таксист и его 31-летний пассажир погибли, 33-летний водитель Фольксвагена и его 29-летняя спутница госпитализированы. В ГИБДД отметили, что Фиат повернул с нарушением ПДД.

0

В Вологде водитель такси на автомобиле Хюндай Солярис ушёл на встречную полосу от попутного фургона Фиат Дукато и врезался в Фольксваген Пассат и Дэу Джентра. 41-летний таксист и его 31-летний пассажир погибли, 33-летний водитель Фольксвагена и его 29-летняя спутница госпитализированы. В ГИБДД отметили, что Фиат повернул с нарушением ПДД. 2024-02-26T11:20:31+03:00 Пропустить