Жёсткое столкновение со стоящими автомобилями и людьми на МКАДе

Пассажир такси - мужчина, находившийся между машинами, оказался смят автомобилем такси и грузовиком. Его тело удалось деблокировать лишь спустя несколько часов. Ещё два человека получили травмы. Один из них в крайне тяжёлом состоянии вертолётом был доставлен в больницу.