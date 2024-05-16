Жёсткое столкновение со стоящими автомобилями и людьми на МКАДе

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Авария произошла 12 мая ночью на 69 километре МКАД. Сперва столкнулись такси и грузовой автомобиль. Через какое-то время в легковой автомобиль въехал фургон и буквально впечатал легковушку в грузовик.
Пассажир такси - мужчина, находившийся между машинами, оказался смят автомобилем такси и грузовиком. Его тело удалось деблокировать лишь спустя несколько часов. Ещё два человека получили травмы. Один из них в крайне тяжёлом состоянии вертолётом был доставлен в больницу.
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И, кстати, совет водителям: Когда стоите на скоростном шоссе в конце хвоста пробки, то не ленитесь и включайте аварийку! Причём ещё на подъезде к хвосту пробки, чтобы водители, которые едут за вами могли бы вовремя заметить вашу остановку. Всё-таки мигающие указатели поворота выделяются больше чем стопсигналы.
Ну а сидеть в стоящем на МКАДе такси на заднем сиденье и ждать свою фуру, не делайте так.
Я тут уже пытался донести до некоторых, как опасен МКАД. Не доходит. Спорят.