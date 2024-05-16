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Жёсткое столкновение со стоящими автомобилями и людьми на МКАДе

Жёсткое столкновение со стоящими автомобилями и людьми на МКАДе

Автор:
16 мая 2024 11:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Авария произошла 12 мая ночью на 69 километре МКАД. Сперва столкнулись такси и грузовой автомобиль. Через какое-то время в легковой автомобиль въехал фургон и буквально впечатал легковушку в грузовик.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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16  комментариев
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4k
kuchipachi 2 часа назад
На месте пассажира такси, я бы как можно быстрее покинул проезжую часть, желательно за отбойник.
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Николай Александрович 2 секунды назад
Только новички и отморозки не знаю, что когда нет пробок, на МКАД остановка смертельно опасна, даже на обочине.
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9k
perekrestok Полчаса назад
Еще в автошколе учили что нельзя находиться между стоящими автомобилями, тем более на большой трассе! Ну и водители многие расслабляются когда долго и быстро едут на МКАДе.
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33k
Юрьевич 37 минут назад
Всё потому что забивают на знаки аварийной остановки! А на МКАД или другой магистрали - нужно ещё и запаски-докатки класть, если пришлось остановиться на полосе движения!

И, кстати, совет водителям: Когда стоите на скоростном шоссе в конце хвоста пробки, то не ленитесь и включайте аварийку! Причём ещё на подъезде к хвосту пробки, чтобы водители, которые едут за вами могли бы вовремя заметить вашу остановку. Всё-таки мигающие указатели поворота выделяются больше чем стопсигналы.
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849
DuckTales 49 минут назад
Жаль конечно, но почему там были люди в машине ?
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Когда уже запретят остановки в полосе ? Съезжай на обочину и делай там что хочешь .
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7k
satra 2 часа назад
Переехали бы 3 метра правее и все остались бы живы.
Ну а сидеть в стоящем на МКАДе такси на заднем сиденье и ждать свою фуру, не делайте так.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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