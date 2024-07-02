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Мужчина попал под колеса автобуса и выжил

Мужчина попал под колеса автобуса и выжил

Автор:
02 июля 2024 06:36
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   автобус   в мире   водитель   рабочий   сингапур   
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В Сингапуре мужчина самостоятельно поднялся после того, как его сбил и переехал автобус. Тревожный момент попал на видео

В Сингапуре 33-летний дорожный рабочий попал в аварию, которая едва не лишила его жизни. Вечером 27 июня мужчина, на котором был зеленый флуоресцентный жилет и строительная каска, расставлял дорожные конусы на автобусной полосе. Когда он пошел обратно, к месту проведения работ возле автобусной остановки, из-за угла вывернул автобус и наехал на него. Сбитый мужчина упал под колеса, одно из которых переехало его. Еще несколько секунд он оставался под днищем транспортного средства, едва сумев увернуться от задних колес. Автобус остановился через несколько метров от лежащего рабочего.

Мужчина при этом самостоятельно поднялся и дошел до тротуара. При этом он держался за спину и схватился за ограждение, чтобы выпрямиться. Рабочего оперативно доставили в больницу, о его состоянии не сообщается. 48-летнего водителя отстранили от должности на время расследования.

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Метки: Видео   автобус   в мире   водитель   рабочий   сингапур   
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Чумадан Погодил Час назад
У меня школьному товарищу в далёком советском детстве, Шикарус зимой по ступне в валенке проехал, после того как тот поскальзнулся. Так на валенке была здоровая резиновая подошва. После наезда, друг встал и пошёл. Больше всех испугался водила автобуса. Но после того, как мой друг встал и пошёл, тот уехал. Так друг потом в школе сказал, что опоздал потому, что его переехал автобус.
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Типа граф 19 минут назад
Рабочий ещё , какой то пох.уист ,ты ёперный театр на дороге стоишь , а не по парку гуляеш , обдолбышь !
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Себастьян Перейра
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