В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку

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UPD: По данным Mash, водитель автобуса - 44-летний Рахматшох Курбонов, сотрудник компании «Такси». Уроженец Таджикистана с гражданством РФ. Его задержали и под конвоем отправили в больницу. А по факту аварии уже возбуждено уголовное дело. Вот что рассказал очевидец:

Мы с другом стояли в пробке, как вдруг слышим грохот где-то вдалеке, а потом увидели как автобус снес каршеринг и проломив ограждения свалился в воду. Мы развернулись, бросили машину на тротуаре, тоже самое сделали парни, которых небрежно называют мигрантами. Но эти парни герои, они без тени сомнения хотели сигануть с моста в чем были, но я их остановил, так как нырять с такой высоты опасно. Пока несли верёвку всплыл водитель, он был в шоке, не понимал, что делать. Мы ему кричали чтоб оторвал люк на крыше автобуса, но он не реагировал.

По ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек» водителю автобуса, который не справился с управлением, грозит до пяти лет колонии. На данный момент сообщают о 4 погибших и 6 пострадавших в той аварии.