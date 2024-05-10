В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку

Сообщают, что в салоне может быть более 20 человек.
В Петербурге на набережной Мойки пассажирский автобус потерял управление, врезался в автомобиль, пробил ограждение и упал в воду.
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Предположительно, в салоне было юольше 20 пассажиров. На месте работают спасатели. Подключились и неравнодушные граждане - они помогают вытащить людей через люк на крыше затонувшего автобуса.
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Четверых пострадавших уже увезли в больницу. Сообщают о 5 погибших, но эти данные пока официально не подтверждены.
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Ситуацию взял на контроль губернатор Петербурга Александр Беглов:
В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично.
Момент падения автобуса в реку Мойка.
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Новость будет дополняться.
UPD: По данным Mash, водитель автобуса - 44-летний Рахматшох Курбонов, сотрудник компании «Такси». Уроженец Таджикистана с гражданством РФ. Его задержали и под конвоем отправили в больницу. А по факту аварии уже возбуждено уголовное дело. Вот что рассказал очевидец:
Мы с другом стояли в пробке, как вдруг слышим грохот где-то вдалеке, а потом увидели как автобус снес каршеринг и проломив ограждения свалился в воду. Мы развернулись, бросили машину на тротуаре, тоже самое сделали парни, которых небрежно называют мигрантами. Но эти парни герои, они без тени сомнения хотели сигануть с моста в чем были, но я их остановил, так как нырять с такой высоты опасно. Пока несли верёвку всплыл водитель, он был в шоке, не понимал, что делать. Мы ему кричали чтоб оторвал люк на крыше автобуса, но он не реагировал.
По ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек» водителю автобуса, который не справился с управлением, грозит до пяти лет колонии. На данный момент сообщают о 4 погибших и 6 пострадавших в той аварии.
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Депутат ГД Хамзаев сообщил имена парней, которые первыми бросились на помощь утопающим:
Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович - имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге. Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву.
Вероятно, теперь их наградят.
Как потом рассказал Гаджиев:
Получилась такая ситуация, что мы ехали на пятничную молитву в мечеть и увидели, что автобус падает в канал. Мы быстро остановились, подбежали, тут не было уже вариантов не запрыгивать в воду, потому что ситуация такая, надо людям помочь 100%, потому что люди в беде. Героический ли это поступок? По моему мнению, нет, потому что, я считаю, каждый человек должен помогать человеку, который попал в беду. Всего лишь помощь. Чем могли, помогли.
Небольшое интервью взяли и у Джабраилова:
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Имена остальных очевидцев, спасавших пассажиров из тонущего автобуса, пока неизвестны.
Вот что сообщил один из потерпевших, Александр Тверитнев:
Вода стала прибывать моментально. Я пытался ногами выбить стекла, но вообще никак не получалось. Потом стал по поручням продвигаться вперёд.
В этот момент его и вытащили из автобуса ребята из Дагестана:
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Автобус уже достали из реки:
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Сегодня же в Госдуме выступал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте и образовании. Хотя водитель рухнувшего в Мойку автобуса - гражданин России.
Надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение, мы уже внесли законопроект - запретить в общественном транспорте работать мигрантам. Запретить работать в школах, запретить в системе образования.
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Власти Петербурга утверждают, что водитель сел за руль после обязательного медосмотра и автобус был исправен. Жена Курбонова утверждает, что вчера он ушёл из дома в 5 утра, а вернулся только к 2 часам ночи. Якобы всё это время был на смене. А сегодня ему позвонили в 7:30 утра и велели снова выйти на работу. Всё это проверяет полиция.
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Такое ощущение, что либо плохо водителю, либо что-то с управлением. Скорость небольшая, но попытки затормозить не было.
Да и не может там быть большая скорость - там очень крутой поворот.
По поводу ребят, что спасли людей:
СПАСИБО ДАГЕСТАНУ ЧТО ВЫРАСТИЛ ТАКИХ РЕБЯТ!!!!!! Спасибо !
- а сами расчленинградцы что, уже в баре записались?
По данным издания, упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобус принадлежит компании ООО «Такси». Эта компания выиграла в 2021 году семь госконтрактов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по городским маршрутам на 2022–2028 годы.
В 1997 году ее основала Татьяна Калюжная, которую называют подругой бывшего губернатора и нынешнего спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. «Важные истории» отмечают, что сейчас единственным учредителем компании значится Кузнецов Павел Владимирович, который ранее, по данным утечек, был сотрудником ООО «Стандарт», принадлежащего однофамильцам Калюжной: Александру и Андрею.
С января 2022 года компанию привлекали к административной ответственности 23 раза, сообщили в пресс-службе судов Петербурга. На ООО «Такси» были наложены штрафы на сумму 3,6 миллиона рублей.
Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса в рамках уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 44-летний мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, сообщает 10 мая пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
ТС; преступная экономия (эффективная оптимизация); что нибудь ещё...
Ужасно, что воды ровно по крышу....
Соболезнование близким погибших и пострадавших...
Судя по карточке суда, протокол в отношении него составили летом 2022 года. 5 июня он ехал по 4-й линии Васильевского острова на ВАЗ 21150 и у дома № 2 по набережной Смоленки при проезде нерегулируемого перекрёстка столкнулся со «Шкодой», «при этом повредив ему: передний бампер с накладкой и решеткой, левый указатель поворота, левое переднее крыло, левый подкрылок». После чего оставил место ДТП.
Василеостровский районный суд отправил дело по подведомственности в мировой суд. Вскоре его рассмотрели и прекратили производство в связи с малозначительностью. Водитель отделался устным замечанием. Других свидетельств о претензиях к мужчине в мировых судах за последние 6 лет нет.
Снова - судья...
,(((((
ЭТО СУЩЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ ПРОИСШЕСТВИЯ. Напомнило анекдот:
Авария. Две машины лоб в лоб. Водителей увезли в больницу. Приезжает ГАИ, народу куча, а свидетелей как всегда нет. Тут через толпу несется мужик:
- Я свидетель, я всё видел.
ГАИшник открывает папку, берёт ручку, начинает заполнять протокол.
- Расскажите в подробностях, что вы видели.
- Значит лежу я на диване и думаю: "Не подрочить ли мне?.."
- Мужчина, Вы нам подробно про аварию, пожалуйста.
- Так я же Вам в мелочах и рассказываю.Лежу я на диване и думаю: "Не подрочить ли мне?..". Взял и подрочил. А потом думаю: "Пойду-ка я чайку попью".
- Нам надо подробно про аварию.
- Так я же вам и рассказываю, подробно. Прихожу на кухню, ставлю чайник и думаю: "Не подрочить ли мне?..". Взял и подрочил.
- Нам не интересно дрочите вы или нет. Нас интересует авария.
- Так я же вам и рассказываю: подрочил, попил чайку, подошел к окну и думаю: "Не подрочить ли мне?..".
- Мужчина НАС ИНТЕРЕСУЕТ АВАРИЯ...
- Так вот я смотрю: несутся две машины лоб в лоб.
- НУ?
- Так я так и не помню подрочил я или нет.
По её словам, муж пришёл около 2 часов ночи, отработав с 5 утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу.
Много бы купивших за баранов ослолюбов сдали бы на права РФ? Вопрос риторический
дтп только одного сраного автобуса
Р 627 НТ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) 10. 2022
ООО "Такси", Полюстрово
ДТП 19.06.2022 г.
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