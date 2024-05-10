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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1409 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку

В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку

Автор:
10 мая 2024 14:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   автобус   мойка   мост   падение   река   
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Сообщают, что в салоне может быть более 20 человек.

В Петербурге на набережной Мойки пассажирский автобус потерял управление, врезался в автомобиль, пробил ограждение и упал в воду.

Предположительно, в салоне было юольше 20 пассажиров. На месте работают спасатели. Подключились и неравнодушные граждане - они помогают вытащить людей через люк на крыше затонувшего автобуса.

Четверых пострадавших уже увезли в больницу. Сообщают о 5 погибших, но эти данные пока официально не подтверждены.

Ситуацию взял на контроль губернатор Петербурга Александр Беглов:

В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично.

Момент падения автобуса в реку Мойка.

Новость будет дополняться.

UPD: По данным Mash, водитель автобуса - 44-летний Рахматшох Курбонов, сотрудник компании «Такси». Уроженец Таджикистана с гражданством РФ. Его задержали и под конвоем отправили в больницу. А по факту аварии уже возбуждено уголовное дело. Вот что рассказал очевидец:

Мы с другом стояли в пробке, как вдруг слышим грохот где-то вдалеке, а потом увидели как автобус снес каршеринг и проломив ограждения свалился в воду. Мы развернулись, бросили машину на тротуаре, тоже самое сделали парни, которых небрежно называют мигрантами. Но эти парни герои, они без тени сомнения хотели сигануть с моста в чем были, но я их остановил, так как нырять с такой высоты опасно. Пока несли верёвку всплыл водитель, он был в шоке, не понимал, что делать. Мы ему кричали чтоб оторвал люк на крыше автобуса, но он не реагировал.

По ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек» водителю автобуса, который не справился с управлением, грозит до пяти лет колонии. На данный момент сообщают о 4 погибших и 6 пострадавших в той аварии.

Депутат ГД Хамзаев сообщил имена парней, которые первыми бросились на помощь утопающим:

Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович - имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге. Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву.

Вероятно, теперь их наградят.

Как потом рассказал Гаджиев:

Получилась такая ситуация, что мы ехали на пятничную молитву в мечеть и увидели, что автобус падает в канал. Мы быстро остановились, подбежали, тут не было уже вариантов не запрыгивать в воду, потому что ситуация такая, надо людям помочь 100%, потому что люди в беде. Героический ли это поступок? По моему мнению, нет, потому что, я считаю, каждый человек должен помогать человеку, который попал в беду. Всего лишь помощь. Чем могли, помогли.

Небольшое интервью взяли и у Джабраилова:

Имена остальных очевидцев, спасавших пассажиров из тонущего автобуса, пока неизвестны.

Вот что сообщил один из потерпевших, Александр Тверитнев:

Вода стала прибывать моментально. Я пытался ногами выбить стекла, но вообще никак не получалось. Потом стал по поручням продвигаться вперёд.

В этот момент его и вытащили из автобуса ребята из Дагестана:

Автобус уже достали из реки:

Сегодня же в Госдуме выступал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте и образовании. Хотя водитель рухнувшего в Мойку автобуса - гражданин России.

Надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение, мы уже внесли законопроект - запретить в общественном транспорте работать мигрантам. Запретить работать в школах, запретить в системе образования.

Власти Петербурга утверждают, что водитель сел за руль после обязательного медосмотра и автобус был исправен. Жена Курбонова утверждает, что вчера он ушёл из дома в 5 утра, а вернулся только к 2 часам ночи. Якобы всё это время был на смене. А сегодня ему позвонили в 7:30 утра и велели снова выйти на работу. Всё это проверяет полиция.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   автобус   мойка   мост   падение   река   
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26k
Павел Плеханов 8 часов назад
Это где? Вроде от площади Труда к Театральной мостик?
Такое ощущение, что либо плохо водителю, либо что-то с управлением. Скорость небольшая, но попытки затормозить не было.
Да и не может там быть большая скорость - там очень крутой поворот.
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826
TugoUH 13 минут назад
Заснул водила, когда стал в здание бортом биться - проснулся , рулить стал, да перестарался и с испугу и просонья улетел в канал. Не соблюдается режим работы для водителей нигде у нас в России. Вообще нигде. Потому как сейчас каждый водитель работает за 3х. Если будет работать за 1 за ту же зарплату, все цены вырастут минимум вдвое. На все. Я работал в автобусном парке 15 лет назад - было то же самое. В 4 подьем, в 5-6 проверка у медиков, в в 19 - 20 еще одна, час до дома , работа 7/7 или 15/15. Летом водители жили в машине, т..к после проверки есть еще возможность заработать (есть пассажиры и агрегатор приветствует автобусы на линии после 21:00). Поспал три-четыре часа и снова на линии. Так же и в грузовых и на дальняке. людей не хватает, решается проблема просто - либо ты соглашаешься работать за 3х человек (переработки и выходные) и получаешь нормальную зарплату 70-100 тыс руб, либо ты выделываешься и требуешь соответствия условий работы требованиям ТКРФ - тогда ты получаешь 30-40 тыс и со временем найдут повод или придумают повод. чтобы тебя уволить.....
По поводу ребят, что спасли людей:
СПАСИБО ДАГЕСТАНУ ЧТО ВЫРАСТИЛ ТАКИХ РЕБЯТ!!!!!! Спасибо !
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153
aleksey090 17 минут назад
в такие траурные новости меня всегда бесят чиновники, которые видят проблему в чем угодно, только не в следствиях проблем, в данном случаи в мигрантах. Никто не хочет говорить о постоянных переработках в следствии чего агрессивное вождение, невнимательность, засыпания за рулем. И это не только у водителей маршрутных автобусов и общественного транспорта, это касается всех водителей: такси, дальнобои, самосвалы....
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63
Anton Rostovsky Полчаса назад
Судя пл видео- водитель автобуса целенаправленно направил автобус в реку. Тут два варианта - либо он был угашенный либо он действовал сознательно чтобы убить невинных людей . И какое совпадение- он оказался таджиком!!!!!???? Имхо - заказ англосаксов !
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4k
Дмитрий Час назад
Поздно мастурбекам что-то запрещать граждане депусраты, гражданство россии уже получить проще чем зимбабве для них...Надо было об этом думать ДО того как всем уголькам паспорта раздавать.
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4k
Дмитрий Час назад
Сразу в новости разгарничили что вот Даги это "правильные копченые", а таджики пусть и купившие гражданство это "плохие"...
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2k
integral11 3 часа назад
Неужели в Питере у водителей автобусов такая маленькая зарплата, что там не работали бы вахтовым методом русские водители из соседних регионов, а не какой - то Рахматшох Курбонов. И раз эта крыса выплыла первым, то речь не может идти об инсульте или сердечном приступе! Свою шкуру этот баран спасти умудрился сразу! И судя по траектории движения и времени, когда понятно стало, что автобус нужно экстренно останавливать, там даже близко не было попытки это сделать, и те, кто говорит, что водила был под дурью, как по мне, очень даже правы! Может питерскому губеру в личные водилы дать этих таджиков, пусть его катают!?
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162
Vincent Phillip 4 часа назад
как всегда... обкуренный басмач. Похоже в Питере люли без проблем получают гражданство.
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6k
Wadim 5 часов назад
Компания, владеющая упавшим в Петербурге автобусом, принадлежит подруге спикера Совфеда Валентины Матвиенко

По данным издания, упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобус принадлежит компании ООО «Такси». Эта компания выиграла в 2021 году семь госконтрактов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по городским маршрутам на 2022–2028 годы.

В 1997 году ее основала Татьяна Калюжная, которую называют подругой бывшего губернатора и нынешнего спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. «Важные истории» отмечают, что сейчас единственным учредителем компании значится Кузнецов Павел Владимирович, который ранее, по данным утечек, был сотрудником ООО «Стандарт», принадлежащего однофамильцам Калюжной: Александру и Андрею.

С января 2022 года компанию привлекали к административной ответственности 23 раза, сообщили в пресс-службе судов Петербурга. На ООО «Такси» были наложены штрафы на сумму 3,6 миллиона рублей.
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32k
AzuveR 5 часов назад
Тот редкий случай,когда я хвалю дагов. Молодцы.
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11k
Билли 5 часов назад
Или таджик угашен или тормозов в наличии не оказалось
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453
Николаев Борис Dabus 4 часа назад
Хммм. Сомнительно: при отказе тормозов нырять в реку - последнее дело! Проще упереться в стену дома, другие машины и т. п!
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2k
Вадим Аполонов 5 часов назад
...и что примечательно, во всех новостях, везде, про чурку за рулём между делом или вообще умалчивают, а про дагов, которые что-то в Питере забыли, но уж как ни странно, совершили человеческий поступок, прям из каждого утюга...
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7k
Горец Ю 5 часов назад
Эксперты разберутся. Похоже на стечение ряда факторов - неисправность ТС (несколько); халатность или намеренное игнорирование диспетчером правил выпуска ТС на линию; состояние водителя ТС; недочёты при проектировании
ТС; преступная экономия (эффективная оптимизация); что нибудь ещё...
Ужасно, что воды ровно по крышу....
Соболезнование близким погибших и пострадавших...
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5k
Terminator 5 часов назад
"мы ехали на пятничную молитву в мечеть"
ЭТО СУЩЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ ПРОИСШЕСТВИЯ. Напомнило анекдот:
Авария. Две машины лоб в лоб. Водителей увезли в больницу. Приезжает ГАИ, народу куча, а свидетелей как всегда нет. Тут через толпу несется мужик:

- Я свидетель, я всё видел.
ГАИшник открывает папку, берёт ручку, начинает заполнять протокол.
- Расскажите в подробностях, что вы видели.
- Значит лежу я на диване и думаю: "Не подрочить ли мне?.."
- Мужчина, Вы нам подробно про аварию, пожалуйста.
- Так я же Вам в мелочах и рассказываю.Лежу я на диване и думаю: "Не подрочить ли мне?..". Взял и подрочил. А потом думаю: "Пойду-ка я чайку попью".
- Нам надо подробно про аварию.
- Так я же вам и рассказываю, подробно. Прихожу на кухню, ставлю чайник и думаю: "Не подрочить ли мне?..". Взял и подрочил.
- Нам не интересно дрочите вы или нет. Нас интересует авария.
- Так я же вам и рассказываю: подрочил, попил чайку, подошел к окну и думаю: "Не подрочить ли мне?..".
- Мужчина НАС ИНТЕРЕСУЕТ АВАРИЯ...
- Так вот я смотрю: несутся две машины лоб в лоб.
- НУ?
- Так я так и не помню подрочил я или нет.
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5k
Terminator 5 часов назад
Жесть конечно
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209k
Константин Константинов 6 часов назад
Плять ,когда смотрел ролик как автобус падает с моста ,сразу подумал что Рахматшох какой нить за рулём . Обожрутся своего насвайя и работают .
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3k
Вячеслав 6 часов назад
Дагестанцы вытаскивают людей а русские в это время снимают на телефон. Но даги все ровно ПЛОХИЕ?
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6k
Wadim 6 часов назад
Водителя автобуса, который сегодня упал в Мойку, заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены, жена Рахматшоха Курбонова (уроженец Таджикистана), который управлял транспортом.

По её словам, муж пришёл около 2 часов ночи, отработав с 5 утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу.
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820
Zmey8838 6 часов назад
А в штатах признают ТОЛЬКО свои права....

Много бы купивших за баранов ослолюбов сдали бы на права РФ? Вопрос риторический
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6k
Wadim 6 часов назад
Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович первыми пришли на помощь людям, которые оказались в тонущем автобусе в Петербурге
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6k
Wadim 6 часов назад
Маршрутки зло, говорили они. Уберём их, говорили они. Будут безопасные автобусы, говорили они, [мат] ковальчуки.

дтп только одного сраного автобуса

Р 627 НТ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) 10. 2022
ООО "Такси", Полюстрово
ДТП 19.06.2022 г.
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