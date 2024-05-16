FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12958 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Рестмод грузовика Dodge Power Wagon 1953 года выставят на аукцион по цене суперкара

Рестмод грузовика Dodge Power Wagon 1953 года выставят на аукцион по цене суперкара

Автор:
16 мая 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Chrysler   Dodge   Dodge Power Wagon   Mecum   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   рестмод   
917
22
Завтра на американском аукционе Mecum выставят на торги среднетоннажный грузовой автомобиль, запущенный в производство концерном Chrysler в 1945 году - Dodge Power Wagon. Модель, предназначенная для гражданского рынка, была создана на основе армейского Dodge WC, унаследовав от него систему полного привода и характерный аллигаторный капот с упрощёнными крыльями. Прогнозируемая цена лота в пределах 350 000–450 000 долларов США (32-41 миллион рублей).
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Chrysler   Dodge   Dodge Power Wagon   Mecum   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   рестмод   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
621
А П 6 минут назад
Чот дороговато для рестомода с 2.8d и аскетичным салоном.
Туда и 6.7л ставят.
Если уж, новодел, делали бы на максималках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1282 поста (1274 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31009



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Набирающие популярность в сообществах
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#история#авто аварии#факты#кот#новости#Реакция#дети
#в мире#машина#Прикол#ДТП#аварии#полиция#Автовсячина#кино#истории#собака
#люди#автомир#интересно#Юмор#забавно#интересное#Китай#Спорт#фильм#Жизнь
70-летний Willys с клиренсом 660 мм выставили на аукцион 70-летний Willys с клиренсом 660 мм выставили на аукцион Volkswagen Beetle скрестили с Porsche Boxster и выставили на продажу Volkswagen Beetle скрестили с Porsche Boxster и выставили на продажу Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги Простоял без движения 44 года в гараже и оказался на аукционе Простоял без движения 44 года в гараже и оказался на аукционе Шикарный рестмод Lincoln Continental 1964 года выставят на продажу Шикарный рестмод Lincoln Continental 1964 года выставят на продажу

На что жалуетесь?

Вернуться