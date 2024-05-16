Рестмод грузовика Dodge Power Wagon 1953 года выставят на аукцион по цене суперкара

Если военные грузовички могли иметь тентованный верх, то Power Wagon шли с закрытой цельнометаллической кабиной, хотя четырёхдверный вариант дабл кэб никогда не предлагался. Поэтому выставленный на продажу экземпляр 1953 года с двумя рядами сидений внутри — дело рук современных кастомайзеров.



В интерьере Dodge из заводского оборудования уцелела передняя панель, но и она начинена современными приборами в ретрооболочке и дополнена мультимедийным планшетом. Стоят комфортабельные кресла с кожаной обивкой и развитой боковой поддержкой, имеется кондиционер и сдвижная матерчатая крыша. А вот электростеклоподъёмников нет, увы, для ветерка в жару придётся поработать на «вёслах».



Доработки не ограничились кабиной. Под капотом находится современный 2.8-литровый 4-цилиндровый турбодизель Cummins, агрегатированный с 5-ступенчатой ​​механикой Tremec. Ходовка обогатилась регулируемыми амортизаторами Bilstein, а вместо старых барабанных установлены дисковые тормоза на всех колёсах. В грузовом отсеке уложен водостойкий настил из дерева, тяговое усилие лебёдки Warn в переднем бампере составляет 7.5 тонны. Всё это великолепие цвета пожарной машины обуто в гигантские 39-дюймовые шины BFGoodrich.