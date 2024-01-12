Шикарный рестмод Lincoln Continental 1964 года выставят на продажу

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В конце января на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле будет продан кабриолет Lincoln Continental образца 1964 года. Автомобиль сохранил винтажный облик, но при этом является полностью современным — от отделки салона до силового агрегата, в качестве которого задействован компрессорный V8 от Ford.
Под капот кабриолета поместили пятилитровый двигатель Ford Coyote с нагнетателем. Отдача мотора не называется, но, как правило, подобная связка выдаёт около 700 сил. Кроме того, двигатель сопроводили кастомными коллекторами, алюминиевым радиатором и рядом другого специально подготовленного навесного оборудования, включая выхлопную систему Borla. Работает двигатель с шестиступенчатым «автоматом» того же происхождения.
Штатную подвеску заменили на многорычажку с регулируемыми койловерами. Установлены современный реечный рулевой механизм и дисковые тормоза с усилителем. На дорогу Lincoln Continental опирается 20-дюймовыми колёсными дисками — современными, но с ретродизайном.
В салоне установлены новые кресла с кожаной отделкой, приборы от Dakota Digital и кондиционер, разработанный специально для подобных проектов. Кроме того, кабриолет оснащён мощной аудиосистемой с протоколом Bluetooth на компонентах Retrosound, Focal и JL Audio и доводчиками дверей.
Штатную подвеску заменили на многорычажку с регулируемыми койловерами. Установлены современный реечный рулевой механизм и дисковые тормоза с усилителем. На дорогу Lincoln Continental опирается 20-дюймовыми колёсными дисками — современными, но с ретродизайном.
В салоне установлены новые кресла с кожаной отделкой, приборы от Dakota Digital и кондиционер, разработанный специально для подобных проектов. Кроме того, кабриолет оснащён мощной аудиосистемой с протоколом Bluetooth на компонентах Retrosound, Focal и JL Audio и доводчиками дверей.
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