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Шикарный рестмод Lincoln Continental 1964 года выставят на продажу

Шикарный рестмод Lincoln Continental 1964 года выставят на продажу

Автор:
12 января 2024 14:56
Сообщество : Автомир
Метки: Lincoln   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   тюнинг   
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В конце января на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле будет продан кабриолет Lincoln Continental образца 1964 года. Автомобиль сохранил винтажный облик, но при этом является полностью современным — от отделки салона до силового агрегата, в качестве которого задействован компрессорный V8 от Ford.
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Метки: Lincoln   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   тюнинг   
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1  комментарий
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9k
MPEG-8 Час назад
А могут и в электрокар переделать.
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Добрый Бабайка

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