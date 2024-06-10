"Шашечки" вне закона: за опасное вождение в России будут лишать прав

Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. и временном лишении водительских прав за опасное вождение, сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат опубликовал текст документа, из которого следует, что опасное вождения повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект вносится в Думу.
Опасное вождение - теперь вне закона,
- написал Нилов в своем ТГ-канале.
Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. «Шашки», внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие «педагогические» приемы... Хватит. За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму.
Термин «опасное вождение» вошел в российское законодательство в 2016 году. Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству, которое имеет преимущественное право движения, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.
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"Создает угрозу" - это вообще в самом понятии ТС заложено как средстве повышенной опасности. За уши можно притянуть к любому водителю.
А то что реально является опасным вождением, когда на встречку или обочину выталкивают, в левом ряду магистралей тормозят и т.п., нужно рассматривать как покушение на жизнь и в рамках УК уже работать, в том числе на псих.экспертизу отправлять и, возможно, навсегда прав лишать, а не на месяц.
Приведу пример, лето, район кольца перед Славянском на Куьани, отдыхайки прут к морю выключив мозг от слова совсем, на знаки не смотрят, другие машины не видят. За месяц 30 ДТП практически все тяжелые, думаете экипаж поставили или иныормационных указателей добавили? Да кому это надо, камера на превышение наше все, хотя почти все дтп это выезд на встречную полосу.
А что, в Москве, например, бывает, что какая-то полоса свободна??? Или в любом другом крупном городе!
Что, по-человечески написать мозгов не хватает? Блатных набрали и работать некому?
Например, можно было написать: Движение с превышением средней скорости потока с многократными резкими перестроениями (более 5 раз на 1 км) с резкими торможениями и несоблюдением дистанции, создание аварийных ситуаций... Что-то вроде такого, например! Или умышленно хотят вписать пункт ПДД по которому можно любого водителя подвести, а то у гайцов кормушек мало стало? Чем больше неясности, размытости и двойного толкования, тем выше будет коррупционная составляющая!
"Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству,"
Это как это? Есть в ПДД п 3.2! Если ты его не соблюдаешь - ты нарушаешь ПДД! При чём тут опасное вождение? А не уступить дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе - это безопасное вождение что ли? Или выезд на встречку? Бред какой-то!
Многократные резкие торможения или ускорения с целью умышленно помешать другим участникам движения двигаться со скоростью потока или выполнить манёвры обгона, опережения, перестроения, поворота. Движение между рядами со скоростью на 25% превышающую среднюю скорость потока.