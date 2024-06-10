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"Шашечки" вне закона: за&nbsp;опасное вождение в&nbsp;России будут лишать прав

"Шашечки" вне закона: за опасное вождение в России будут лишать прав

Автор:
10 июня 2024 22:41
Сообщество : Автомир
Метки: депутат   закон   опасное вождение   правительство   штрафы   ярослав нилов   
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Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. и временном лишении водительских прав за опасное вождение, сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат опубликовал текст документа, из которого следует, что опасное вождения повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект вносится в Думу.

Опасное вождение - теперь вне закона,

- написал Нилов в своем ТГ-канале.

Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. «Шашки», внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие «педагогические» приемы... Хватит. За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму.

Термин «опасное вождение» вошел в российское законодательство в 2016 году. Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству, которое имеет преимущественное право движения, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

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Метки: депутат   закон   опасное вождение   правительство   штрафы   ярослав нилов   
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27  комментариев
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59
Пси-формат 9 часов назад
Опасное вождение бесполезное понятие, на мой взгляд. За все что классифицируется как опасное вождение: непредоставление преимущества, невключение поворотника, несоблюдение дистанции и прочее - уже есть статьи в КоАПе. Просто нужно штрафовать за все выявленные нарушения, а не только за одно самое дорогое. Перестроился 20 раз без поворотника - получи 20 протоколов.
"Создает угрозу" - это вообще в самом понятии ТС заложено как средстве повышенной опасности. За уши можно притянуть к любому водителю.
А то что реально является опасным вождением, когда на встречку или обочину выталкивают, в левом ряду магистралей тормозят и т.п., нужно рассматривать как покушение на жизнь и в рамках УК уже работать, в том числе на псих.экспертизу отправлять и, возможно, навсегда прав лишать, а не на месяц.
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190
AndrushaVictorovich 21 минуту назад
А кто будет фиксировать эти случаи опасного вождения? Гайцов и так почти нет, одни начальники остались. А стучать обычным водилам, злоупотребления начнутся
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9k
perekrestok 39 минут назад
Неоднократное - это за какой период времени? Два раза в год тоже неоднократное. Так всю Россию можно оштрафовать на 5 тысяч, а через пол года права отобрать!
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Все бы ничего, но кто будет обеспечивать контроль? Колокол оптимизировал гаи так, что остались только камеры, экипажей нет, народного контроля нет, отсюда бесполезный закон.
Приведу пример, лето, район кольца перед Славянском на Куьани, отдыхайки прут к морю выключив мозг от слова совсем, на знаки не смотрят, другие машины не видят. За месяц 30 ДТП практически все тяжелые, думаете экипаж поставили или иныормационных указателей добавили? Да кому это надо, камера на превышение наше все, хотя почти все дтп это выезд на встречную полосу.
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Как фиксировать нарушение будут? Когда "шашечка" будет считаться опасным вожлением, а когда объездом тизоходов которые раскорячились на двух полосах и едут как му duck и
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1k
Рома 2 часа назад
А чё , так можно было ?!
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894
adssaf afasffdsga 3 часа назад
Ля, я не понимаю - откуда они эти ценники на штрафы берут. Мрот десятка был - штрафы по 5 тыщ. Щас подняли до 20 - штрафы по 5 тыщ. И говорят, что штрафы обоснован доходами населения. Сцука, какого населения? Почему вообще штрафы должны чему-то соответствовать, если они являются наказанием? Эта [мат] забьёт огроменный и тяжёлый болт на эти пят тыс ибо один раз штрафанут, сорок раз некому будет.
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5k
SmartCat101 4 часа назад
да не прав надо лишать и смешные штрафы а машины конфисковывать
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19k
Карлсончек 5 часов назад
Бредовый закон, к пдд имеющий никакого отношения. Например, если я выезжаю на шоссе в правый ряд на 100% уверенный, что дальше на шоссе будет пробка в правых рядах из-за съезда на чинаю по мере возможности, но быстрее перестроится в левые будет ли это считаться опасным вождением? ведь я меняю ряды несколько раз, а те кто в это время перестраиваются в правые ряды на съезд получается подрезают меня, да ещё и тормозят иногда резко.
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19k
Toxictofa 6 часов назад
А на "учителей", которые любят свои жопы подставлять, это тоже распространяется?
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34k
Юрьевич 7 часов назад
"а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты."

А что, в Москве, например, бывает, что какая-то полоса свободна??? Или в любом другом крупном городе!

Что, по-человечески написать мозгов не хватает? Блатных набрали и работать некому?
Например, можно было написать: Движение с превышением средней скорости потока с многократными резкими перестроениями (более 5 раз на 1 км) с резкими торможениями и несоблюдением дистанции, создание аварийных ситуаций... Что-то вроде такого, например! Или умышленно хотят вписать пункт ПДД по которому можно любого водителя подвести, а то у гайцов кормушек мало стало? Чем больше неясности, размытости и двойного толкования, тем выше будет коррупционная составляющая!

"Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству,"
Это как это? Есть в ПДД п 3.2! Если ты его не соблюдаешь - ты нарушаешь ПДД! При чём тут опасное вождение? А не уступить дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе - это безопасное вождение что ли? Или выезд на встречку? Бред какой-то!
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3k
Seryi_spb 8 часов назад
Надо постепенно вводить. Начать с мотоциклистов...
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16k
Ёшкин кот 9 часов назад
Вот интересно: срать по левой полосе на трассе с бешеной скоростью 50 км/ч подпадает под понятие опасного вождения?
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297
Алексей Давыдов Ёшкин кот 8 часов назад
нет! До знака 130 включительно!)))
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52k
Элек Мек 9 часов назад
Начните с обочечников телефонных кнопкодавов.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1518 постов (1449 в горячем)
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