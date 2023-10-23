В России планируют установить единое время запрета на шум в домах

По мнению депутатов, чтобы закон начал эффективно работать, его нужно вынести на федеральный уровень.
Сегодня, 23 октября, в Госдуму внесут доработанный законопроект о тишине, который предполагает единое время запрета на шум во всех регионах России. Обсуждение закона о нарушении покоя граждан в ночное время идёт уже не первый год. В 2022 году законодатели уже пытались ужесточить ответственность за нарушение покоя соседей, но закон не прошёл. Поэтому депутаты считают, что для эффективной работы нового закона его необходимо сделать всероссийским.
В случае принятия нового закона во всех регионах страны время тишины будет единым — с 23 до 7 часов утра. При этом шумные строительные работы будут разрешены исключительно по будням с 9 до 19 часов и с обязательным перерывом на "тихий час" — с 13 до 15 часов.
Законопроект таже предполагает наказание для нарушителей в виде административного штрафа: за первое нарушение тишины гражданин заплатит от 50 до 2 тыс. рублей, должностные лица — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и юридические лица — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей соответственно.
"Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы", — заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
При этом предлагается новый механизм наказания нарушителей. Если сейчас на шумного соседа нужно жаловаться в полицию, что абсолютно бесполезно, то согласно новому законопроекту, фиксацией нарушений заниматься будут сами жильцы. Они выберут уполномоченных по дому из числа собственников жилья или представителей УК, и эти люди должны будут "составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти".
Депутаты предлагают обзавестись УК специальными шумомерами, чтобы можно было замерить уровень шума, на который жалуются соседи.
Добавим, что шум — это любые громкие звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время — 55 дБА, а в ночное — 45 дБА. Крик во весь голос составляет примерно 80 дБА, перфоратор — более 100 дБА.
Источник:
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А вот это больше всего понравилось: "Они ВЫБЕРУТ уполномоченных по дому из числа собственников жилья или представителей УК, и эти люди ДОЛЖНЫ будут "составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти".
Назначили ответственных! Опять перевалка обязанностей с госструктур на кого угодно, вплоть до самих утопающих. Прямо вижу, как собственник жилья бежит по вызову в 3 часа ночи с шумомером наперевес. Стоп, а если ответственный уполномоченный по шуму из числа собственников сам по ночам будет с перфоратором баловаться?
Кстати, дебилов на дорогах е*бут таким же образом. Видишь - стоит машинка под знаком или на газоне. Обошёл по кругу, снял, видео - в мусарню. Там специальная служба по приёму таких стуков. И никаких судов. Посмотрел - нарушение, бац! Владельцу приходит штраф. И потом он может хоть обосраться, видео нарушения есть, платить заставят.
Самое прикольное, когда водила заснял, как впереди едущий автомОбиль пересёк двойную сплошную, а у нас за это вплоть до лишения прав, ну и, как добропорядочный стукачок, отослал запись с регистратора в ментовку. ВСЮ запись, что была, не резанную. И получил парочку штрафов за свои нарушения, которые там были засняты ранее.
Тут ментов накуй посылают через закрытую дверь, а "уполномоченным" могут и пи*ды дать... ЗАБЕСПЛАТНО дать! ну или в лучшем случае за 3 копейки.