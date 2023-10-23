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В России планируют установить единое время запрета на шум в домах

В России планируют установить единое время запрета на шум в домах

Автор:
23 октября 2023 12:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   закон   нарушение покоя   соседи   тишина   штрафы   
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По мнению депутатов, чтобы закон начал эффективно работать, его нужно вынести на федеральный уровень.

Сегодня, 23 октября, в Госдуму внесут доработанный законопроект о тишине, который предполагает единое время запрета на шум во всех регионах России. Обсуждение закона о нарушении покоя граждан в ночное время идёт уже не первый год. В 2022 году законодатели уже пытались ужесточить ответственность за нарушение покоя соседей, но закон не прошёл. Поэтому депутаты считают, что для эффективной работы нового закона его необходимо сделать всероссийским.


В случае принятия нового закона во всех регионах страны время тишины будет единым — с 23 до 7 часов утра. При этом шумные строительные работы будут разрешены исключительно по будням с 9 до 19 часов и с обязательным перерывом на "тихий час" — с 13 до 15 часов.


Законопроект таже предполагает наказание для нарушителей в виде административного штрафа: за первое нарушение тишины гражданин заплатит от 50 до 2 тыс. рублей, должностные лица — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и юридические лица — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей соответственно.



"Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы", — заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

При этом предлагается новый механизм наказания нарушителей. Если сейчас на шумного соседа нужно жаловаться в полицию, что абсолютно бесполезно, то согласно новому законопроекту, фиксацией нарушений заниматься будут сами жильцы. Они выберут уполномоченных по дому из числа собственников жилья или представителей УК, и эти люди должны будут "составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти".


Депутаты предлагают обзавестись УК специальными шумомерами, чтобы можно было замерить уровень шума, на который жалуются соседи.


Добавим, что шум — это любые громкие звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время — 55 дБА, а в ночное — 45 дБА. Крик во весь голос составляет примерно 80 дБА, перфоратор — более 100 дБА.


Источник:

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Метки: Госдума   закон   нарушение покоя   соседи   тишина   штрафы   
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11  комментариев
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10k
Борис Карабанов 38 минут назад
Интересно, а чём шум строительный зловреднее сабвуфера?
А вот это больше всего понравилось: "Они ВЫБЕРУТ уполномоченных по дому из числа собственников жилья или представителей УК, и эти люди ДОЛЖНЫ будут "составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти".
Назначили ответственных! Опять перевалка обязанностей с госструктур на кого угодно, вплоть до самих утопающих. Прямо вижу, как собственник жилья бежит по вызову в 3 часа ночи с шумомером наперевес. Стоп, а если ответственный уполномоченный по шуму из числа собственников сам по ночам будет с перфоратором баловаться?
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6k
CruelAsm 18 секунд назад
И поскольку это федеральный закон, всё по московскому времени.
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12k
Григорий Бабкин 13 минут назад
Очередная ху*етень тадепутов. Какие представители?! Смартфон у каждой тупой обезьяны. Несколько человек фиксируют с разных позиций и посылают в ментовку. Там автоматом штраф владельцу. У нас так давно делают во многих областях. И работает. Долбоё*бы с перфораторами волшебным образом пропали. С 9-ти утра до 7-ми вечера, по рабочим дням. И всё.
Кстати, дебилов на дорогах е*бут таким же образом. Видишь - стоит машинка под знаком или на газоне. Обошёл по кругу, снял, видео - в мусарню. Там специальная служба по приёму таких стуков. И никаких судов. Посмотрел - нарушение, бац! Владельцу приходит штраф. И потом он может хоть обосраться, видео нарушения есть, платить заставят.
Самое прикольное, когда водила заснял, как впереди едущий автомОбиль пересёк двойную сплошную, а у нас за это вплоть до лишения прав, ну и, как добропорядочный стукачок, отослал запись с регистратора в ментовку. ВСЮ запись, что была, не резанную. И получил парочку штрафов за свои нарушения, которые там были засняты ранее.
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34k
Fat Lynx 18 минут назад
и что за "акт о нарушении тишины и покоя граждан"? что это с юридической точки зрения? каковы правовые последствия этого акта? ЛДПР подготовила уже изменения в КоАП, регламенты МВД и прочее?
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21k
kσρβγς Полчаса назад
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
Как всегда ЛДПР яйца лижет... Тут, сука, не все менты в курсе как юридически грамотно протокол составить, а тут, сука... "предстатели УК"! Непогрешимые питорасы на распиле бабла... и некие "уполномоченные из числа собственников жилья"!
Тут ментов накуй посылают через закрытую дверь, а "уполномоченным" могут и пи*ды дать... ЗАБЕСПЛАТНО дать! ну или в лучшем случае за 3 копейки.
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Люди никогда не будут довольны. Одни продолжат шуметь, другие возмущаться. У меня в доме собственники на собрании сами выбрали время шумовых работ. В итоге если обычный бытовой шум с 8 до 22, то строительные работы с 10 до 18 с обязательным перерывом с 13 до 15. Штрафов нет, люди просто договорились и просто соблюдают. Было пару исключений в виде арендаторов, но после общения с собственниками всё само собой уладилось. График такой действует более 8 лет.
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5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Кажется доработанный законопроект несколько сыроват.
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0
Рман Фуст Полчаса назад
Теперь бабкам с лавочек полная свобода, ну а если ещё бонус будут давать то вообще Рай..
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10k
JeanLuk 39 минут назад
Нет уж, делайте тогда не до 7 часов утра, а до 9 утра. А то летом с 6 утра з@ёbывают газонокосилками, а осенью листодувками. Строительные не раньше, чем с 10. А то врубают свой перфоратор [мат] в 9 - аж подпрыгиваешь на кровати.
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