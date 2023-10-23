В России планируют установить единое время запрета на шум в домах

Сегодня, 23 октября, в Госдуму внесут доработанный законопроект о тишине, который предполагает единое время запрета на шум во всех регионах России. Обсуждение закона о нарушении покоя граждан в ночное время идёт уже не первый год. В 2022 году законодатели уже пытались ужесточить ответственность за нарушение покоя соседей, но закон не прошёл. Поэтому депутаты считают, что для эффективной работы нового закона его необходимо сделать всероссийским.

В случае принятия нового закона во всех регионах страны время тишины будет единым — с 23 до 7 часов утра. При этом шумные строительные работы будут разрешены исключительно по будням с 9 до 19 часов и с обязательным перерывом на "тихий час" — с 13 до 15 часов.

Законопроект таже предполагает наказание для нарушителей в виде административного штрафа: за первое нарушение тишины гражданин заплатит от 50 до 2 тыс. рублей, должностные лица — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и юридические лица — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей соответственно.