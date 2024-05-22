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В Госдуме предложили штрафовать хозяев, чьи собаки гуляют без намордника и поводка

В Госдуме предложили штрафовать хозяев, чьи собаки гуляют без намордника и поводка

Автор:
22 мая 2024 18:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   животные   закон   намордник   опасные породы собак   собаки   штрафы   
974
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Речь идёт об опасных породах собак.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, хозяев собак потенциально опасных пород будут штрафовать, если питомец гуляет без намордника и поводка. Закон предлагают принять на федеральном уровне, то есть во всех регионах страны.

В законопроекте указано, что хозяев собак потенциально опасных пород за выгул животных без намордника и поводка в общественных местах стоит штрафовать на сумму до трёх тысяч рублей. Штрафовать безответственных хозяев предложили полицейским. Правоохранители смогут составлять административные протоколы прямо на месте.

В пояснительной записки авторы пояснили, что домашние собаки достаточно часто нападают на людей. Большинство ассоциаций собаководов поддерживают введение штрафов за безответственное отношение к содержанию собак, т.к. отдельные нарушители дискредитируют всё сообщество.

Напомним, что сейчас подобные законы принимаются на региональном уровне и действуют только в нескольких субъектах РФ. В законе идёт речь о потенциально опасных породах собак. Всего в перечень вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

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Метки: Госдума   животные   закон   намордник   опасные породы собак   собаки   штрафы   
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13  комментариев
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128k
Аааа Час назад
Введите лицензирование собак!! с проверкой условия содержания раз в пять лет, со справкой хозяину от психиатора и нарколога, с медосмотром у ветеринара за счет хозяина.
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10k
Vалѣнтиныч Минуту назад
Простой полисмен должен отличать акбаша от буликута, прежде,чем пристрелить агрессивную тварь без намордника? К сожалению, я имею ввиду собаку, а не её хозяина...
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40k
russger 13 минут назад
Не прошло и 500 лет
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14k
Святослав 23 минуты назад
...причём, если отчислять от штрафа процент участковым, патрульным, и пр., то количество оштрафованных возрастёт в разы...

и ибланов с не контролируемыми блоховозами и с живыми "машинами для убийств" станет ГОРАЗДО меньше.
и детей с прокушенными личиками, граждан с изуродованными ногами тоже станет меньше...
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893
adssaf afasffdsga 36 минут назад
Три тыщи... Ёптыть. Да эти псины от 20к начинаются - и речь нихера не о питомнике и нихера не о шоу-классе. Ля, у них с цифрами всё вообще отвратительно - дайте им в думу хоть одного экономиста. Настоящего! А не из ЦБ.
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31k
Aqueronte 39 минут назад
Нужны не только штрафы но и контроль, кто их штрафовать будет? В к места массового выгула собак на местах прекрасно известны но что-то я не слышал ни разу об операциях по профилактике такого рода правонарушений. Охрана парковая так вообще не при делах всегда.
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250
ya da 43 минуты назад
А где доберы?
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27k
Лис 50 минут назад
Штрафовать надо владельцев всех пород. Мелкие тоже кусаются.
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275
Алексей Давыдов Лис 42 минуты назад
ну да, [мат]анутости таксы впереди планеты всей!)
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347
Александр Кузнецов 57 минут назад
Нет потенциально опасных пород собак. Есть потенциально опасные хозяева..
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11k
Олегbl4 2 часа назад
По какому критерию отбирались данные породы? На Авито их хрен найдешь.
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7k
Трям 2 часа назад
Песда .чихуахуям !!!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5044 поста (4829 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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