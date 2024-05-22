В Госдуме предложили штрафовать хозяев, чьи собаки гуляют без намордника и поводка

Речь идёт об опасных породах собак.
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, хозяев собак потенциально опасных пород будут штрафовать, если питомец гуляет без намордника и поводка. Закон предлагают принять на федеральном уровне, то есть во всех регионах страны.
В законопроекте указано, что хозяев собак потенциально опасных пород за выгул животных без намордника и поводка в общественных местах стоит штрафовать на сумму до трёх тысяч рублей. Штрафовать безответственных хозяев предложили полицейским. Правоохранители смогут составлять административные протоколы прямо на месте.
В пояснительной записки авторы пояснили, что домашние собаки достаточно часто нападают на людей. Большинство ассоциаций собаководов поддерживают введение штрафов за безответственное отношение к содержанию собак, т.к. отдельные нарушители дискредитируют всё сообщество.
Напомним, что сейчас подобные законы принимаются на региональном уровне и действуют только в нескольких субъектах РФ. В законе идёт речь о потенциально опасных породах собак. Всего в перечень вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.
Источник:
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