Ярославские власти придумали, как снизить число штрафов за плевки на улице

Они обяжут магазины и кафе устанавливать у входов урны для мусора.
В Ярославской области с 7 сентября вступил в силу закон о запрете плевать в общественных местах. За три недели полицейские оштрафовали 12 человек, с ещё пятьюдесятью нарушителями провели разъяснительные беседы.
Выявляют любителей поплеваться посредством камер наружного наблюдения и рейдов административных комиссий. В то же время местные жители начали жаловаться, на отсутствие мест, где можно безбоязненно плюнуть, не нарушая закона.
Однако в Ярославском правительстве ответили, что у них всё предусмотрено. По словам местных властей, сейчас в Правилах благоустройства региона закрепляется обязанность кафе и магазинов оборудовать на выходе урны. Так что в скором времени в области увеличится количество урн, куда можно будет безбоязненно плевать, сообщили в ярославском правительства. А заодно и мусора поубавиться на улицах.
Отметим, что Ярославская область стала первым российским регионом, который ввёл запрет за плевки в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей, за повторный проступок — 3000 рублей.
В других российских регионах пока не думают вводить подобные законы, а в Новгородской области и вовсе отвергли саму эту идею.
"У нас плеваться как‑то не принято на улице и в общественных местах, новгородцы люди культурные, так что точно нет", — заявили в начале июля в администрации губернатора Новгородской области.
Источник:
- Госдума приняла закон о штрафах за неправильное отношение с животными
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- В Ярославской области вступает в силу закон о штрафах для плюющихся на улице граждан
- В Ярославской области ввели штраф за плевки в общественных местах
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А ярославцам я посоветую - не штрафовать нарушаков, о отправлять на мытьё придорожных туалетов.
Один плевок - один толчок.
И что бы блестел! Прямо что бы глаза резало от блеска((((.