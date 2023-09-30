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Ярославские власти придумали, как снизить число штрафов за плевки на улице

Ярославские власти придумали, как снизить число штрафов за плевки на улице

Автор:
30 сентября 2023 16:27
Сообщество : Жить в России
Метки: закон   общественные места   плевки   урны   штрафы   ярославская область   
1079
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Они обяжут магазины и кафе устанавливать у входов урны для мусора.

В Ярославской области с 7 сентября вступил в силу закон о запрете плевать в общественных местах. За три недели полицейские оштрафовали 12 человек, с ещё пятьюдесятью нарушителями провели разъяснительные беседы.


Выявляют любителей поплеваться посредством камер наружного наблюдения и рейдов административных комиссий. В то же время местные жители начали жаловаться, на отсутствие мест, где можно безбоязненно плюнуть, не нарушая закона.

Однако в Ярославском правительстве ответили, что у них всё предусмотрено. По словам местных властей, сейчас в Правилах благоустройства региона закрепляется обязанность кафе и магазинов оборудовать на выходе урны. Так что в скором времени в области увеличится количество урн, куда можно будет безбоязненно плевать, сообщили в ярославском правительства. А заодно и мусора поубавиться на улицах.


Отметим, что Ярославская область стала первым российским регионом, который ввёл запрет за плевки в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей, за повторный проступок — 3000 рублей.

В других российских регионах пока не думают вводить подобные законы, а в Новгородской области и вовсе отвергли саму эту идею.


"У нас плеваться как‑то не принято на улице и в общественных местах, новгородцы люди культурные, так что точно нет", — заявили в начале июля в администрации губернатора Новгородской области.


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Метки: закон   общественные места   плевки   урны   штрафы   ярославская область   
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3  комментария
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57k
Опиум для народа Час назад
Дело не в количестве урн, а в количестве быдла.
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7k
Горец Ю 20 минут назад
А у нас только пи, да ры плюются в общественных местах.
А ярославцам я посоветую - не штрафовать нарушаков, о отправлять на мытьё придорожных туалетов.
Один плевок - один толчок.
И что бы блестел! Прямо что бы глаза резало от блеска((((.
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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Я даже не задумывался до этого момента, что где-то ещё не обязали магазины держать эти урны...
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