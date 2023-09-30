Ярославские власти придумали, как снизить число штрафов за плевки на улице

В Ярославской области с 7 сентября вступил в силу закон о запрете плевать в общественных местах. За три недели полицейские оштрафовали 12 человек, с ещё пятьюдесятью нарушителями провели разъяснительные беседы.

Выявляют любителей поплеваться посредством камер наружного наблюдения и рейдов административных комиссий. В то же время местные жители начали жаловаться, на отсутствие мест, где можно безбоязненно плюнуть, не нарушая закона.