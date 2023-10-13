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"Включил отопление", "Ехал в наушниках": пользователи рассказали, за что их штрафовали в разных странах

"Включил отопление", "Ехал в наушниках": пользователи рассказали, за что их штрафовали в разных странах

Автор:
13 октября 2023 20:01
Сообщество : Истории
Метки: в других странах   закон   интересно   истории   оплатил штраф   система штрафов   штраф   штрафы   
3397
14

В каждой стране есть свои стандарты. В Европе, США, Израиле предусмотрены штрафы за различные проступки, которые противоречат законам. Пользователи нашего поста поделились тем, от чего они сами обалдели.

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Метки: в других странах   закон   интересно   истории   оплатил штраф   система штрафов   штраф   штрафы   
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17  комментариев
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25k
Axel 45 минут назад
"10. И логичный штраф"

За лысую резину больше надо штраф. Например в два-три раза дороже новых покрышек. Ладно сам кто-то угробится, но ведь скорее всего и другие могут пострадать.
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2k
Vovan Petroff 8 минут назад
31 января в Таллине в возрасте 34 лет умерла Милана Каштанова. В 2010 году в Санкт-Петербурге на нее упала глыба льда все последующие годы она боролась с последствиями травмы.
Училась в Питере. Пёрла по улице в капюшоне и наушниках. Там чистили крыши от сосулей. Ограждения не было, но Василий Алибабаевич кричал ей изо всех сил (есть видео). Прожила 13 лет в состоянии полуовоща.
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229
iskra 12 минут назад
Вроде всё достаточно логично и желательно в России. Против лишнего шума,превышения скорости,блокирования скорой,изношенных шин и пр,могут голосовать только лица с низкой социальной ответственностью(матом не могу написать,сайт не позволяет).
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866
Mil-ast 36 минут назад
В России неудачно лайкнул во Вконтакте чей-то пост - штраф или арест.
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−19
jgkufty 37 минут назад
Как ужасно жить на несправедливом Западе! Узурпатора им не хватает и диктатуры...
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116
Chuchelo Patamkovoe 44 минуты назад
Про отопление попробуй проверь. Про тест на отцовство вранье 79 евро и сделают.
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116
Chuchelo Patamkovoe Олег 5 минут назад
https://www.francepaternite.com/https://www.francepaternite.com/ сходи почитай.
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18k
Михаил Гривин Час назад
попробую пожить как в Италии - выключу обогреватель. А то жена ниже +24 уже требует отапливать.
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30k
Aqueronte Час назад
200aud это штраф за превышение между 10 и 19, у нас такое вообще не штрафуют. Но, как мне сказали, там есть хорошее ограничение скорости- ниоткуда выпрыгивающие кенгуру, столкновение с ними фатально.
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2k
Dimon Час назад
Со шлемами и штрафами за вождение всё понятно, а как контролируют температуру в квартире?
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13k
Кыся Час назад
И чем недовольны эти долбо*бы? Ездит без билета и жалуется, что ему штраф дали? А типа в России не дадут?
А всяким велосипедикам и самокатам я и больше влеплял по малейшему поводу, чтоб в мозгу отложилось на уровне рефлекса, как правила соблюдать.
Кстати, пиратская продукция запрещена и в России, и за это даже не штраф, а срок есть. Если никто за это не трогает, это не значит, что не тронут никогда. Подаст правообладатель в суд - и поедешь лес валить. Да, за торрент.
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