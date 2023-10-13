"Включил отопление", "Ехал в наушниках": пользователи рассказали, за что их штрафовали в разных странах

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В каждой стране есть свои стандарты. В Европе, США, Израиле предусмотрены штрафы за различные проступки, которые противоречат законам. Пользователи нашего поста поделились тем, от чего они сами обалдели.
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За лысую резину больше надо штраф. Например в два-три раза дороже новых покрышек. Ладно сам кто-то угробится, но ведь скорее всего и другие могут пострадать.
Училась в Питере. Пёрла по улице в капюшоне и наушниках. Там чистили крыши от сосулей. Ограждения не было, но Василий Алибабаевич кричал ей изо всех сил (есть видео). Прожила 13 лет в состоянии полуовоща.
А всяким велосипедикам и самокатам я и больше влеплял по малейшему поводу, чтоб в мозгу отложилось на уровне рефлекса, как правила соблюдать.
Кстати, пиратская продукция запрещена и в России, и за это даже не штраф, а срок есть. Если никто за это не трогает, это не значит, что не тронут никогда. Подаст правообладатель в суд - и поедешь лес валить. Да, за торрент.