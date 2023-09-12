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В Госдуме ускорят подготовку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков»

В Госдуме ускорят подготовку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков»

Автор:
12 сентября 2023 18:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Вдадислав Даванков   Госдума   Даня Милохин   Доносы   Екатерина Мизулина   депутат   донос   закон   законопоект   
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Парламентарии предлагают приговаривать их к обязательным работам.

О законопроекте говорили ещё в апреле этого года. Его инициаторами стали депутаты от партии «Новые люди». Тогда лидер партии Алексей Нечаев сообщал:

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Эпидемия доносов приняла такой размах, что её официально комментирует Кремль. С Дмитрием Песковым сложно не согласиться: доносы – это отвратительно. По всей стране «добровольные помощники» стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих. Под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои СВО.

Депутат добавил, что это якобы вынуждает силовиков изучать посты в соцсетях вместо поиска настоящих преступников.

Пора это прекратить. Как минимум, принять наш законопроект о декриминализации лайков и ввести ответственность для «серийных доносчиков». Чем быстрее мы это сделаем, тем меньше вреда доносчики принесут стране.

А сегодня о законопроекте снова вспомнил вице-спикер Госдумы и депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков. Парламентарий полагает, что своей борьбой с блогером Милохиным Екатерина Мизулина отпугнула от возвращения на родину тысячи других людей:

Инициатива уже вызвала немало споров:

  Екатерина Мизулина это пока не прокомментировала.

Источник:

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Метки: Вдадислав Даванков   Госдума   Даня Милохин   Доносы   Екатерина Мизулина   депутат   донос   закон   законопоект   
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13  комментариев
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2k
Росомаха Час назад
А нам Милохины и Моргенштерны нужны? Пускай депутаты своих детей отзовут... Там полно специалистов... правда работающих на другие страны!
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−5
Олег Назаров 6 минут назад
Видно кому то встало поперёк горла то, что Милошечку опять... "вспугнули"...
Только на виагру зря потратились. Облом-печалька.
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3k
mkcbhk 13 минут назад
все кто уехали в разгар СВО показали свою любовь к России, даже те кто и не годен к службе, просто ставки поставили на нато, думали что кроме как в России могут делать деньги, вот этот Несосай, уже поддерживал Украину как его вычмырили из РФ
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10k
Сатанеев 20 минут назад
Мизулина в Госдуме успевает еще и глазки кому-то строить? Куясе производительность


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16k
Vital Idol 23 минуты назад
Вижу мизулина, плюю и ставлю минус...
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33k
Юр21 Полчаса назад
О как! То вопят сигнализируйте властям о нарушениях, то теперь донос... Вы уж составьте электорату памятку на кого доносить можно, а на кого нитыбожемой!
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37k
russger 50 минут назад
А что именно считается доносом?
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324
iskra russger 43 минуты назад
Ну, если сообщаешь, что сосед слушает украинские песни - ты патриот и молодец,так делать - гражданский долг. А если ты написал, что участник СВО буянил в кафе,то ты доносчик,и тебе надо на лесоповале доказывать свою любовь к Родине..
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6k
Старичок Час назад
так вот кто тайный поклонник милохина. надо бы и этого депутата на вшивость проверить.
существует статья за клевету,вот ей пусть и пользуются.
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47k
Максим Т. Час назад
"отпугнула от возвращения на родину тысячи других людей" Таких же педрил? Скатертью дорожка.
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August

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