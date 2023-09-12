В Госдуме ускорят подготовку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков»

Парламентарии предлагают приговаривать их к обязательным работам.
О законопроекте говорили ещё в апреле этого года. Его инициаторами стали депутаты от партии «Новые люди». Тогда лидер партии Алексей Нечаев сообщал:
Эпидемия доносов приняла такой размах, что её официально комментирует Кремль. С Дмитрием Песковым сложно не согласиться: доносы – это отвратительно. По всей стране «добровольные помощники» стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих. Под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои СВО.
Депутат добавил, что это якобы вынуждает силовиков изучать посты в соцсетях вместо поиска настоящих преступников.
Пора это прекратить. Как минимум, принять наш законопроект о декриминализации лайков и ввести ответственность для «серийных доносчиков». Чем быстрее мы это сделаем, тем меньше вреда доносчики принесут стране.
А сегодня о законопроекте снова вспомнил вице-спикер Госдумы и депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков. Парламентарий полагает, что своей борьбой с блогером Милохиным Екатерина Мизулина отпугнула от возвращения на родину тысячи других людей:
Инициатива уже вызвала немало споров:
Екатерина Мизулина это пока не прокомментировала.
Источник:
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Только на виагру зря потратились. Облом-печалька.
существует статья за клевету,вот ей пусть и пользуются.