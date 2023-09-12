В Госдуме ускорят подготовку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков»

Эпидемия доносов приняла такой размах, что её официально комментирует Кремль. С Дмитрием Песковым сложно не согласиться: доносы – это отвратительно. По всей стране «добровольные помощники» стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих. Под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои СВО.