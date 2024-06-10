Kia объявила об отзыве автомобилей из-за возгорающихся сидений

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Корейский автопроизводитель Kia объявил о проведении отзывной кампании. Согласно информации, опубликованной на сайте национального управления по безопасности дорожного движения США, компания отзывает 462,8 тыс. кроссоверов Kia Telluride (собрат Hyundai Palisade) 2020-2024 годов выпуска.
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