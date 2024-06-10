Kia объявила об отзыве автомобилей из-за возгорающихся сидений

Причина отзыва — риск возгорания моторчиков электроприводов передних кресел из-за их перегрева. Инцидент может возникнуть как во время движения, так и на стоянке.



Из-за данной неисправности в 2023 году у водителя прямо на ходу загорелось водительское кресло.