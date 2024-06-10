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Kia объявила об отзыве автомобилей из-за возгорающихся сидений

Kia объявила об отзыве автомобилей из-за возгорающихся сидений

Автор:
10 июня 2024 16:30
Сообщество : Автомир
Метки: KIA   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   брак   завод   машина   отзывная кампания   
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Корейский автопроизводитель Kia объявил о проведении отзывной кампании. Согласно информации, опубликованной на сайте национального управления по безопасности дорожного движения США, компания отзывает 462,8 тыс. кроссоверов Kia Telluride (собрат Hyundai Palisade) 2020-2024 годов выпуска.

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Метки: KIA   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   брак   завод   машина   отзывная кампания   
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6  комментариев
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10k
Alex 2 часа назад
Выражение "горящая жопа" заиграло новыми красками
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22k
Mike Miller 59 секунд назад
Ааа...а я думал, у киаводов пуканы рвет, что они не тейотах
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1k
Glassy 19 минут назад
Такая хорошая машина, аж ж.о.п.а горит!
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542
jeka Полчаса назад
Бедные, бедные владельцы кия и хундая, как не повезло что представительства кия и хёндая больше нет в россии , и авто сюда официально не заводилось ((((((((((((((((
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29k
Влад 59 минут назад
Моторчики коллекторные, щетки, искры... В общем не надо в них пердеть.
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4k
poбт Час назад
я один не понял нахрена каким то моторчикам работать\нагреваться во время движения или стоянки?
они должны работать только при нажатии кнопки
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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