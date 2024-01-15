Завод Автотор начал отправку в салоны свежесобранных автомобилей Kia Seltos и Soul

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Некоторые дилеры марки Kia в Москве и Санкт-Петербурге уже получили свежесобранные кроссоверы Seltos, об отправке которых с «Автотора» сообщалось в начале января. Вместе с Seltos в Калининграде начали дособирать и некомплектные Soul. Хэтчбеки уже можно приобрести, но по ПТС автомобили имеют 2022 год выпуска.
В одном из дилерских центров Kia Seltos в богатой комплектации Luxe Plus с двухлитровым мотором и вариатором продаётся сейчас за 3,5 миллиона рублей. Автомобили имеют заводскую гарантию Kia на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
Общее количество поставленных машин не уточняется: дилеры говорят о нескольких автовозах.
В июне прошлого года стало известно, что на территории «Автотора» простаивают несколько сотен автомобилей. В продажу их тогда не отправляли из-за некомплектности: после прекращения поставок комплектующих кроссоверы и седаны не успели собрать полностью. По всей видимости, предприятие нашло способ разыскать недостающие детали.
При этом официально Автотор о начале досборки некомплектных машин не сообщал. Неизвестно также, будут ли расширяться поставки таких Kia за счёт других моделей, так как помимо Seltos и Soul в Калининграде были замечены, к примеру, седаны Cerato.
Сейчас предприятие занято сборкой целого ряда моделей китайского происхождения. Последними моделями из Калининграда, которые поступили в продажу в России, стали вседорожники Fengon iX5 и iX7, а также сразу три кроссовера бренда SWM.
Общее количество поставленных машин не уточняется: дилеры говорят о нескольких автовозах.
В июне прошлого года стало известно, что на территории «Автотора» простаивают несколько сотен автомобилей. В продажу их тогда не отправляли из-за некомплектности: после прекращения поставок комплектующих кроссоверы и седаны не успели собрать полностью. По всей видимости, предприятие нашло способ разыскать недостающие детали.
При этом официально Автотор о начале досборки некомплектных машин не сообщал. Неизвестно также, будут ли расширяться поставки таких Kia за счёт других моделей, так как помимо Seltos и Soul в Калининграде были замечены, к примеру, седаны Cerato.
Сейчас предприятие занято сборкой целого ряда моделей китайского происхождения. Последними моделями из Калининграда, которые поступили в продажу в России, стали вседорожники Fengon iX5 и iX7, а также сразу три кроссовера бренда SWM.
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