Завод Автотор начал отправку в салоны свежесобранных автомобилей Kia Seltos и Soul

В одном из дилерских центров Kia Seltos в богатой комплектации Luxe Plus с двухлитровым мотором и вариатором продаётся сейчас за 3,5 миллиона рублей. Автомобили имеют заводскую гарантию Kia на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.



Общее количество поставленных машин не уточняется: дилеры говорят о нескольких автовозах.



В июне прошлого года стало известно, что на территории «Автотора» простаивают несколько сотен автомобилей. В продажу их тогда не отправляли из-за некомплектности: после прекращения поставок комплектующих кроссоверы и седаны не успели собрать полностью. По всей видимости, предприятие нашло способ разыскать недостающие детали.



При этом официально Автотор о начале досборки некомплектных машин не сообщал. Неизвестно также, будут ли расширяться поставки таких Kia за счёт других моделей, так как помимо Seltos и Soul в Калининграде были замечены, к примеру, седаны Cerato.



Сейчас предприятие занято сборкой целого ряда моделей китайского происхождения. Последними моделями из Калининграда, которые поступили в продажу в России, стали вседорожники Fengon iX5 и iX7, а также сразу три кроссовера бренда SWM.