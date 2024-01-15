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Завод Автотор начал отправку в салоны свежесобранных автомобилей Kia Seltos и Soul

Завод Автотор начал отправку в салоны свежесобранных автомобилей Kia Seltos и Soul

Автор:
15 января 2024 17:48
Сообщество : Автомир
Метки: Kia   Seltos   Soul   Автовсячина   Автотор   Калининград   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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Некоторые дилеры марки Kia в Москве и Санкт-Петербурге уже получили свежесобранные кроссоверы Seltos, об отправке которых с «Автотора» сообщалось в начале января. Вместе с Seltos в Калининграде начали дособирать и некомплектные Soul. Хэтчбеки уже можно приобрести, но по ПТС автомобили имеют 2022 год выпуска.

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Метки: Kia   Seltos   Soul   Автовсячина   Автотор   Калининград   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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2  комментария
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Света 36 минут назад
А я хочу похвастаться. Вот.
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Добрый Бабайка

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